Президент «Индианы» спросил у поклонников клуба, как они относятся к «танкингу»

Президент «Индианы» открыто задал деликатный вопрос.

Экс-владелец «Мэверикс» Марк Кьюбан раскритиковал борьбу НБА с «танкингом».

По его мнению «НБА ошибается, осуждая «танкинг». Фанатам нужна надежда, а не победы в каждом матче».

Соответствующий пост Кьюбана привлек внимание в спортивном мире. Президент «Пэйсерс» Кевин Притчард открыто спросил болельщиков команды, согласны ли они с позицией авторитетного в мире НБА руководителя.

«Интересно... согласны ли с этим фанаты «Пэйсерс» – написал Притчард в репосте к сообщению Кьюбана.

Один из поклонников поддержал мнение Кьюбана, написав, что статус середняка – худшее, что может происходить с командой: «Быть плохой командой какое-то время ради реального шанса на титул? Я бы с удовольствием предпочел это вылетам в плей-ин/первом раунде из года в год».

«Я согласен», – отреагировал Притчард.