Все формы ЧМ-2022: карфагенские доспехи Туниса, ацтекские боги Мексики, доминирование Nike

64 комплекта в одном посте.

Первые матчи ЧМ-2022 совсем близко – самое время поразглядывать формы всех участников.

Для начала разбивка по производителям.

Четыре года назад на ЧМ в России расклад заметно отличался: с 12 командами лидировал adidas, затем шли Nike (10), Puma (4), New Balance (2) и по одной сборной одевали Hummel, Errea, Umbro, Uhlsport. Зато оба финалиста (Франция и Хорватия) были одеты тогда в Nike.

В Катаре будет явное доминирование американцев. Nike снарядит 13 команд, что равно adidas (7) и Puma (6) вместе взятым. Еще 6 сборных выбрали уникальных поставщиков.

С них и начнем.

Иран

Иранцы представили комплекты к ЧМ позже всех – на этой неделе. После ЧМ-2018, когда из-за санкций у иранской сборной возникли проблемы в работе с adidas и Nike, федерация остановила выбор на местном экипировщике Majid. На этот раз они убрали принт иранского гепарда, который часто появляется на форме сборной. Но совсем без гепарда не обошлось – вместо его полноценного изображения на обе формы нанесли пятнистый окрас хищника.

Дания

Еще одна сборная, которая сотрудничает с местной компанией. Датский экипировщик Hummel выпустил комплекты, с помощью которых протестует против нарушений прав человека в Катаре.

На красной домашней и белой выездной футболке максимально незаметные детали. «Мы не хотим быть на виду во время турнира, который стоил жизни тысячам людей», – говорится в заявлении.

Третий комплект и вовсе намеренно черного траурного цвета.

Эквадор

И снова патриотичное партнерство – эквадорский производитель Marathon сотрудничает с родной сборной с далекого 1994 года. И все довольны, ведь кто если не Marathon нанесет уникальный узор на выездную футболку, карту Эквадора на домашнюю и название страны аж на шести языках.

Тунис

Kappa погрузилась в тунисскую историю, которая связана с родной для компании Италией. Узор обеих форм отсылает к древней бронзовой кирасе (нательное защитное снаряжение, доспехи), обнаруженной при раскопках гробницы в 1909 году возле тунисского города Ксур Эссеф.

Доспехи, датируемые III веком до нашей эры, имеют древнеримское происхождение. Некоторые предполагают, что они оказались на территории современного Туниса после Второй пунической войны, когда карфагенский полководец Ганнибал устраивал походы в южную Италию.

Коста-Рика

New Balance для Коста-Рики так далеко не копал: лаконичные комплекты с V-образным вырезом воротника – вот и все, что можно отметить в этих релизах.

Камерун

Во всех трех комплектах используется один и тот же шаблон, различаются только цвета: домашняя – зеленая, выездная – белая и третья – красная.

Про сагу Камеруна мы уже рассказывали: летом президент федерации Самюэль Это’О в одностороннем порядке разорвал контракт с французским производиелем Le Coq Sportif, найдя вместо него малоизвестную американскую компанию One All Sports. Парижский суд не признал разрыв контракта с Le Coq Sportif, но камерунцы твердо решили сменить поставщика.

Англия

Переключаемся на Nike – главного экипировщика этого турнира.

Домашний комплект англичан сочетает традиционный белый цвет с необычным принтом на плечах в разных оттенках синего. Выездная футболка преимущественно красная с синим воротником-поло.

Бразилия

На обоих бразильских комплектах отражен окрас ягуара – национального символа духа и мужества. На домашней футболке он виден по всей футболке, на выездной – на пестрых рукавах.

Нидерланды

На оранжевой домашней форме можно заметить принт, напоминающий гриву льва. Это исторический символ Нидерландов – лев присутствует на эмблеме Королевского футбольного союза и гербе страны, на Евро-2020 у голландцев даже была мозаика со львом на всю футболку.

Выездной комплект – насыщенные синие цвета с оранжевой отделкой.

Португалия

На обеих португальских формах уделили внимание флагу. Домашняя футболка полностью состоит из красно-зеленых цветов, а диагональная линия символизирует флаг, обернутый вокруг тела. На выездной майке цвета флага заметно выделяются на белом фоне.

