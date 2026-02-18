Люзенков об 1:2 с «Амуром»: «У «Сибири» присутствовала нервозность. Думали, что будем свежее, но соперник двигался даже лучше»

Люзенков об 1:2 с «Амуром»: у «Сибири» присутствовала нервозность.

Главный тренер «Сибири » Ярослав Люзенков прокомментировал домашнее поражение от «Амура » (1:2 ОТ) в овертайме матча FONBET КХЛ.

Команды ведут борьбу за восьмое место в Восточной конференции. Новосибирцы опережают соперника на семь очков, сыграв на один матч больше.

– Понимали, какая тяжелая будет эта игра, немного нервозность присутствовала у ребят. Неплохой первый период был, но допустили ошибку – пропустили гол, упустили инициативу, ей завладел соперник. Все-таки реализовали большинство, но в овертайме, к сожалению, пропустили и проиграли.

– Не было ли ощущения, что построения «Амура» в средней зоне оказались непроходимы для «Сибири»? Не находили ключи?

– Вроде бы мы разгоняли атаку, но не могли зацепиться, чтобы создать позиционную атаку, на это обращали внимание и в перерыве.

– Гол второй бригады большинства – эхо матча с «Ладой»?

– Если у первой бригады не идет, конечно, надо что-то делать.

– Как команда реагирует, что Бердин пропускает с первого броска?

– Не обращал внимания на это. У вратарей бывает такое, не только у него. Было у меня такое в молодежной команде, любил Максим Моторыгин так действовать.

– У команд были совершенно разные условия подготовки к матчу. У «Сибири» большая пауза, у «Амура» – один день. Андриевский сказал, что у «Сибири» не было тонуса. Как вы на это смотрите?

– Буквально после игры поговорили об этом. Вроде бы думали, что будем свежее, по первому периоду все было нормально, а потом... скажу, что соперник не уступил в движении, а может быть, сыграл и лучше.

– Как состояние у травмированных?

– Пьянов начал выходить после травмы, но проявилась простуда. Валитов едет с нами в поездку, в ближайших играх будет играть. У Абрамова завтра-послезавтра контрольный снимок и он уже ступает на лед, будет работать. Он уже ходит спокойно, ждем. Через недельку будет в строю.

– Как состояние у Антона Косолапова после заблокированного броска?

– Антон нормально все перенес, он уже в первом периоде был готов. Обычный синяк, ничего страшного.

– Показалось, что было больше борьбы у бортов сегодня. Не пытались перестроить тактику и пойти через центр?

– Нам не хватило зацепиться за зону атаки нашим нападающим. Надо было эту борьбу за счет ног выиграть, а мы приезжали, ставили спину и нас накрывали. Мы об этом говорили. Единственное, что мы изменили – в третьем периоде пошли в давление двумя нападающими, – сказал Люзенков.

