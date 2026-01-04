Олимпиада-2026. 1/4 финала. США одолели Швецию, Финляндия победила Швейцарию, Канада обыграла Чехию в овертайме, Германия уступила Словакии

Продолжается плей-офф мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2026.

В Милане продолжается плей-офф мужского олимпийского хоккейного турнира .

В 1/4 финала Канада обыграла Чехию (4:3 ОТ), Финляндия одержала победу в игре со Швейцарией (3:2 ОТ), США одолели Швецию (2:1 ОТ), Словакия победила Германию (6:2).

Впервые с 2014 года игроки НХЛ выступают на турнире. Сборная России не была допущена к участию, ее заменила Франция.

Олимпиада-2026

Олимпийский хоккейный турнир

1/4 финала

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.

Таблицы хоккейного турнира Олимпиады-2026

Статистика хоккейного турнира Олимпиады-2026