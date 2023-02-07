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Вот это разворот от мэра Парижа! 10 дней назад звала наших на Олимпиаду, теперь – «немыслимо, чтобы они приехали»

Париж-2024
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Манифест МОК о возможном – и предпочтительном – возвращении России расколол мир.

Ключевой ориентир – Олимпиада-2024 в Париже, ведь впереди множество квалификационных стартов, пора что-то решать. Деталей по допуску и вообще по тому, как все это может выглядеть и к чему приведет, очень мало.

Но страны уже реагируют, причем нередко на уровне высшего руководства: кто-то осторожно за возвращение наших, кто-то резко против.

Кто-то – и так, и так. Мэр Парижа Анн Идальго на отрезке меньше пары недель вступила в противоречие с собой: сначала – за участие российских спортсменов в нейтральном статусе, теперь – вдруг нет.

Интересно, что произошло за эти дни?

МОК разъяснил ситуацию с Россией по пунктам: кого допустят, будут ли бойкоты и что с допинг-контролем?

МОК предложил возвращение России – и мир раскололся. Кто грозит бойкотом, а кто поддерживает нас?

21 комментарий

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R Kukhov
Там спортсмены, здесь делегация, ну и двоемыслие, куда уж без него
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Биатлонная зима
А они такие и есть
Кнут и тут же пряник
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Igor Varlashkin
Ответ Ювенский Туринтус
Байден лично мэру Парижа позвонил? Ты е-й? Представь, что в нормальных странах есть такое понятие как общественное понятие и влияние СМИ. И политики пытаются подстраиваться под мнение масс. То есть там не решают по звонку, не телефонное управление, как в Чебурашии
О май гад, есть еще верующие в сиящий град на холме? Конечно все западные политики независимы и относятся с вниманием к своим избирателям.
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BeastI666I
Ответ Болельщик Биатлона
Неплохая попытка натянуть сову на глобус
я максимально объективно рассуждал. таковы правила. то есть депутаты в думе могут орать, что угодно. важно потом на какую кнопочку они нажмут при голосвании: за или против.
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Кавабунга Шреддоголовый
Томас Бах 2.0. Биполярочка прогрессирует. Ну или хозяин дал приказ изменить решение.
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Ювенский Туринтус
Ответ Георгий Большаков
Байден позвонил и объяснил, что можно говорить, а что нельзя
Байден лично мэру Парижа позвонил? Ты е-й? Представь, что в нормальных странах есть такое понятие как общественное понятие и влияние СМИ. И политики пытаются подстраиваться под мнение масс. То есть там не решают по звонку, не телефонное управление, как в Чебурашии
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encaro_one
В первом случае она говорит: "Я надеюсь, что война в Украине останется позади, когда мы будем проводить Игры в Париже".

Во втором случае она говорит о том, что происходит в случае продолжения войны: "Это немыслимо ... когда бомбы все ёще рвутся на Украине".

Прочитать оригиналы текстов это так сложно? Даже заголовок "Olympics-Not conceivable for Russian athlete to come to Paris 2024 in war time".
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#nikon
Её наклонили.
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Контрольный выстрел
Обычное явление для англосаксов.
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Болельщик Биатлона
Ответ BeastI666I
справедливости ради, в первом высказывании нет ее позиции. То есть она не говорит "Я за". Она говорит, что спортсмены не должны... но это не означает, что она за или против подобного. То есть сторонники СВО говорят, что дети гибнуть не должны, но мы ЗА продолжение СВО. Как-то так.
Неплохая попытка натянуть сову на глобус
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Stas Nadtochy
Произошло переобувание с кувырком в воздухе. Главное чтобы в какашку не приземлилась
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Сеня Мевля
А что случилось?
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sprmn
Ответ Георгий Большаков
Байден позвонил и объяснил, что можно говорить, а что нельзя
Если кто и звонил то это точно был не Байден https://www.youtube.com/watch?v=sYnKTj_IgI8
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BeastI666I
справедливости ради, в первом высказывании нет ее позиции. То есть она не говорит "Я за". Она говорит, что спортсмены не должны... но это не означает, что она за или против подобного. То есть сторонники СВО говорят, что дети гибнуть не должны, но мы ЗА продолжение СВО. Как-то так.
+3
-3
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Artem Karev
Еврокуколды вообще в состоянии хоть что-нибудь решать сами без своих хозяев из-за океана?)
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denten96
Однажды Хеменгуэй поспорил, что напишет самый короткий рассказ, который растрогает любого. Он выиграл спор
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С детства за Тяньцзинь Цюаньцзянь!
Колониальная администрация дала заднюю по указке хозяина, никогда такого не было и вот снова.
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Алексей Дольский
Интересно, а будет пост такой же про Степанову, когда та захочет на Олимпиаду и будет переобуваться?)
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Георгий Большаков
Байден позвонил и объяснил, что можно говорить, а что нельзя
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2882
Ей быстренько объяснили, что во Франции три неприкосновенные вещи - Зидан, ЛГБТ и политика партии СШП, в данном случае касательно РФ. Выскажешься некорректно, можно потерять должность, как один из чиновников их недавно.
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Ivan Balashov
Ну так спортсмены (особенно нейтральные) и делегация - не одно и то же.
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