КХЛ. СКА уступил «Северстали», «Динамо» Минск победило «Спартак», «Салават» забил 6 голов «Трактору», «Сибирь» проиграла «Амуру»
В FONBET КХЛ прошли очередные матчи.
В FONBET КХЛ «Трактор» уступил «Салавату Юлаеву» (0:6), «Динамо» Минск победило «Спартак» (6:1), СКА потерпел поражение от «Северстали» (2:3 Б), «Сибирь» проиграла «Амуру» (1:2 ОТ).
FONBET КХЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
