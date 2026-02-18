Кожевников об ОИ: «Не буду смотреть плей-офф из-за отсутствия России. Без наших Олимпиада сильно теряет в качестве, об этом даже иностранцы говорят»
Кожевников об ОИ: не буду смотреть плей-офф из-за отсутствия России.
Олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что не будет смотреть решающие матчи олимпийского хоккейного турнира из-за отсутствия России.
18 февраля проходят четвертьфиналы, полуфиналы состоятся 20-го, финал – 22 февраля.
«Не смотрел групповой этап хоккейного турнира Олимпиады и не буду смотреть плей-офф из-за отсутствия наших спортсменов там. Не вижу в этом смысла и интереса.
Без наших хоккеистов Олимпиада сильно теряет в качестве, об этом даже сами иностранцы говорят», – сказал Кожевников.
Кожевников о словах Ирбе: «Маленький фашистик! Ему по фигу на то, где он вырос и стал кем‑то. Его никто не помнит, вот надо о себе напомнить. Мал клоп, да вонюч»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: LiveResult
