Вот это разворот от мэра Парижа! 10 дней назад звала наших на Олимпиаду, теперь – «немыслимо, чтобы они приехали»
Манифест МОК о возможном – и предпочтительном – возвращении России расколол мир.
Ключевой ориентир – Олимпиада-2024 в Париже, ведь впереди множество квалификационных стартов, пора что-то решать. Деталей по допуску и вообще по тому, как все это может выглядеть и к чему приведет, очень мало.
Но страны уже реагируют, причем нередко на уровне высшего руководства: кто-то осторожно за возвращение наших, кто-то резко против.
Кто-то – и так, и так. Мэр Парижа Анн Идальго на отрезке меньше пары недель вступила в противоречие с собой: сначала – за участие российских спортсменов в нейтральном статусе, теперь – вдруг нет.
Интересно, что произошло за эти дни?
Кнут и тут же пряник
Во втором случае она говорит о том, что происходит в случае продолжения войны: "Это немыслимо ... когда бомбы все ёще рвутся на Украине".
Прочитать оригиналы текстов это так сложно? Даже заголовок "Olympics-Not conceivable for Russian athlete to come to Paris 2024 in war time".