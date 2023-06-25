Дело Камилы Валиевой близко к завершению – наконец-то назначены даты заседания в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Что еще нового и когда ждать решения?

Немного предыстории: как дошло до суда?

Кратко о том, что привело к суду.

Валиева сдала положительную пробу на триметазидин во время победного чемпионата России в Санкт-Петербурге (декабрь-2021). Но из-за проволочек с проверкой в лаборатории Стокгольма результат стал известен только по ходу Олимпиады в Пекине (февраль-2022).

К тому моменту Камила выиграла Евро и взяла золото вместе со сборной в олимпийском команднике. Из-за подвисшей ситуации с Валиевой МОК до сих пор не провел церемонию награждения и не вручил медали всем призерам того турнира – ведь не ясно, останется ли титул у России.

Дело Валиевой разбирало РУСАДА, так как Камила сдала пробу на национальном турнире. В агентстве тянули с решением (WADA, устав ждать, даже подало иск в CAS), только в январе-2023 дисциплинарный комитет РУСАДА вынес вердикт: Валиева невиновна, но ее победа на ЧР аннулирована .

Такое решение не понравилось WADA, ISU и даже самому РУСАДА (да-да, дисциплинарный комитет – отдельная и независимая часть агентства). Три организации подали апелляции в CAS, и запросы у них разные.

1) РУСАДА требует меньше всего. В агентстве считают, что Валиеву надо признать виновной и наложить «соответствующее наказание, которое может включать в себя или ограничиваться выговором». Проще говоря – в этом случае для Валиевой ничего не поменяется, она также сможет выступать в обычном режиме.

2) ISU добивается дисквалификации Камилы на срок, который определит CAS (начиная от 25 декабря 2021-го), а также аннулирования ее результатов, достигнутых в этот период. Плюс CAS должен решить, что же делать с медалями командного турнира в Пекине – останется золото у России или нет?

3) У WADA самые жесткие требования – дисквалификация Валиевой на 4 года и аннулирование всех результатов с 25 декабря 2021 года. Если суд решит именно так, то Камила потеряет не только победу на ЧР, но и золото Евро-2022 и, конечно, золото командного турнира Олимпиады. Вместе с ней медалей Игр лишатся Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Виктория Синицина – Никита Кацалапов и Марк Кондратюк.

CAS объединил три апелляции в одну – из рассмотрят вместе.

Что будет в суде?

Слушания назначены на 26-29 сентября, пройдут в закрытом формате в Лозанне . Впрочем, некоторые свидетели, эксперты и даже стороны могут выступить по видео .

Спортивный юрист Анна Анцелиович допускает, что сама Валиева не появится на суде: «Ей 17 лет. Поэтому ее интересы должны быть представлены либо законными представителями, либо кем-то, кому будет выдана доверенность на предоставление ее интересов. Она сама выбирает форму своего участия. Может не участвовать, доверившись профессиональной помощи, может участвовать дистанционно по Zoom.

Но, конечно, юристами, представляющими обвиняемое лицо, приветствуется личное участие с тем, чтобы донести свою позицию и чтобы арбитры видели, о судьбе кого идет речь».

Арбитры на дело назначены – одного выбрали истцы, одного защита, а главу комиссии назначили в CAS. Их имена неизвестны – в суде отметили, что не раскроют личности арбитров «чтобы защитить целостность разбирательства».

Когда ждать решение?

Увы, нет даже приблизительного ответа. Вот что говорят в CAS: «На данном этапе невозможно указать, когда будет объявлено окончательное решение».

Его могут вынести как через месяц после слушаний, так и через полгода .

Хотя Анцелиович думает, что арбитры постараются сделать все быстрее: «Я думаю, вполне реалистично, что решение будет до конца года. Поторопить с этим стороны арбитров потенциально не могут, если не заключено соглашение между сторонами, например, по вынесению решения в определенный срок.

Учитывая общественный резонанс, думаю, до конца года решение, скорее всего, будет вынесено».

После вердикта CAS любая сторона имеет право оспорить его в Федеральном суде Швейцарии, но на практике шансов у такой апелляции нет – там рассматривают только нарушения в ведении самого судебного процесса, чисто технические моменты.

Что говорят в мире?

В МОК рады, что дело сдвинулось: «Мы продолжаем следить за развитием событий и теперь находимся на шаг ближе к окончательному решению, которого так ждут спортсмены.

Что касается проверки, проведенной вне Олимпийских игр, но повлиявшей на результаты командного турнира по фигурному катанию и индивидуальных соревнований на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, МОК надеется, что дело будет рассмотрено как можно скорее.

Это также в интересах всех участников, особенно спортсменов, которые еще не смогли получить свои медали Игр. Только завершение дела [Валиевой] позволит Международному союзу конькобежцев определить окончательные результаты командных соревнований по фигурному катанию на этих Играх, а МОК – принять решение о распределении медалей».

Депутат Госдумы Светлана Журова надеется, что на итоги дела не повлияет политика: «Разбирательство должно быть отделено от политики и не иметь отношения к СВО. Если судьи профессионалы, они должны не принимать во внимание те моменты, которые происходят в политическом плане. Арбитры должны быть такими. Как будет на самом деле – посмотрим.

Они понимают, что те цели, которые у них изначально были уже достигнуты. Убрали девочку, довели до состояния, в котором она не показала результат, который могла. Теперь остается только наблюдать и надеяться, что они объективно рассмотрят это дело.

Тем более, в мире уже подзабыли эту историю, и, может быть, она уже не так интересна. Там много но, одно дело, если бы у нее нашли анаболические стероиды, была бы другая история. А когда вот такая супермини-доза, она действительно может попасть откуда угодно. Тут много нюансов».

А в США до сих пор ждут медалей командного турнира – не важно, какого достоинства. Их команда заняла второе место в Пекине, но теперь может получить и золото.

«По прошествии времени иногда кажется, что всего этого не было. Когда думаешь об этом, трудно удержаться от эмоций, от грусти по поводу всей ситуации и того, насколько долго рассматривается дело», – сказала Мэдисон Чок.

«Вы хотите пересечь финишную черту и получить награду за гонку, за то, чего вы достигли в этот момент. Восклицательный знак не должен ставиться через десять предложений или в следующем абзаце.

Томас Бах (глава МОК) заверил нас, что, когда все решится, они сделают все возможное, чтобы организовать медальную церемонию, соответствующую нашим ожиданиям. На что мы ответили: «Мы бы хотели, чтобы это было вчера».

Если бы я мог что-то изменить в антидопинговом движении – то это было бы улучшение прозрачности и временных сроков. Карьера спортсмена коротка, мы мыслим четырехлетними олимпийскими циклами, а прошло уже почти два года. Очень жаль, что этот момент так и не наступил, и спустя столько месяцев все еще нет никакого завершения или решения», – отметил Эван Бейтс.

Еще один жест американских фигуристов, участвовавших в командном турнире: они отдали в музей пустые футляры для медалей – в честь 500-дневного юбилея ожидания.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Павел Бедняков; globallookpress.com/Chen Junxia/Keystone Press Agency, Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency; Gettyimages.ru/Catherine Ivill / Staff, Ezra Shaw / Staff