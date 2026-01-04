  • Спортс
Олимпиада-2026. 1/4 финала. США одолели Швецию, Финляндия победила Швейцарию, Канада обыграла Чехию в овертайме, Германия уступила Словакии

Продолжается плей-офф мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2026.

В Милане продолжается плей-офф мужского олимпийского хоккейного турнира.

В 1/4 финала Канада обыграла Чехию (4:3 ОТ), Финляндия одержала победу в игре со Швейцарией (3:2 ОТ), США одолели Швецию (2:1 ОТ), Словакия победила Германию (6:2).

Впервые с 2014 года игроки НХЛ выступают на турнире. Сборная России не была допущена к участию, ее заменила Франция.

Олимпиада-2026

Олимпийский хоккейный турнир

1/4 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы хоккейного турнира Олимпиады-2026

Статистика хоккейного турнира Олимпиады-2026

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментаторы: немцы взвентили темп, немцам всегда удается стартовый отрезок, словакам нужно выдержать этот натиск.
Тем временем счёт по броскам : 13:3 в пользу словаков
Ответ язнаюгдеты
Комментаторы: немцы взвентили темп, немцам всегда удается стартовый отрезок, словакам нужно выдержать этот натиск. Тем временем счёт по броскам : 13:3 в пользу словаков
Казанский вообще порой что-то другое комменрует, а не то, что идёт в трансляции
Ответ Denis_VD
Казанский вообще порой что-то другое комменрует, а не то, что идёт в трансляции
Тоже заметил, раньше мне очень нравился. Приятный голос, словарный запас, может небыло понимая игры такого, как у Наилича или Хованова, но и косяков больших небыло. Сейчас же дичь, Гончаров на его фоне гуру. Про Менга и не говорю
А прав Дмитрий Фёдоров: «Те, кто говорит о том, что не смотрят хоккей из-за отсутствия сборной России - просто не любят этот вид спорта»

Чехи - умницы, Канада - с победой! Крутой матч!
Ответ Максим Козлов
А прав Дмитрий Фёдоров: «Те, кто говорит о том, что не смотрят хоккей из-за отсутствия сборной России - просто не любят этот вид спорта» Чехи - умницы, Канада - с победой! Крутой матч!
Федор прям блеснул сегодня тренерскими навыками,читал наперед развитие матча😬👍
Ответ Максим Козлов
А прав Дмитрий Фёдоров: «Те, кто говорит о том, что не смотрят хоккей из-за отсутствия сборной России - просто не любят этот вид спорта» Чехи - умницы, Канада - с победой! Крутой матч!
Старается Димон, вдруг самсунг подкинут
Овертаймы 3 на 3 в плэй-офф как-то несерьезно выглядят
Блин, какая хорошая студия у Окко. Три крутых в прошлом игрока, сидят нормально рассуждают, приятно слушать. Никаких тебе хайпожоров.
Дибилизм 3 на 3 проводить в плей-офф овертаймы
Ответ Yop-pop
Дибилизм 3 на 3 проводить в плей-офф овертаймы
разумнее проводить энное количество овертаймов, когда у тебя 10 дней на весь турнир? недебил ты наш
Ответ vulturecrow
разумнее проводить энное количество овертаймов, когда у тебя 10 дней на весь турнир? недебил ты наш
Зачем энное,можно тупо 5 на 5 на 10 минут,затем буллиты,3 на 3 слишком уж большой перевес дает фавориту
Канада-Чехия… Как же давно я не видел такого хоккея сборных. Я и забыл, как он бывает прекрасен.
И это Чехи еще Ягра не взяли...
Ответ NoThanks
И это Чехи еще Ягра не взяли...
Надо было дать ему набраться опыта перед ОИ-2030
Ну вот, настоящий хоккей только начинается. Всех с ОИ! Никаких французов и итальянецев, случайных латышей! Всё сильнейшее на этом турнире.
Ответ Serh08
Ну вот, настоящий хоккей только начинается. Всех с ОИ! Никаких французов и итальянецев, случайных латышей! Всё сильнейшее на этом турнире.
Комментарий скрыт
Ответ Jolly Jack_1117077775
Комментарий скрыт
Эта пара выделяется, самая слабая пара в этом розыгрыше..
Нечас профукал момент всей жизни.
Ответ //Paladin//
Нечас профукал момент всей жизни.
Чехов было 6 человек на льду в момент третьего гола) они даже радовались в 6-м ))

Просто жесть какой мог бы быть скандал) шок
Ответ KaizerSoze
Чехов было 6 человек на льду в момент третьего гола) они даже радовались в 6-м )) Просто жесть какой мог бы быть скандал) шок
Да но зато удаления 3-0 в одну сторону. Уж пару раз точно надо было наказывать канадцев. Но судьи из нхл боятся
Чехам по любому респект

дали бой

вот он - настоящий хоккей!
Ответ Rio (BLR)
Чехам по любому респект дали бой вот он - настоящий хоккей!
Плюсую. Это не УГ КХЛ
Ответ burefan
Плюсую. Это не УГ КХЛ
эмоции совершенно другие
скорости

а главное то еще впереди

каеф
