Лонзо Болл: «25% «трешек» – дерьмовый показатель. Но я играл не так уж плохо»
Лонзо Болл считает себя козлом отпущения в «Кливленде».
«Кавальерс» избавились от защитника Лонзо Болла перед дедлайном. Баскетболист считает, что к нему отнеслись несправедливо.
«Не думаю, что я играл так плохо, как все говорили. Меня сделали козлом отпущения. Это следствие репутации, для этого меня и взяли. Не могу сказать, что играю отлично, но на самом деле просто мажу. Меня упрекают, что я попадаю всего 25% «трешек», но давайте обсудим. У меня 4 попытки за игру, я реализую одну.
Дерьмовый показатель, но уверяю вас, он не определял результаты наших матчей. Можно ли лучше? Да. Был ли я так уж плох? Не думаю», – заключил Болл.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Подкаст Лонзо Болла, соцсети Kyle Ingram
Это он об игре где смысл попасть в чужую корзину.
На этом можно и остановится, игрок с такими цифрами даже в танке не нужен.
Притом, мне искренне жаль Лонзо, чувак с такими травмами смог вернуться, хотя с первой секунды в нба недалекие его унижали. Но , к сожалению, без ног в НБА делать нечего