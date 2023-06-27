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Испанский журналист Давид де ла Вега представил свою книгу, которую приурочил к 100-летию ЦСКА. Он работал над этим проектом три года – без знания русского языка и не приезжая в Россию. А в 2019-м Давид презентовал другую книгу – о сборной СССР по баскетболу.

Зачем он взялся за новый проект и как над ним работал, де ла Вега рассказал в интервью «Перехвату».

– Давид, несколько лет назад ты уже написал книгу о советской сборной. Какой был отклик в Испании?

– Отклик только подтвердил мои догадки. С момента распада СССР прошло много времени, но не настолько много, чтобы люди моего поколения забыли великую сборную СССР, которую мы помним с детства. Люди проявили интерес к тому, чтобы узнать больше информации о той команде и ее игроках. В Испании многие люди, даже не связанные с миром баскетбола, поверхностно знают многих звезд этой команды, поэтому я думаю, что моя работа была хорошо принята. Она помогла разрушить старые мифы и принести много новой информации.

– Была ли книга прибыльной?

– Это хороший вопрос, потому что у меня не было никакой внешней поддержки, никакого финансирования. У меня был только я. Могу сказать, что доходы превысили расходы, поэтому с этой точки зрения книга была прибыльной.

Но, думаю, мне следует пояснить несколько вещей. Одно дело – заработать некоторые деньги, которых хватит на несколько месяцев или год, и совсем другое – изменить свою жизнь на их основе. Это забавно, потому что кто-то может подумать: «Этот парень написал книгу о нашей команде и теперь катается по Испании на роскошных автомобилях». Но на самом деле все совсем не так. Такие проекты требуют высокой степени вовлеченности и посвящения, часто даже жертв в повседневных вещах, поэтому для многих людей они, безусловно, не являются прибыльными. Я глубоко убежден, что для того, чтобы браться за подобные проекты, должна быть мотивация, выходящая за рамки мысли о деньгах. В жизни есть много вещей, которые важнее денег.

– Как у тебя возникла идея написать книгу о ЦСКА?

– Тут все очень просто. Ранее я писал о сборной СССР, команде, в которой была стабильная база игроков ЦСКА. В 80-х годах это было, возможно, менее заметно, но в предыдущих поколениях игроки ЦСКА составляли большинство в национальной команде, поэтому даже можно сказать, что я уже писал о них.

В то же время у меня было ощущение, что я не закрыл этот круг, что-то не было завершено, ведь я рассказал историю только до 1991 года.

Когда я опубликовал ту работу, я понял, что ЦСКА в этом году, в 2023-м, исполнится 100 лет. Я нашел это чрезвычайно заманчивым, ведь это была идеальная причина, чтобы продолжить то, с чего я начал в первой книге.

– Сколько времени ушло на написание второй книги?

– Я начал в конце 2020 года, в странное время, когда в Испании мы жили в ограниченных условиях [из-за коронавируса]. Я оцениваю время, потраченное на каждую книгу, в период около трех лет. В тот день, когда я начал, я еще не мог знать, что проведу за этим занятием шесть лет.

– Почему ЦСКА? Кажется, что если бы ты написал книгу про испанскую команду или про европейскую, то это было бы куда прибыльнее…

– Понимаю, о чем ты. Такой подход означает более сложную работу и долгий процесс объединения всего воедино, но я очень рад, что то, что я делаю, мне кажется правильным, даже если это требует куда больше работы. В основном я пишу о ЦСКА, потому что хочу, чтобы они побеждали, и потому это один из величайших клубов в мире. Если вы хотите понять историю баскетбола в Европе, нельзя обойти вниманием историю ЦСКА. Это невозможно.

Я дам вам пример: весной Пабло Ласо пришел на интервью в известную испанскую радиопрограмму. В какой-то момент они говорили о том, является ли атамановский «Эфес» командой-династией, и Пабло Ласо сказал: «Настоящая династия? ЦСКА». Нужно ли мне что-то еще говорить? Я верю в свою победу, потому что ЦСКА всегда будет первым.

– Ты уже опубликовал книгу?

– Да. Работа над редактированием включает в себя немного людей, поэтому завершение книги потребовало много времени. Вышло 650 страниц.

