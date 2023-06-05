24 комментария

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Актер Борис Смолкин никогда ничего не знает про сына. У нас новости: теперь Глеб будет катать за Грузию

Глеб Смолкин Глеб Смолкин
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Фигурное катание Фигурное катание

Танцевальный дуэт Диана Дэвис / Глеб Смолкин теперь представляет сборную Грузии – вероятно, больше всех удивлен актер Борис Смолкин, отец партнера.

Судя по публичным комментариям, больше года он мало что знал о важнейших событиях в жизни сына (или просто играл неведение).

1. Брак Глеба и Дианы

Прошлым летом американский журналист Дейв Лиз сообщил, что Дэвис и Смолкин – уже не только партнеры, но и семья.

Эта информация недолго прожила в качестве любопытного, но спорного инсайда. Подтверждение нашлось на сайте Clerk.clarkcountynv.gov – Диана и Глеб расписались 18 марта 2022-го в Лас-Вегасе, родном городе Дэвис. Помимо символический роли брак открывал Смолкину-младшему дорогу к американскому паспорту (у Дэвис он по рождению).

Пара не афишировала событие – абсолютно их право, но уведомить отца было бы не лишним. Хотя бы для того, чтобы в июне – три месяца спустя после заключения брака – ему бы не пришлось говорить:

«Я ничего об этом не знаю. Сами удивлены. Думаю, что это выдуманная история. Мы каждый день созваниваемся, вчера ночью тоже говорили с Глебом, он ничего не сказал про это».

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2. Просмотр у представителей американской федерации

Снова вмешательство Лиза: тогда же, в июне 2022-го он выяснил, что Диана и Глеб готовятся к прокату перед представителями американской Ассоциации и главой техкома ISU по танцам Шоном Реттстаттом.

«Это абсолютно желтая пресса», – отреагировал Смолкин-старший.

Тем не менее Дэвис и Смолкин прокатали в Нью-Джерси – в присутствии Реттстатта и людей из Ассоциации. Этот выход можно называть по-разному (просмотр, практика, репетиция), но, разумеется, у него были цели – как минимум самопрезентация и получение обратной связи.

3. Вариант с Израилем

Эпопея с переходом под флаг США тихо сошла на нет – по информации Sports.ru, решение тем летом приняла американская сторона.

Дэвис и Смолкин, уже явно терявшие сезон-2022/23, перебирали другие возможности. Опция с Израилем подвернулась одной из первых – во многом благодаря корням Глеба, чьего дедушку звали Георгий Моисеевич. К тому же со сборной Израиля плотно связан новый тренер дуэта Алексей Киляков, который был партнером на льду для Этери Тутберидзе (мамы Дианы).

Старший Смолкин уверенно разубедил:

«Глеб не является гражданином Израиля, он является гражданином России. Я не знаю, что такое спортивное гражданство, но надо быть гражданином этой страны. Другого способа нет. Я не знаю, что вы читаете, я догадываюсь, что вы читаете какую-то желтую прессу и питаетесь оттуда сведениями. Ну право, ну что мы будем обсуждать с вами?»

4. Вариант с Грузией

Зимой 2023-го выяснилось, что дуэту могут помочь не только корни партнера.

Диана вспомнила про шанс заполучить третий паспорт – грузинский, вдобавок к российскому и американскому. Этери Тутберидзе наполовину грузинка, поэтому непреодолимых препятствий для Дэвис нет. А дальше Глеб может рассчитывать на паспорт как муж – схема аналогичная «американской», только наоборот.

Вы же догадываетесь, что сказал старший Смолкин?

«Чтобы выступать за Грузию, нужно, наверное, как минимум быть гражданином этой страны. Глеб не является ни гражданином Грузии, ни гражданином Израиля. Поэтому отсюда делайте выводы».

Возможность (и вполне очевидная) стать гражданином какой-нибудь из этих стран снова будто игнорируется.

5. Смена гражданства (независимо от страны)

Наша федерация подготовила релиз для Дианы и Глеба еще на исполкоме в мае – том самом, где заблокировали переход в Чехию Дарио Чиризано.

