Президент по деловым операциям «Лейкерс» Тим Харрис покинет организацию после 35 лет сотрудничества

Тим Харрис проводит последний сезон в «Лейкерс».

Президент «Лейкерс» по деловым операциям Тим Харрис сообщил фронт-офису, что завершит работу в организации после сезона-2025/26. Харрис начал сотрудничество с командой в составе менеджмента арены The Forum, а после перешел в клубные структуры и возглавил бизнес-департамент.

Главным успехом менеджера считается региональное телевизионное соглашение со Spectrum SportsNet на 20 лет и около 3 миллиардов долларов до 2032 года.