– Насколько сложно написать книгу о команде из другой страны, где персонажи в основном говорят на ограниченном английском и в большинстве вообще не говорят по-испански?

– К счастью, в большинстве случаев их английский лучше моего (смеется). Я должен сказать, что в процессе написания этой книги я самостоятельно изучал русский язык, хотя процесс очень медленный, как вы можете себе представить. Для меня язык – это только временная трудность, а не гора, которую нельзя преодолеть.

Я с самого начала знал, что практически ни с кем не смогу говорить по-испански, ведь мне нужно было общаться только с теми людьми, кто связан с историей ЦСКА. Были трудности, но были и новые возможности – все зависит от того, с какой стороны вы на это смотрите.

И, конечно же, я должен упомянуть помощь некоторых людей, когда дело доходило до русских переводов, особенно Ирины, моей хорошей подруги из Москвы, которая помогла мне в этой работе и без которой было бы невозможно общаться с людьми, не владеющими английским.

– Ты подходил к этой работе уже имея за плечами опыт написания книги про сборную СССР и вообще в статусе большого профи по советскому и российскому баскетболу. Было ли что-то, что тебя удивило в процессе работы над книгой?

– Мы же говорим о команде ЦСКА, у которого даже есть музей, где хранятся его трофеи. Можно было бы устроить дебаты о том, какой состав ЦСКА был лучшим в истории клуба, и каждый найдет свои аргументы за и против. Но на этом этапе я должен признать, что чем больше я исследовал, слушал свидетельства, смотрел матчи и читал о ЦСКА 1990-х годов, тем больше у меня возникала одна мысль: какая дикая история! Да, возможно, это не был лучший ЦСКА в плане качества, однако я нахожу совершенно великую историю в ЦСКА под руководством Еремина. Имеет смысл вернуться к этой теме снова, чтобы восстановить роль одного из главных героев в этой вековой истории.

Еще одна ситуация, которая меня очень удивила, – это два года до прихода Кущенко с Дудой. Все, что происходило в те два года, далеко отклоняется от традиционных стандартов, отражающих историю ЦСКА. И если во время Еремина в качестве тренера основные трудности были внешними, то в те два года мы говорим о внутренних проблемах.

Другие интересные истории связаны с матчами, которые проходили в 60-е годы между ЦСКА и мадридским «Реалом». Очень интересно изучать истории с обеих сторон, потому что, несмотря на антагонистические политические режимы, на самом деле оба клуба вели себя практически одинаково: оба не очень-то доверяли своему сопернику, но понимали, что это хорошая возможность «посмотреть в окно», взглянуть на то, что происходит там, «на другой стороне».

От высокопоставленных политиков обеих сторон требовали гарантии победы. С исторической точки зрения, когда ЦСКА приехал в Мадрид в 1963 году, это был первый раз, когда русских видели в Испании с конца Гражданской войны в 1939 году. Важно понимать, что восприятие советских мифов и легенд в Испании в целом очень отличается от того, что может существовать в России или на бывших территориях СССР. Я имею в виду, конечно же, понимание обычных людей. Хорошим примером является миф, существующий в Испании о предполагаемом изменении названия ЦСКА в то время, когда СССР перестал существовать. Ничего подобного не произошло, но по какой-то причине этот миф возник и до сих пор остается.

– Какое интервью было самым трудным для получения?

– Все они были особенными. Станислав Еремин ответил на некоторые вопросы на бумаге и ручкой, Джей Ар Холден отправил интервью по электронной почте менее через 24 часа, Дэвид Вантерпул был очень любезным и скромным. Возможно, одним из самых трудных было интервью с Антоном Юдиным, потому что нам пришлось провести его дважды, когда диктофон меня подвел в первый раз. Так что я хотел бы поблагодарить его за терпение и доброту.

Кто-то согласился поговорить со мной, но потом так и не ответил, кто-то еще спрашивал, есть ли у меня некое божественное разрешение от клуба, чтобы говорить о нем, кому-то не понравились вопросы... Я принимаю это как часть процесса. Так что только хорошие слова в адрес тех, кто решил помочь мне. Эта книга не могла быть написана без помощи всех этих любезных и великодушных людей и их знания этой истории. Спасибо всем им за то, что поделились со мной своим опытом. Все они относились ко мне с добротой и уважением.

