  Люзенков об 1:2 с «Амуром»: «У «Сибири» присутствовала нервозность. Думали, что будем свежее, но соперник двигался даже лучше»
Люзенков об 1:2 с «Амуром»: «У «Сибири» присутствовала нервозность. Думали, что будем свежее, но соперник двигался даже лучше»

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков прокомментировал домашнее поражение от «Амура» (1:2 ОТ) в овертайме матча FONBET КХЛ.

Команды ведут борьбу за восьмое место в Восточной конференции. Новосибирцы опережают соперника на семь очков, сыграв на один матч больше.

– Понимали, какая тяжелая будет эта игра, немного нервозность присутствовала у ребят. Неплохой первый период был, но допустили ошибку – пропустили гол, упустили инициативу, ей завладел соперник. Все-таки реализовали большинство, но в овертайме, к сожалению, пропустили и проиграли.

– Не было ли ощущения, что построения «Амура» в средней зоне оказались непроходимы для «Сибири»? Не находили ключи?

– Вроде бы мы разгоняли атаку, но не могли зацепиться, чтобы создать позиционную атаку, на это обращали внимание и в перерыве.

– Гол второй бригады большинства – эхо матча с «Ладой»?

– Если у первой бригады не идет, конечно, надо что-то делать.

– Как команда реагирует, что Бердин пропускает с первого броска?

– Не обращал внимания на это. У вратарей бывает такое, не только у него. Было у меня такое в молодежной команде, любил Максим Моторыгин так действовать.

– У команд были совершенно разные условия подготовки к матчу. У «Сибири» большая пауза, у «Амура» – один день. Андриевский сказал, что у «Сибири» не было тонуса. Как вы на это смотрите?

– Буквально после игры поговорили об этом. Вроде бы думали, что будем свежее, по первому периоду все было нормально, а потом... скажу, что соперник не уступил в движении, а может быть, сыграл и лучше.

– Как состояние у травмированных?

Пьянов начал выходить после травмы, но проявилась простуда. Валитов едет с нами в поездку, в ближайших играх будет играть. У Абрамова завтра-послезавтра контрольный снимок и он уже ступает на лед, будет работать. Он уже ходит спокойно, ждем. Через недельку будет в строю.

– Как состояние у Антона Косолапова после заблокированного броска?

– Антон нормально все перенес, он уже в первом периоде был готов. Обычный синяк, ничего страшного.

– Показалось, что было больше борьбы у бортов сегодня. Не пытались перестроить тактику и пойти через центр?

– Нам не хватило зацепиться за зону атаки нашим нападающим. Надо было эту борьбу за счет ног выиграть, а мы приезжали, ставили спину и нас накрывали. Мы об этом говорили. Единственное, что мы изменили – в третьем периоде пошли в давление двумя нападающими, – сказал Люзенков.

Андриевский о 2:1 в овертайме с «Сибирью»: «Важные два очка для «Амура», ребята понимали цену матча. Немножко не повезло – схлопотали ненужное удаление и пропустили»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт «Сибири»
К сожелению Сибирь не имеет прививки победителя, всегда играет так как позволяет соперник.Пора уже научится играть так как нам нужно .Сибирь вперед, но дальнейшие 10 игр будут "валидольными"
кому гонишь? Было видно, Бек специально бросал мимо! Андреоф тоже. Задолбал Вонючий фонбет!!!
Ответ Александр Панюшкин_1116370308
кому гонишь? Было видно, Бек специально бросал мимо! Андреоф тоже. Задолбал Вонючий фонбет!!!
дурь!