Франция

Домашняя футболка классического темно-синего цвета с золотистой отделкой.

Традиционно более смелый дизайн у выездного комплекта – он вдохновлен французским принтом Туаль-де-Жуи (дословный перевод – «ткань из деревни Жуи»). Это хлопковые ткани с одноцветными рисунками, на которых чаще всего изображались пейзажные мотивы и сцены из сельской жизни, но иногда туда наносили античные сюжеты и газетные зарисовки актуальных событий. На футболке сборной решили отобразить знаковые вещи для страны и сборной: галльский петух, Триумфальная арка, знаменитая академия Клерфонтен, сцены революции.

Хорватия

На домашней форме необычное расположение культовых хорватских шашечек, а принт выездной формы напоминает приливы и отливы Адриатического моря.

Австралия

Комплекты напоминают об экосистеме Австралии. Желто-зеленая домашняя форма должна вызвать в воображении суровый ландшафт необжитой местности с лесными угодьями, а темно-синяя гостевая футболка вдохновлена богатым биоразнообразием окружающих страну океанов.

Канада

Единственная команда, которая будут выступать на турнире в прошлогоднем комплекте. Все из-за того, что у канадской федерации сложился другой цикл разработки формы (кажется, они и сами не очень верили, что поедут на ЧМ). Футболистам это не нравится – лидер сборной Джонатан Дэвид публично протестует против Nike и уже закрывал лого компании во время празднования гола.

В Катаре у канадцев будет крайне минималистичный дизайн. Но кленовый лист на месте.

Катар

У хозяев турнира лаконичный бордовый дизайн домашней футболки с зубчатой отделкой на рукавах, отсылающей к катарскому флагу.

Выездная форма вдохновлена побережьем Катара: там изображен жемчуг, отсылающий к истории ныряния за драгоценным камнем на прибрежных атоллах. По задумке авторов, в движении комплект должен напоминать песчаную бурю под засушливым солнцем.

Польша

Тоже традиционные комплекты национальных цветов: можно выделить графику на рукавах домашнего комплекта, которая символизирует перья белого орла – символа страны.

Саудовская Аравия

Белый и зеленый цвета саудовской формы напоминают о флаге. На домашней футболке рисунок из пальмовых листьев – точно такой же принт впервые появился на выездной форме 2020 года.

США

Комплекты вдохновлены наследием американского спорта: найковский свуш на рукавах копирует стиль НФЛ, увеличенная эмблема и прочие элементы дизайна отсылают к НБА и НХЛ.

Южная Корея

Домашний комплект – ярко-красного цвета с черной отделкой. Пестрая выездная футболка вдохновлена корейским символом Тэгык – это красно-синий знак с флага страны, который представляет баланс во Вселенной, что-то вроде противоположных энергий «инь» и «ян».

Аргентина

Переключаемся на adidas. Немцы к чемпионату мира представили новый логотип. Теперь на всех формах исчезла надпись с названием компании. Три полоски настолько узнаваемы, что хватает только их. Похоже, обновление пошло на пользу – на футболках лого выглядит свежо и стильно.

На основной футболке Аргентины вроде бы обычные бело-голубые полосы, но только спереди. На спине две тонкие полоски по центру совмещены с двумя широкими по краям. У выездного комплекта традиционно более смелый дизайн – фиолетовые тона с огненным принтом.

Бельгия

У «красных дьяволов» форма тоже в огне – языки пламени обжигают рукава игроков. Гостевой комплект выполнен в белом цвете, что хорошо выделяет яркие и в то же время неброские детали.

Германия

Домашний комплект сборной Германии сочетает белую основу с черным и металлическим золотом. На воротнике и по бокам переливаются цвета немецкого флага. Эмблемы расположены по центру.

На выездной футболке темно-бордовая графика сочетается с черным. Здесь тоже золотистые акценты, но логотипы расположены на более привычных местах.

Испания

Тут классическая красная футболка – выделить можно воротник и бока в стиле испанского флага. Цвета флага присутствуют и на плечах гостевой формы. Здесь небесно-голубая основа, необычный волнистый узор и логотипы по центру.

