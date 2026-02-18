Гилберт Аренас утверждает, что Маккланга не было на данк-контесте из-за игроков: «Трусость с их стороны»
Гилберт Аренас обвинил участников данк-контеста в трусости.
Экс-игрок НБА Гилберт Аренас объяснил отсутствие 3-кратного чемпиона данк-контеста Мэка Маккланга на конкурсе в этом году волей других баскетболистов.
«Это не НБА, это игроки. Они боялись, что Мэк снова выиграет, поэтому сказали, что если он будет участвовать, то сами они снимутся.
Это трусость с вашей стороны», – заявил Аренас.
Маккланг выложил подборку интересных новых данков в дни, когда проводился Матч всех звезд.
Там на конкурсе были такие игроки, что их бы и спрашивать никто не стал. Если бы в конкурсе планировали участвовать Морант, Эдвардс и Шарп, я бы еще понял. Но что-то менять из-за мнения игроков уровня G-лиги. Это уже слишком.
Также можно сказать, что это признание. И арендовать ему место в судейском кресле. Вполне заслуженно.
Так и есть. Либо лига должна вводить новые правила и сама вызывать на контест, либо пусть приходят профики, радуют болельщиков
ну маклаег бы выиграл опять. Но данк контест уже не престижен как раньше
