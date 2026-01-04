Олимпиада-2026. 1/4 финала. США одолели Швецию, Финляндия победила Швейцарию, Канада обыграла Чехию в овертайме, Германия уступила Словакии
Продолжается плей-офф мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2026.
В Милане продолжается плей-офф мужского олимпийского хоккейного турнира.
В 1/4 финала Канада обыграла Чехию (4:3 ОТ), Финляндия одержала победу в игре со Швейцарией (3:2 ОТ), США одолели Швецию (2:1 ОТ), Словакия победила Германию (6:2).
Впервые с 2014 года игроки НХЛ выступают на турнире. Сборная России не была допущена к участию, ее заменила Франция.
Олимпийский хоккейный турнир
1/4 финала
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Таблицы хоккейного турнира Олимпиады-2026
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Тем временем счёт по броскам : 13:3 в пользу словаков
Чехи - умницы, Канада - с победой! Крутой матч!
Просто жесть какой мог бы быть скандал) шок
дали бой
вот он - настоящий хоккей!
скорости
а главное то еще впереди
каеф