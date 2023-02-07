Вот это разворот от мэра Парижа! 10 дней назад звала наших на Олимпиаду, теперь – «немыслимо, чтобы они приехали»

Манифест МОК о возможном – и предпочтительном – возвращении России расколол мир.

Ключевой ориентир – Олимпиада-2024 в Париже, ведь впереди множество квалификационных стартов, пора что-то решать. Деталей по допуску и вообще по тому, как все это может выглядеть и к чему приведет, очень мало.

Но страны уже реагируют, причем нередко на уровне высшего руководства: кто-то осторожно за возвращение наших, кто-то резко против.

Кто-то – и так, и так. Мэр Парижа Анн Идальго на отрезке меньше пары недель вступила в противоречие с собой: сначала – за участие российских спортсменов в нейтральном статусе, теперь – вдруг нет.

Интересно, что произошло за эти дни?