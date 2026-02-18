  • Спортс
  • Кожевников об ОИ: «Не буду смотреть плей-офф из-за отсутствия России. Без наших Олимпиада сильно теряет в качестве, об этом даже иностранцы говорят»
18

Кожевников об ОИ: «Не буду смотреть плей-офф из-за отсутствия России. Без наших Олимпиада сильно теряет в качестве, об этом даже иностранцы говорят»

Кожевников об ОИ: не буду смотреть плей-офф из-за отсутствия России.

Олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что не будет смотреть решающие матчи олимпийского хоккейного турнира из-за отсутствия России.

18 февраля проходят четвертьфиналы, полуфиналы состоятся 20-го, финал – 22 февраля.

«Не смотрел групповой этап хоккейного турнира Олимпиады и не буду смотреть плей-офф из-за отсутствия наших спортсменов там. Не вижу в этом смысла и интереса.

Без наших хоккеистов Олимпиада сильно теряет в качестве, об этом даже сами иностранцы говорят», – сказал Кожевников.

Кожевников о словах Ирбе: «Маленький фашистик! Ему по фигу на то, где он вырос и стал кем‑то. Его никто не помнит, вот надо о себе напомнить. Мал клоп, да вонюч»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: LiveResult
18 комментариев
как понять, что они потеряли в качестве, если не смотреть ни одной игры?😅
Ответ Заборостроитель
как понять, что они потеряли в качестве, если не смотреть ни одной игры?😅
Никак...Кожева это знает и сейчас признает во всеуслышание, что из за своих действий они откинули развитие хоккея в России на десять лет назад😂😂
Ответ Ольга Лебедева_1116766866
Никак...Кожева это знает и сейчас признает во всеуслышание, что из за своих действий они откинули развитие хоккея в России на десять лет назад😂😂
Не удивлюсь, если они, эксперты поллитрологи, не смотря игру, будут говорить, что наши на голову выше чехов и спокойно обыграли бы эту Канаду
Накатывая 150 беленькой, включает ОКО
и смотрит хоккей,из Италии 😉
Мне по барабану что там Кожевников думает. Сейчас идёт матч Канада - Чехия. Шикарный хоккей. Скорости, борьба, много бросков. А Кожева пускай дальше пучится.
Не смотри, Кожевников, правильно, там по России 2 и 24 гораздо интереснее показывают передачи, некоторые почти в круглосуточном режиме, наслаждайся) А мы без России будем с трудом, но смотреть на не качественные команды, вроде Канады, США и Словакии со Шведами например)))
А мы смотрим 👍
Водку любишь?
Нет.
А будешь?
Да.
у нас что в хоккее что в футболе одни болваны а не эксперты,
я это понимаю как, "назло маме отморожу уши""
Кожевников: групповом этап смотреть не буду, наших нет.
Кожевников: плей-офф смотреть не буду, наших нет.
Кожевников: финал смотреть не буду, наших нет.
Наши так и не появились..
Одно дело, когда такое говорит человек, включающий хоккей раз в четыре года, чтобы посмотреть "наших против не наших". Тут хотя бы понятно. Но когда такое несёт тип, который всю жизнь связан с хоккеем, это уже реально клиника, и то не поможет.
Ответ McGregor
Одно дело, когда такое говорит человек, включающий хоккей раз в четыре года, чтобы посмотреть "наших против не наших". Тут хотя бы понятно. Но когда такое несёт тип, который всю жизнь связан с хоккеем, это уже реально клиника, и то не поможет.
Ему уже давно ничего не поможет
