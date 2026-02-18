Андриевский о 2:1 в овертайме с «Сибирью»: «Важные два очка для «Амура», ребята понимали цену матча. Немножко не повезло – схлопотали ненужное удаление и пропустили»

Андриевский о 2:1 в овертайме с «Сибирью»: «Важные два очка для «Амура»,.

Главный тренер «Амура » Александр Андриевский прокомментировал победу над «Сибирью» (2:1 ОТ) в матче FONBET КХЛ.

Хабаровский клуб занимает девятое место в Восточной конференции, набрав 49 очков за 57 матчей. Отставание от «Сибири », замыкающей зону плей-офф – 7 очков при одной игре в запасе.

– Важные два очка для нас. Перед игрой ребята все прекрасно понимали, какая цена этого матча. И в принципе мы провели хорошую игру. Немножко нам не повезло, схлопотали ненужное удаление, пропустили этот гол. Но в целом мы играли хорошо.

– Не кажется ли вам, что удаление Лихачева в концовке как‑то выбило «Амур» с вашей игры?

– Совершенно верно. Оно так и получилось, из‑за таких эпизодов переворачиваются игры. Одна команда сразу идет на спад, а у другой начинается подъем. Поэтому концовка получилась такой нервной.

– Вы делали акцент на том, чтобы тормозить атаки «Сибири», не давать сопернику разогнаться?

– Да. Мы об этом говорили.

– А на игру повлияло то, что вы еще позавчера играли в Хабаровске?

– Не знаю, как готовился соперник. Но мне показалось, они немного выпали из игрового ритма. В этом мы имели небольшое преимущество, – сказал Андриевский.