Мексика

У мексиканцев один из самых запоминающихся релизов – причем порадовали оба комплекта.

Домашняя форма вернулась к родному цвету – мексиканцы не играли в зеленом с 2018-го, если не считать комплект для олимпийской сборной, которую делал не adidas. В последние годы домашняя футболка Мексики была черной и даже черно-розовой, теперь же команда вернулась к истокам.

Главная особенность нового дизайна – принт, вдохновленный Кетцалькоатлем. Это один из главных богов пантеона ацтеков и других древних цивилизаций Центральной Америки. Со спины можно увидеть оперение божества, что должно как бы окрылить каждого игрока. Рисунок спереди отсылает к головному убору с перьями, который в древней мексиканской культуре олицетворял силу, придающую доблесть любому, кто его носит. Выездной комплект тоже вдохновлен Кетцалькоатлем – здесь колоритный узор распространился на всю футболку.

Уэльс

Здесь все более-менее по классике. Можно выделить красно-зеленый зигзагообразный рисунок на воротнике и сзади по бокам на выездной футболке.

Япония

Домашняя футболка украшена стаей журавлей-оригами и массивной эмблемой. Выездная форма вроде бы попроще, но здесь явно выделяются рукава. На них тоже нанесены оригами.

Гана и Сенегал

Переходим к Puma, которая вновь бросает вызов традициям. Помните, как в прошлом году компания выкатила клубам третьи формы с необычным дизайном? Все они были сделаны по одному непривычному шаблону – название команды написано внутри двух горизонтальных полос.

Теперь нечто похожее бренд провернул с выездными комплектами сборных. Мало того, что все футболки одного шаблона, так еще и 10 из 12 форм белого цвета. Выделились только Гана и Сенегал, но это только потому, что у них белая домашняя форма.

Вот ганские комплекты.

А это сенегальские.

Привыкайте к этому необычному выездному шаблону – он теперь почти на всех формах Puma: номера, которые на ЧМ традиционно присутствуют и спереди, помещены в огромные панели.

Впрочем, Puma пыталась уйти от классики еще на Евро-2020, тогда у сборных Италии, Чехии и Швейцарии тоже были почти одинаковые выездные формы.

Марокко

Марокканцы чуть выделяются – панели на выездной форме не видно. Домашняя форма же полностью состоит из красно-зеленых цветов.

Сербия

Минималистичная красная футболка с золотистой отделкой и новым логотипом сборной – это домашний комплект. А вот типовой дизайн выездной формы сербским фанатам не зашел – они запустили несколько петиций против него еще до официального релиза.

Уругвай

Уругвайцам обе футболки сделали из двух цветов – белого и небесно-голубого.

Швейцария

Красный комплект Швейцарии разбавили горизонтальными полосками сверху. Выездной без неожиданностей – белый с той самой панелью по центру.

Фото: instagram.com/nike; instagram.com/adidasfootball; instagram.com/pumafootball; instagram.com/hummelsport; instagram.com/newbalancefootball; instagram.com/marathon_ecuador; instagram.com/fecafootofficiel; globallookpress.com/Mutsu Kawamori/AFLO, Mike Jones/News Images, Panoramic/Keystone Press Agency, Mutsu Kawamori/AFLO, IMAGO/MANUEL GEISSER, Lukasz Grochala/Cyfrasport, ATSUSHI TOKUMARU/AFLO, IMAGO/Sebastian Frej, IMAGO/Phil Duncan, IMAGO/Gonzales Photo/Dejan Obret, Predrag Milosavljevic/XinHua, IMAGO/JB Autissier, ; East News/AP Photo/Florian Schroetter, AP Photo/Darko Bandic, Jose Jordan / AFP, Icon Sportswire via AP Images, VLADIMIR SIMICEK / AFP, AP Photo/Joan Monfort, Denis LOVROVIC / AFP, Jung Yeon-je / AFP; Gettyimages.ru/Dean Mouhtaropoulos, Aitor Alcalde, Chris Hyde, Octavio Passos, Fran Santiago, Alex Caparros, Thomas Eisenhuth, Alex Grimm, Lars Baron, Chung Sung-Jun, Hector Vivas, Guillermo Legaria, Christian Hofer, Octavio Passos