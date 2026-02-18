5

Президент «Индианы» спросил у поклонников клуба, как они относятся к «танкингу»

Президент «Индианы» открыто задал деликатный вопрос.

Экс-владелец «Мэверикс» Марк Кьюбан раскритиковал борьбу НБА с «танкингом».

По его мнению «НБА ошибается, осуждая «танкинг». Фанатам нужна надежда, а не победы в каждом матче».

Соответствующий пост Кьюбана привлек внимание в спортивном мире. Президент «Пэйсерс» Кевин Притчард открыто спросил болельщиков команды, согласны ли они с позицией авторитетного в мире НБА руководителя.

«Интересно... согласны ли с этим фанаты «Пэйсерс» – написал Притчард в репосте к сообщению Кьюбана.

Один из поклонников поддержал мнение Кьюбана, написав, что статус середняка – худшее, что может происходить с командой: «Быть плохой командой какое-то время ради реального шанса на титул? Я бы с удовольствием предпочел это вылетам в плей-ин/первом раунде из года в год».

«Я согласен», – отреагировал Притчард.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Larry Brown Sports
выписаны из топ 5 драфта
Когда никто не вылетает из лиги не зазорно заниматься танкингом. Хотя с той позиции что давать больше игрового времени молодёжи... Понять на что способен молодняк, кого можно оставить, а кого не продлять/обменивать в межсезонье...
Когда никто не вылетает из лиги не зазорно заниматься танкингом. Хотя с той позиции что давать больше игрового времени молодёжи... Понять на что способен молодняк, кого можно оставить, а кого не продлять/обменивать в межсезонье...
это раньше так было, что команда просто пропускает сезон, уходит в перестройку, копит активы, обкатывает молодёжь и т.п., сейчас же зашло намного дальше, когда у танков по сути есть свой отдельный чемпионат, где цель проиграть в каждом матче (по крайней мере в каждом матче с другими танками), и даже слабые команды начинают делать себя еще слабее, отправляя звёзд в лазарет по надуманным причинам или снимая их по ходу матча с игры, просто не выпуская в 4й четверти
вот от намеренных проигрышей НБА точно нужно избавляться, оставив командам возможность ухода в перестройку
