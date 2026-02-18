Лонзо Болл: «25% «трешек» – дерьмовый показатель. Но я играл не так уж плохо»

Лонзо Болл считает себя козлом отпущения в «Кливленде».

«Кавальерс» избавились от защитника Лонзо Болла перед дедлайном. Баскетболист считает, что к нему отнеслись несправедливо.

«Не думаю, что я играл так плохо, как все говорили. Меня сделали козлом отпущения. Это следствие репутации, для этого меня и взяли. Не могу сказать, что играю отлично, но на самом деле просто мажу. Меня упрекают, что я попадаю всего 25% «трешек», но давайте обсудим. У меня 4 попытки за игру, я реализую одну.

Дерьмовый показатель, но уверяю вас, он не определял результаты наших матчей. Можно ли лучше? Да. Был ли я так уж плох? Не думаю», – заключил Болл.