Почему Трусова повздорила с Первым каналом? Ее отец выдвинул ультиматум: Тарасову и Ягудина убрать из эфира

Конфронтация Александры Трусовой с Первым каналом обросла важнейшими деталями: понятны причины, претензии и требования. Но совершенно не понятно, как успокаивать ситуацию.

Сначала минимальный экскурс. Месяц назад на этапе Гран-при в Самаре эфир – случайно или нет, неважно – сотряс любопытный диалог комментаторов Александра Гришина и Максима Транькова:

Гришин: «Посвятите меня в политику партии, чтобы я понимал – что говорить, что нет».

Траньков: «Ну, Трусова – все... для Первого канала ».

Потом к этим словам в строку легли:

а) отсутствие Трусовой в традиционных пре- и постэтапных сюжетах Первого;

б) отсутствие у самой Саши нашивки Первого на олимпийке сборной – вместо лого пустая рамка;

в) акцент в новостном выпуске Первого на неудачном выступлении Трусовой в Самаре, на там самом проблемном этапе;

г) вспомнилось, что Саша без явной причины (болезнь, травма, отъезд) пропустила мартовский Кубок Первого канала. На прыжковом чемпионате уже в начале декабря ее тоже не оказалось – одним из ключевых организаторов турнира был Первый канал.

Наверное, можно вспомнить и детали помельче, но основные – выше.

И вот ясности прибавилось.

• Как сообщил Sport24 со ссылкой на телеграм-канал Mash, у семьи Трусовой глобальная претензия к комментаторам Первого еще с Олимпиады-2022 в Пекине. И дело даже не в разлетевшихся кадрах ее истерики после личного турнира.

Оказывается, отец фигуристки Вячеслав вышел к каналу с интересной идеей – запретить Алексею Ягудину и Татьяне Тарасовой комментировать выступления Саши. Причина – в критическом тоне . Как пример, фраза Тарасовой «у такой спортсменки хочется видеть скорость на всех вращениях».

• Какие слова Ягудина задели Трусовых, не до конца ясно. Но Алексей в принципе может быть суровым – и не только в отношении Михаила Коляды. Например, вот его суждения из свежего интервью Лауре Джугелия:

«Где даже близко то, от чего мы охали и ахали? Где 5 четверных? Хорошо, не 5 – ну 4, ну 3, ну 2. Нет ни одного сейчас. Саша проиграла Олимпиаду только из-за своего упрямства, штурмуя тот элемент, который явно не нужен. Не понимаю, с чем связано стремление кому-то что-то доказать – зачем? Если она захочет, она вернет все четверные. Но в данный момент я вижу небольшую отрешенность».

В сложном и ранимом мире фигурного катания такие слова считаются жесточайшей критикой, почти оскорблением. Видимо, что-то похожее резануло Трусовых в том числе и в феврале.

• Разборка вышла на юридический уровень: по условиям семьи, Саша не станет сниматься в специальных сюжетах канала (интервью, тренировки), если Тарасова и Ягудин продолжат комментировать соревнования. Первый дал отпор – и это уже официальное заявление на РБК:

«Первый всегда освещал карьеру Александры Трусовой корректно и с уважением к ее труду и достижениям, в спортивных трансляциях, новостных выпусках и специальных материалах, посвященных только Александре.

В этом сезоне ее отец Вячеслав Трусов действительно выдвинул ряд требований, в числе прочих – по назначению комментаторов и ведущих любых передач с участием Александры, а также по поводу критики в ее адрес .

Первый хотел бы сохранить за собой право самостоятельного выбора спортивных комментаторов и экспертов. А те вправе свободно выражать свое профессиональное мнение в эфире. Пользуясь случаем, желаем Александре скорейшего выздоровления, ждем ее выступлений на турнирах в следующем году, которые, как и всегда, мы обязательно покажем».

• Ягудин и Тарасова, которые уж наверняка были давно в курсе ситуации, тоже среагировали.

Ягудин в своем телеграм-канале: «Я не знаком лично ни с Сашей, ни с ее отцом. Да, мы виделись на соревнованиях, привет-пока, но не более. Мы никогда близко не общались с Трусовой. Я всегда с уважением относился к Саше, ее достижениям и мастерству. Даже не совсем понимаю, в чем суть претензий.

Но каким бы хорошим спортсменом ни была Александра Трусова, такие требования со стороны родственников – это нонсенс. Если удовлетворять такие требования, то следующий шаг, чтобы спортсменка выбирала и судей? Возможно, родители и ледовые дворцы для соревнований теперь будут выбирать?»

Тарасова в интервью «СЭ» и Metaratings: « У него, наверное, что-то с головой. Кто он такой? Дальше что, что он отец фигуристки?

Саша – взрослая девушка, я с ней в хороших отношениях, если бы ее что-то волновало, она бы у меня спросила. Я бы ей объяснила, а что там такого объяснять, если я ее никак не обидела?

Замечания чистоте проката? Это было в сентябре. Нет возможности посмотреть, она пока нигде не выступает.

Задели папу? Сейчас у нас папы, мамы, бабушки писать будут? Саша – взрослая девочка. Я очень ее люблю. Если что-то не так, она всегда может у меня спросить. Мы нормально разговариваем. Почему папу-то задело?»

• Совпадение или нет, но Трусова недавно объявила о сотрудничестве с «Матч ТВ» .

Пока результат такой: есть ее сдержанный рассказ о подготовке к ЧР, с которого она впоследствии снялась, и истории о заведенных собаках и кошках. Нацепить на олимпийку нашивку нового канала-партнера ей не позволили (логично).

Кстати, в январе предстоит Кубок Первого канала – турнир, в последнее время по азарту и качеству затмевающий некоторые официальные старты. Как думаете, выступит ли там Саша?

Фото: 1tv.ru; instagram.com; РИА Новости/Алексей Филиппов, Владимир Трефилов