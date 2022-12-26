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Почему Трусова повздорила с Первым каналом? Ее отец выдвинул ультиматум: Тарасову и Ягудина убрать из эфира

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Конфронтация Александры Трусовой с Первым каналом обросла важнейшими деталями: понятны причины, претензии и требования. Но совершенно не понятно, как успокаивать ситуацию.

Сначала минимальный экскурс. Месяц назад на этапе Гран-при в Самаре эфир – случайно или нет, неважно – сотряс любопытный диалог комментаторов Александра Гришина и Максима Транькова:

Гришин: «Посвятите меня в политику партии, чтобы я понимал – что говорить, что нет».

Траньков: «Ну, Трусова – все... для Первого канала».

Потом к этим словам в строку легли:

а) отсутствие Трусовой в традиционных пре- и постэтапных сюжетах Первого;

б) отсутствие у самой Саши нашивки Первого на олимпийке сборной – вместо лого пустая рамка;

в) акцент в новостном выпуске Первого на неудачном выступлении Трусовой в Самаре, на там самом проблемном этапе;

г) вспомнилось, что Саша без явной причины (болезнь, травма, отъезд) пропустила мартовский Кубок Первого канала. На прыжковом чемпионате уже в начале декабря ее тоже не оказалось – одним из ключевых организаторов турнира был Первый канал.

Что у Трусовой с Первым каналом? В эфир попали странные слова Транькова, а у Саши исчезла нашивка

Наверное, можно вспомнить и детали помельче, но основные – выше.

И вот ясности прибавилось.

Как сообщил Sport24 со ссылкой на телеграм-канал Mash, у семьи Трусовой глобальная претензия к комментаторам Первого еще с Олимпиады-2022 в Пекине. И дело даже не в разлетевшихся кадрах ее истерики после личного турнира.

Оказывается, отец фигуристки Вячеслав вышел к каналу с интересной идеей – запретить Алексею Ягудину и Татьяне Тарасовой комментировать выступления Саши. Причина – в критическом тоне. Как пример, фраза Тарасовой «у такой спортсменки хочется видеть скорость на всех вращениях».

• Какие слова Ягудина задели Трусовых, не до конца ясно. Но Алексей в принципе может быть суровым – и не только в отношении Михаила Коляды. Например, вот его суждения из свежего интервью Лауре Джугелия:

«Где даже близко то, от чего мы охали и ахали? Где 5 четверных? Хорошо, не 5 – ну 4, ну 3, ну 2. Нет ни одного сейчас. Саша проиграла Олимпиаду только из-за своего упрямства, штурмуя тот элемент, который явно не нужен. Не понимаю, с чем связано стремление кому-то что-то доказать – зачем? Если она захочет, она вернет все четверные. Но в данный момент я вижу небольшую отрешенность».

В сложном и ранимом мире фигурного катания такие слова считаются жесточайшей критикой, почти оскорблением. Видимо, что-то похожее резануло Трусовых в том числе и в феврале.

• Разборка вышла на юридический уровень: по условиям семьи, Саша не станет сниматься в специальных сюжетах канала (интервью, тренировки), если Тарасова и Ягудин продолжат комментировать соревнования. Первый дал отпори это уже официальное заявление на РБК:

«Первый всегда освещал карьеру Александры Трусовой корректно и с уважением к ее труду и достижениям, в спортивных трансляциях, новостных выпусках и специальных материалах, посвященных только Александре.

В этом сезоне ее отец Вячеслав Трусов действительно выдвинул ряд требований, в числе прочих – по назначению комментаторов и ведущих любых передач с участием Александры, а также по поводу критики в ее адрес.

Первый хотел бы сохранить за собой право самостоятельного выбора спортивных комментаторов и экспертов. А те вправе свободно выражать свое профессиональное мнение в эфире. Пользуясь случаем, желаем Александре скорейшего выздоровления, ждем ее выступлений на турнирах в следующем году, которые, как и всегда, мы обязательно покажем».

• Ягудин и Тарасова, которые уж наверняка были давно в курсе ситуации, тоже среагировали.

Ягудин в своем телеграм-канале: «Я не знаком лично ни с Сашей, ни с ее отцом. Да, мы виделись на соревнованиях, привет-пока, но не более. Мы никогда близко не общались с Трусовой. Я всегда с уважением относился к Саше, ее достижениям и мастерству. Даже не совсем понимаю, в чем суть претензий.

Но каким бы хорошим спортсменом ни была Александра Трусова, такие требования со стороны родственников – это нонсенс. Если удовлетворять такие требования, то следующий шаг, чтобы спортсменка выбирала и судей? Возможно, родители и ледовые дворцы для соревнований теперь будут выбирать?»

Тарасова в интервью «СЭ» и Metaratings: «У него, наверное, что-то с головой. Кто он такой? Дальше что, что он отец фигуристки?