Это удавалось держать более-менее в секрете до конгресса ISU и последующего подтверждения. Но почему бы на всякий случай не свериться с Борисом Смолкиным? Все стабильно:

«Глеб тренируется в Америке, как и был, все по-старому. Пока в Россию приезжать не планирует. Выступать за другую страну? Ничего такого я не слышал».

6. Переход в Грузию

Все тот же Лиз снова доставил неудобства – сообщил, что Дэвис и Смолкин получили от нашей федерации добро на переход в Грузию. Смолкин-старший непоколебим: «Я приблизительно даже знаю, кто это пишет. Ну чего вы их слушаете! Очередной фейк».

Ну а теперь официально (в особенности для Бориса Смолкина): Диана Дэвис и Глеб Смолкин – фигуристы сборной Грузии.

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Дэвис и Смолкин так хотели выступать, что провели без турниров год. Что делали?

Использованы цитаты Woman.ru, Матч ТВ, Чемпионат, Р-Спорт

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин, Григорий Сысоев, Евгения Новоженина; instagram.com/di__davis

24 комментария

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Brazy
Это самый адекватный подход: ничего не говорить про свою семью в прессу
+44
-12
+32
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Максимилиан Алфимов
А что думает Жанна Аркадьевна?
+24
0
+24
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Вячеслав Самбур
Автор
Ответ Анастасия Балканова
Всë Смолкин-старший знает. Просто трепаться с журналистами о своей семье не хочет.
не хочет - пусть не треплется. но он треплется и выглядит глупо
+29
-12
+17
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Анастасия Балканова
Всë Смолкин-старший знает. Просто трепаться с журналистами о своей семье не хочет.
+21
-8
+13
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AlexFed
Ответ Brazy
Это самый адекватный подход: ничего не говорить про свою семью в прессу
Постоянное вранье и ничего не говорить - разные вещи.
+17
-4
+13
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chespo
Ответ Brazy
Это самый адекватный подход: ничего не говорить про свою семью в прессу
Можно просто совсем не комментировать, но он то все отрицает.
+14
-1
+13
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Vyanemyaynen
Судя по комментариям - хороший актёр.
+6
0
+6
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Алексей Минеев
Да норм, фишка у него такая - отрицать и дезинформировать
+5
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Геннадий Тёкин
Молодец, отец!
+6
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Whiskey cat
Хороший актер же...
+4
-1
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Lordk
Ответ Вячеслав Самбур
не хочет - пусть не треплется. но он треплется и выглядит глупо
Судя по статье он просто отвечает "все это желтая пресса, все хорошо, ничего нового".
И это звучит как максимально здравая позиция для ответов на вопросы о детях.
+8
-6
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Додик Аксель
Просто Борис Григорьевич вживается в роль Незнайки.
+2
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Whiskey cat
Ответ Саша Кутузова
И поэтому он должен спортсру рассказать всё, как на духу?)
А вы улавливайте сарказм
+2
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Tim Abdullin
Ответ Вячеслав Самбур
не хочет - пусть не треплется. но он треплется и выглядит глупо
по мне так это Вячеслав Самбур выглядит глупо, когда манипулирует фразами Смолкина старшего
+2
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idemidov
Это же голос магистра Йоды. Семью мою про не скажу ничего вам я.
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Alien
- Алло, Борис..эээ..как вас там?
- Бэрримор, сэр! ничего не знаю, сэр!
+1
0
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Серега Москалев
Столько шума вокруг них только из-за того что Тутберидзе ее мама, а пара то ни какая.
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Mbest77
Ни фига себе!) Это актёр из сериала)
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Kareglazaya
Изначально было понятно, что он просто не хочет комментировать. Только вот можно было так и сказать: я это не комментирую, обращайтесь к тренерам, самим спортсменам и т.д.
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Rasan
Печаль какая - водит за нос жёлтую прессу:)) Малорик! Так и надо с этими бумагомараками:)
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varick
Почему этот комментарий отображается именно так?
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