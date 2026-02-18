Донован Митчелл забрал себе одно из деревьев с выступления Bad Bunny на Супербоуле

Донован Митчелл рассказал о главном стиле в своей жизни.

Звезда «Кавальерс» Донован Митчелл признался, что утащил одно из искусственных деревьев, которые служили реквизитом на нашумевшем выступлении Bad Bunny на Супербоуле.

«Я украл реквизит в виде дерева с выступления Bad Bunny в перерыве Супербоула. Забрал домой. Пожалуй, один из самых крутых моментов того дня.

Когда мы уезжали оттуда на гольф-каре, я увидел танцоров с их деревьями. Кто-то выбрасывал эти костюмы, некоторые оставляли их себе. Я наблюдал за этим и подумал: «А знаете что? Я заберу себе один костюмчик домой». Подошел туда и спросил: «Эй, можно мне взять?» Мне дали одно дерево. Я взял его и умчался на гольф-каре. Все же историческое событие. Вот как я это рассматриваю.

Уже видел, что один такой костюм продается в интернете за 10 000 долларов на eBay. Со временем цена, вероятно, может составить от 50 000 до 60 000 долларов», – похвастался баскетболист.