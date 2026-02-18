19

Лонзо Болл: «25% «трешек» – дерьмовый показатель. Но я играл не так уж плохо»

Лонзо Болл считает себя козлом отпущения в «Кливленде».

«Кавальерс» избавились от защитника Лонзо Болла перед дедлайном. Баскетболист считает, что к нему отнеслись несправедливо.

«Не думаю, что я играл так плохо, как все говорили. Меня сделали козлом отпущения. Это следствие репутации, для этого меня и взяли. Не могу сказать, что играю отлично, но на самом деле просто мажу. Меня упрекают, что я попадаю всего 25% «трешек», но давайте обсудим. У меня 4 попытки за игру, я реализую одну.

Дерьмовый показатель, но уверяю вас, он не определял результаты наших матчей. Можно ли лучше? Да. Был ли я так уж плох? Не думаю», – заключил Болл.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Подкаст Лонзо Болла, соцсети Kyle Ingram
А 30 процент с игры в целом он не хочет прокомментировать?
Ответ bear7904
А 30 процент с игры в целом он не хочет прокомментировать?
Что комментировать, он не каждый матч внутрь дуги заходил
Ответ bear7904
А 30 процент с игры в целом он не хочет прокомментировать?
Ну так у него 80% бросков из-за дуги, поэтому и общий процент такой
Играл хорошо, просто мазал.
Это он об игре где смысл попасть в чужую корзину.
Ты был ужасен, говорю как человек который смотрел много матчей Кливленда. Ты был абсолютно не опасен в проводах, потому что их не делал, издали тебе давали возможность кидать почти всегда открытые трёшки, и ты все мазал. Ты выглядел как пенсионер не играющий в баскет лет 10
Ответ Flag1111
Ты был ужасен, говорю как человек который смотрел много матчей Кливленда. Ты был абсолютно не опасен в проводах, потому что их не делал, издали тебе давали возможность кидать почти всегда открытые трёшки, и ты все мазал. Ты выглядел как пенсионер не играющий в баскет лет 10
Так у него колени, как у пенсионера
какое-то максимально нелепое оправдание
Без здоровья и бешенного атлетизма делать в нба нечего
Ответ RayAllen20
Без здоровья и бешенного атлетизма делать в нба нечего
Это точно
Ответ RayAllen20
Без здоровья и бешенного атлетизма делать в нба нечего
Или хотя бы роста и умения бросать
Как то я думал лучше о Лонзо. Кавс дал контракт инвалиду по сути рискнув, этот контракт в налоге стал просто золотым, чудом избавились от него и он высказывает)
Ответ Tim Timson
Как то я думал лучше о Лонзо. Кавс дал контракт инвалиду по сути рискнув, этот контракт в налоге стал просто золотым, чудом избавились от него и он высказывает)
Они не давали ему контракт. Его обменяли на Окоро.
Ответ Cubs-V
Они не давали ему контракт. Его обменяли на Окоро.
Спасибо. Забыл что Чикаго дал)
Лонзо Болл: «25% «трешек» – дерьмовый показатель.
На этом можно и остановится, игрок с такими цифрами даже в танке не нужен.
Да бох с трешкой, у него 30 с игры, лол

Притом, мне искренне жаль Лонзо, чувак с такими травмами смог вернуться, хотя с первой секунды в нба недалекие его унижали. Но , к сожалению, без ног в НБА делать нечего
эх посмотришь хайлайты раннего Болла и каким же он классным именно поинт гардом приходил. не треха его главное умение
ну у него изначально бросок калечный был, техника мрачная, с момента прихода в лэйкерс, и все об этом говорили, но был хайп от его отца, на этом продержался столько
