Бобровский, Куликов и Тарасенко – чемпионы! Как каждый из них шел к Кубку Стэнли-2024

Пути разные, итог – один.

«Флорида» победно завершила финал с «Эдмонтоном» в семи матчах и тем самым продолжила интересную традицию: уже 9 сезонов подряд в составе чемпиона НХЛ играет хотя бы один российский хоккеист. Последним исключением был «Чикаго» аж в 2015 году.

В составе «Пантерс» три наших игрока – по одному в каждую линию: вратарь Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов и нападающий Владимир Тарасенко. Он единственный, кто мог похвастать победным опытом в плей-офф (брал Кубок Стэнли-2018/19 с «Сент-Луисом»).

Все трое прошли очень разные пути к этому титулу. И ни один не был простым.

Контракт Бобровского считали одним из худших в лиге, а Сергей вернулся на топ-уровень

1 июля 2019 года – в день открытия рынка свободных агентов – «Флорида» объявила о громком переходе: 30-летний вратарь Сергей Бобровский подписал с клубом контракт на 7 лет и общую сумму в 70 млн долларов.

Кэпхит в 10 млн тогда выглядел огромным (хотя за пару лет до этого Прайсу насыпали 84 млн на 8 лет в «Монреале»), но возник не на пустом месте. Резюме Бобровского было внушительным: двукратный обладатель «Везина Трофи», который успешно провел последний плей-офф за «Коламбус». Команда Джона Тортореллы выбила тогда монструозную «Тампу» – и российский вратарь внес заметный вклад.

Но первые два сезона Сергея во «Флориде» прошли неудачно . Россиянин закончил обе регулярки с показателем ниже 91% отраженных бросков – уровень немногим выше среднего, а в плей-офф статистика была еще хуже. От Бобровского ожидали гораздо большего, а на некоторых отрезках с ним успешно конкурировали Крис Дриджер и Спенсер Найт – гораздо менее дорогие и именитые вратари.

Неудивительно, что в адрес Бобровского посыпалась критика. В западных медиа возникали дискуссии, что вратарь тормозит «Флориду», а его контракт называли среди худших в НХЛ. Далеко не всегда журналисты учитывали сопутствующие факторы: адаптацию Сергея к новой системе игры и нестабильность самой «Флориды». Считалось, что при таком кэпхите не может быть отговорок.

К счастью, ни обмена, о котором уже говорили инсайдеры, ни выкупа контракта не произошло – и со временем Бобровский выправил ситуацию, хотя временами его все еще потряхивало.

Например, в конце регулярки-2022/23 основным вратарем стал Алекс Лайон – именно с ним «Флорида» ворвалась в последний вагон плей-офф. Американец начал в воротах и серию с «Бостоном», но не справился с нагрузкой. Во второй половине противостояния тренеры вернули Бобровского – и в этот момент все увидели совершенно другого вратаря. Он провел выдающийся плей-офф и вытащил команду в финал. Этот импульс перешел и на новый сезон: 58 матчей; 91,5% ОБ; 2,37 КН. Все показатели – лучшие за все время в «Пантерс».

Большую роль сыграла и новая модель игры: главный тренер Пол Морис нашел баланс и заметно повысил надежность обороны. Особенно это проявилось в нынешнем плей-офф: из-за небольшого количества допущенных бросков у Бобровского была в общем относительно средняя статистика, но в важные моменты он совершал невероятные спасения .

А в финале вышел на первый план – во многом благодаря его игре мощнейшая атака «Эдмонтона» не реализовала потенциал в первых трех матчах и в решающей игре. И снова Бобровский тащил, когда команда уже была бессильна. Например, в первом матче сделал 32 сэйва и нивелировал преимущество «Ойлерс» по моментам. А в третьей игре отразил бросок Райана Маклауда в упор и не позволил ему сравнять счет. При счете 3-0 в финале статистика Бобровского была внушительной: он спас «Флориду» от 8-9 ожидаемых шайб.

И в ближайшие два года, оставшиеся по контракту, никто не сомневается в его значимости для «Пантерс».

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Куликов часто менял команды, но вернулся во «Флориду» и принес пользу

Чемпионство Куликова в составе «Флориды» очень символично – его путь в НХЛ начался именно здесь. Защитник был выбран в первом раунде (14-м) на драфте-2009. Перед этим его признали лучшим защитником в юниорской лиге Квебека: Куликов выбил 12+50 за 57 игр, стал чемпионом турнира и вместе с «Друммонвилем» поучаствовал в Мемориальном Кубке.

