Гилберт Аренас утверждает, что Маккланга не было на данк-контесте из-за игроков: «Трусость с их стороны»

Гилберт Аренас обвинил участников данк-контеста в трусости.

Экс-игрок НБА Гилберт Аренас объяснил отсутствие 3-кратного чемпиона данк-контеста Мэка Маккланга на конкурсе в этом году волей других баскетболистов.

«Это не НБА, это игроки. Они боялись, что Мэк снова выиграет, поэтому сказали, что если он будет участвовать, то сами они снимутся.

Это трусость с вашей стороны», – заявил Аренас.

Маккланг выложил подборку интересных новых данков в дни, когда проводился Матч всех звезд.