Один из респондентов, Алжан Жармухамедов, скончался до публикации книги. Ему моя особая память и особые благодарность и признательность.

– Если использовать одно предложение, чтобы описать ЦСКА тех лет, что бы это было?

– В веке истории ЦСКА мы можем найти историю самой России за последние 100 лет. Так что история ЦСКА – это история многих россиян.

– Ты не боялся за будущее книги, учитывая нынешнюю ситуацию в мире?

– Нет, я не беспокоюсь по этому поводу. Если это большая проблема для кого-то, то это их проблема. Книга может быть «отменена» здесь и где-то еще, она может потерять часть продаж... Но мне это не очень важно, потому что я никогда не позволю кому-либо сказать мне, что нормально делать, а что нет. Люди могут воспринимать историю так, как они хотят. Если кто-то начнет жаловаться на то, что я издаю книгу о ЦСКА, то пусть не покупает эту книгу и забудет, кто я такой.

Знаешь, во время работы над этой книгой у меня возникли проблемы с сердцем. У меня было время подумать о жизни. Так вот, книга про ЦСКА также стала инструментом, с помощью которого я справлялся с событиями в своей жизни, и эти события заставили меня бороться, переосмысливать свою жизнь или просто повлияли на меня в некоторой степени.

В то же время, мир стал очень странным местом, пока я работал над этой книгой. Но это не пугает меня, потому что я твердо верю, что я не сделал ничего плохого. Мне не нужно оправдывать свои действия перед кем-либо в этом отношении. Я вполне уверен, что некоторым людям это понравится, в то время как другие скажут, что это хренова ерунда, даже не прочитав книгу. Я буду согласен с обеими оценками. Я пережил слишком много в своей жизни, чтобы позволить подобным вещам повлиять на меня или чтобы беспокоиться о предпочтениях этого непостоянного общества, которое каждый год чего-то требует.

– Что в Испании говорят о твоей книге?

– Пока что я не проводил больших акций по продвижению книги. Продвигал ее через социальные сети и, насколько я могу судить, она хорошо принята людьми в мире баскетбола. Сейчас сложно оценить другие типы реакций. У людей, конечно, будут разные мнения, как обычно. Это не имеет большого значения, но, конечно, мне приятно, когда людям нравится.

– В ЦСКА знают о том, что ты написал про них книгу?

– Да, у нас с самого начала был контакт, так как у меня были сомнения, поскольку в текстах был ошибочно указан год основания клуба – 1924-й. Это была очень важная деталь при планировании работы. Также я провел обширное интервью с клубом через пресс-службу прошлым летом. Я старался не беспокоить их слишком сильно, но всегда ощущал их поддержку, которую очень ценю.

– Планируешь перевести книгу на русский?

– Ну, никогда не знаешь. Посмотрим, но я должен признать, что это маловероятно. Сегодня перевод большой книги выливается в значительную сумму денег для меня. Кроме того, из-за санкций трудно заниматься бизнесом или просто переводить деньги в Россию. Но никто не знает, какая будет ситуация через год или два. Пока нам придется подождать и посмотреть, что будет происходить.

– Когда ждать следующую книгу?

– Определенно, никогда. Я уже говорил о высокой степени вовлеченности и преданности, которые стоят за таким проектом. Здесь должна быть мотивация. Исходя из этого, я понимаю, что будет почти невозможно вовлечься в другой проект, который будет меня мотивировать больше, чем выпуск книги на испанском языке о столетии такого клуба, как ЦСКА. После этого мои запасы иссякнут. Это был долгий путь и время, которое определенно нельзя забыть. Конечно, я буду продолжать работать в баскетболе, хотя пока я работал над завершением этой книги, из-за проблем со здоровьем я прекратил играть и начал тренировать. Мне очень нравится работать с детьми и молодежью. Как сказал Сергей Белов: «Огонек легче зажечь у ребенка, чем у взрослого».

– Если кто-то в России захочет купить твою книгу, как это сделать?

– Для связи можно обратиться на мою электронную почту: stroitel_libros@gmail.com. Я буду рад ответить на все вопросы.

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