Ожидания были соответствующие. В 19 лет Куликов сразу влетел в состав «Флориды», проведя 68 матчей в дебютном сезоне. В «Пантерс» он отыграл семь лет и застал появление в команде Аарона Экблада, задрафтованного под первым номером в 2014 году – но с ним Куликов не так часто играл в паре.

Перед сезоном-2016/17 Куликова отправили в «Баффало» (на Марка Пысика и 89-й пик, под которым выбрали Линуса Нассена), и так началась его история путешествий по лиге. С лета 2016-го по лето 2023-го он сменил семь клубов. Четыре раза его меняли, в том числе и по ходу сезона – из «Нью-Джерси» в «Эдмонтон» и из «Анахайма» в «Питтсбург».

Дмитрий оставался надежным домоседом для второй-третьей пары, но нигде, кроме «Виннипега», не задержался. Мешали в том числе проблемы со здоровьем – например, травма спины в «Баффало». В плей-офф за это время поиграть тоже особо не получилось: 29 матчей, из которых 13 были еще во «Флориде».

1 июля 2023 года 32-летний Куликов вернулся в «Пантерс», подписав контракт на год и 1 млн долларов. Его брали для игры в третьей паре – там Куликов и провел весь сезон. Он отлично вписался в жесткий и силовой стиль команды при Морисе, с которым пересекался в «Виннипеге»: 145 силовых приемов и 84 заблокированных броска.

В этом плей-офф у Куликова 24 матча – почти столько же, как за всю предыдущую карьеру. Он набрал лишь два очка, но второе – в самый важный момент: в седьмом матче финала. Пол Морис положительно отзывался о его уровне: «Думаю, сейчас Куликов показывает лучший хоккей за всю карьеру. Он сделал нас лучше в меньшинстве. Он мощно играет у бортов, он здорово взаимодействует в паре с Экманом-Ларссоном».

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После победы с «Сент-Луисом» карьера Тарасенко развивалась перепадами. Сначала он долго лечился из-за проблем с плечом – дважды восстанавливался по полгода и в сумме за сезоны-2019/20 и 2020/21 провел 34 матча (плюс 8 в плей-офф).

Но после этого он выдал лучшую регулярку в карьере: выбил 82 (34+48) очка за 75 игр. В плей-офф «Сент-Луис» проиграл будущему чемпиону – «Колорадо».

Это оказалась последняя вспышка того кубкового костяка «Блюз». Сначала обменяли Тарасенко, а потом клуб отдал Райана О’Райлли, Ивана Барбашева и пустился в перестройку. Владимир не особо собирался оставаться – слухи о его уходе ходили давно. Его позвали в «Рейнджерс» на помощь Артемию Панарину, но это не принесло успеха – команда вылетела уже в первом раунде.

Летом 2023 года Тарасенко подписал контракт на год с «Оттавой»: «Сенаторс» пригласили опытного игрока для потенциальной борьбы за выход в плей-офф – казалось, вот теперь все точно сложится. Для нападающего же это был еще один шанс поиграть на первых ролях в команде НХЛ и, может быть, выбить себе следующий контракт подольше и пожирнее. И у клуба, и у игрока все пошло не по плану: сезон у «Оттавы» не задался – и Тарасенко в дедлайн уехал во «Флориду», не набив себе дополнительную цену за полгода.

Второй год подряд претендент на кубок выписал Владимира под плей-офф. Этот заход получился гораздо более удачным: Тарасенко усилил глубину нападения «Флориды». Да, он больше не главный снайпер – и его результативность резко спала, как и его игровое время, но он перестроился и забросил пару важнейших шайб: в шестом матче с «Каролиной» и в третьей игре с «Эдмонтоном».

Он стал третьим русским хоккеистом с голами в финале Кубка Стэнли за разные команды. Предыдущим игроком с этим достижением был партнер Тарасенко по «Блюз» – Иван Барбашев. Оба теперь могут считаться талисманами: они не только принесли «Сент-Луису» первый Кубок Стэнли в истории, но сделали то же самое для «Флориды» и «Вегаса».

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Фото: AP Photo /Jeff McIntosh/The Canadian Press, David Zalubowski, Wilfredo Lee, Tony Gutierrez, Nick Wass