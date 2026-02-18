  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • КХЛ. СКА уступил «Северстали», «Динамо» Минск победило «Спартак», «Салават» забил 6 голов «Трактору», «Сибирь» проиграла «Амуру»
282

КХЛ. СКА уступил «Северстали», «Динамо» Минск победило «Спартак», «Салават» забил 6 голов «Трактору», «Сибирь» проиграла «Амуру»

В FONBET КХЛ прошли очередные матчи.

В FONBET КХЛ «Трактор» уступил «Салавату Юлаеву» (0:6), «Динамо» Минск победило «Спартак» (6:1), СКА потерпел поражение от «Северстали» (2:3 Б), «Сибирь» проиграла «Амуру» (1:2 ОТ).

FONBET КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Fonbet Чемпионата КХЛ

Статистика Fonbet Чемпионата КХЛ

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoТорпедо
logoСКА
logoТрактор
результаты матчей
logoСпартак
logoСалават Юлаев
logoДинамо Минск
logoАмур
logoКХЛ
logoШанхай Дрэгонс
logoСибирь
logoСеверсталь
282 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
что творит Женя! 4 очка! ну каков красавец!!! продолжай в том же духе!!!
Птичка К92 полетела!
Семен Вязовой с большим сухарем тебя
Получается, Кузнецов на данный момент в Салавате набирает больше 1 очка за матч? )
Салават мощно так реабилитировался после неудачной игры в Петербурге , с победой 💚🙏
За Салават! Нужна победа над прямым конкурентом
С победой, зеленые! К92 - лучший!
Удачи Салавату в игре с прямым конкурентом
Ответ Isudar
Удачи Салавату в игре с прямым конкурентом
Мы вас всех нагоним и обгоним😃
Ответ Eltex Kirin
Мы вас всех нагоним и обгоним😃
с такой позорной игрой как сегодня вы максимально всех догоните)
Только Салават!!!!
Только победы Вам парни!!!
С Победой САЛАВАТ! Семён стена, сохранил рамку! Кузя браво!
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
КХЛ. СКА играет с ЦСКА, «Локомотив» принимает «Динамо» Минск, «Ак Барс» в гостях у «Торпедо»
7 минут назадLive
Плющев о финале ОИ: «Замешана политика. США чуть ли не половину Канады хотят забрать, Трамп собирается приехать на матч. Будет знатная бойня»
19 минут назад
Губерниев об отъезде Ларионова «по важным хоккейным делам»: «Классно съездить в Италию лишний раз. Заодно и хоккей посмотрит»
34 минуты назад
Козлов мог уити из «Салавата» летом 2025-го, заявил Баширов: «Клуб высокого Запада звонил главе республики, чтобы его позаимствовать. Я даже начал поиски нового тренера»
47 минут назад
Сушинский о финале ОИ: «У США собрали команду, где есть кому играть в большинстве и меньшинстве. В Канаде больше пошли по именам – странная ошибка»
сегодня, 15:14
Какой еды боится Макдэвид? И мы не шутим
сегодня, 15:00Спецпроект
Радулов набрал 800-е очко в КХЛ. Форвард «Локомотива» стал третьим после Шипачева и Мозякина в истории лиги с таким достижением
сегодня, 14:58Видео
Кросби может сыграть в финале ОИ, решение примут перед матчем. Форвард участвовал в сегодняшней тренировке Канады
сегодня, 14:44
Олимпиада-2026. Финляндия и Словакия сыграют в матче за 3-е место
сегодня, 14:40
Плющев о возможном конце карьеры Ягра: «Яромир – величайшее явление в хоккее. Не думаю, что у нас кто‑нибудь сможет играть на его уровне до 50 лет»
сегодня, 14:15
Ко всем новостям
Последние новости
Калдис из «Северстали» назвал топ-5 городов России: «Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Уфа. Еще понравился Минск. В Череповце дружелюбные люди и есть все, что нужно»
сегодня, 14:30
Форвард США Миллер о финале с Канадой на ОИ: «Драк не будет. Ожидаю упорной борьбы – как и в двух предыдущих матчах против них»
сегодня, 14:03
Макдэвид о камбэках Канады на ОИ: «Страна пережила много нервных часов. Здесь лучшие играют с лучшими – разница между командами минимальна»
сегодня, 13:30
Лунделль о поражении от Канады в 1/2 ОИ: «Финляндия в очередной раз доказала, что может играть на равных с кем угодно. Нам не хватило 35 секунд»
сегодня, 13:03
Кайру готов к обмену из «Сент-Луиса». Форвард с зарплатой 8,125 млн в год набрал 32 очка за 47 матчей в сезоне НХЛ (Дэвид Паньотта)
сегодня, 11:47
«Президент объявил 2026-й Годом единства народов России. В спорте оно проявляется особенно ярко. Пока мы едины – мы непобедимы». Губернатор Коми Гольдштейн о хоккейном турнире «Воин»
сегодня, 10:08
Тренер «Спартака» Барков о 0:2 с «Нефтехимиком»: «Равная игра, но вопрос в реализации. Шайба не шла в ворота, а соперник дважды нас наказал»
сегодня, 09:30
Хитил выбыл на неопределенный срок из-за перелома лицевой кости. Форварду «Ванкувера» попали шайбой в лицо на тренировке
сегодня, 09:11
Ружичка о 2:6 от США: «Словакия не вошла в игру, первый период был тяжелым. Между КХЛ и НХЛ есть разница, но в матче это особого значения не имело»
сегодня, 05:58
Уилсон о тройке с Маршандом и Беннеттом в матче с Финляндией на ОИ: «Мы знали, что будем делать. Играть быстро, жестко, создавать хаос и доставлять шайбу к воротам»
сегодня, 05:45
Рекомендуем