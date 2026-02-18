Кожевников об ОИ: «Не буду смотреть плей-офф из-за отсутствия России. Без наших Олимпиада сильно теряет в качестве, об этом даже иностранцы говорят»

Кожевников об ОИ: не буду смотреть плей-офф из-за отсутствия России.

Олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что не будет смотреть решающие матчи олимпийского хоккейного турнира из-за отсутствия России.

18 февраля проходят четвертьфиналы, полуфиналы состоятся 20-го, финал – 22 февраля.

«Не смотрел групповой этап хоккейного турнира Олимпиады и не буду смотреть плей-офф из-за отсутствия наших спортсменов там. Не вижу в этом смысла и интереса.

Без наших хоккеистов Олимпиада сильно теряет в качестве, об этом даже сами иностранцы говорят», – сказал Кожевников.