Саша – взрослая девушка, я с ней в хороших отношениях, если бы ее что-то волновало, она бы у меня спросила. Я бы ей объяснила, а что там такого объяснять, если я ее никак не обидела?

Замечания чистоте проката? Это было в сентябре. Нет возможности посмотреть, она пока нигде не выступает.

Задели папу? Сейчас у нас папы, мамы, бабушки писать будут? Саша – взрослая девочка. Я очень ее люблю. Если что-то не так, она всегда может у меня спросить. Мы нормально разговариваем. Почему папу-то задело?»

• Совпадение или нет, но Трусова недавно объявила о сотрудничестве с «Матч ТВ».

Пока результат такой: есть ее сдержанный рассказ о подготовке к ЧР, с которого она впоследствии снялась, и истории о заведенных собаках и кошках. Нацепить на олимпийку нашивку нового канала-партнера ей не позволили (логично).

Кстати, в январе предстоит Кубок Первого канала – турнир, в последнее время по азарту и качеству затмевающий некоторые официальные старты. Как думаете, выступит ли там Саша?

«Трусова в драной куртке, нитки висят – сорвана эмблема Первого канала». Что же случилось?

«Слово за слово – и я бросила в нее микрофон». Кто и как сделал Татьяну Тарасову ТВ-комментатором

Фото: 1tv.ru; instagram.com; РИА Новости/Алексей Филиппов, Владимир Трефилов

96 комментариев

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Fenix23
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Ответ Mira Val
При чем тут Алина и Аня?
Потому что комментаторы предвзяты, всё-таки они должны быть беспристрастными, ну ок, можно допустить, что на международных соревнованих они могут болеть за свою страну, хотя, вспоминая, как в прошлом году комментировали Хаббел/Донохью, становилось не по себе, но быть предвзятыми к штабам, это уже совсем непрофессионально, это проблема и если наконец кто-то возмутится этим, будет не так уж и плохо
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Пол Ганарара:
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Ответ Богданов Пётр
Эту сладкую парочку давно нужно было отлучить от микрофону ввиду отсутсивя каких-то навыков к такой работе. Трусова далеко не первая и не единственная кто подвергался нападкам, вспомнить того же Коляду, которого откровенно заливали критикой.
Ну, Тарасова - неоднозначаня фигура, ее есть за что ценить и как тренера и как комментатора. Язык у нее подвешен и ее слушать интересно. Но и недостатков хватает, с токсичностью явный перебор. Тем не менее, спорная. А Ягудин же просто какое-то недоразумение. Мелочный, с полным отсутствием великодушия, обидчивый и истеричный, как девочка. Мужских черт не демонстрирует
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Ekoplane
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Ответ Tanzoli*
Но что удивляет, самбур не вставил в текст для иллюстрации зареванную Сашу или Сашу, враскоряку после падения. Интересно, это у него что-то типа чувства такта проснулось? Позволю себе на это надеяться.
Может быть он предпочитает смотреть на ноги-утюги и кости кощея бывшей Анны или расплывшийся фейс согодняшней Анны 😉
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Gilonjon862
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Ответ Галина Александрова
Дети Трусовых облепили чужого дядю?)))
К чему этот вопрос? Может и не чужого, но точно не отца. Ему слегка за 40 и фото найти не проблема
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"Kuzya"
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Ответ Melnikov1968
На секунду представил себе, что отец молодого хоккеиста предложил убрать из эфира, например, Хованцева, только потому, что тот пару раз нелестно о нем отозвался.
Папа Кабанова например. Там конечно коментаторов не выбирал, но делал вещи похуже. Или вот папа Мичкова набирает обороты
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Анна Петрова
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Ответ Svetlana Yablonskaya
Ещё одна проблема в том, что у Саши талантов, если не брать прыжки, которые сейчас тоже под вопросом, негусто. Она в этом смысле отнюдь не Алина, Аня, Алена, Женя - и один, и другая, Петя Гуменник... Трусовым бы хвататься за любого спонсора и беречь его, а не так... Век спортсмена недолог
Согласна. Вот щас бы еще выдрючиваться, когда Сашенька нигде не катается, кроме шоу Рудковских. Да и там в основном летает.
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Сергей Доброгорский
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Батя ставит палки в колёса дочки
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Alexander Baresi
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Лиза, себе такого явно не позволит. Без рыжих значит обойдемся учить ещё будут 1 канал, сами с усами
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Галина Александрова
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Ответ Gilonjon862
Автор поста не смог найти фото отца Трусовой выставляя вместо него другого человека? Качественная журналистика...
Дети Трусовых облепили чужого дядю?)))
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Растиньяк
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Там походу вся семейка неадекватная. Простить и забыть. Нафига Тутберидзе взяла ее назад?
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Ekoplane
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Ответ La Gushka
Вот, кому-то не нравится, что зимой снег идет. И куда ему? А Трусова, может быть, закидывает удочку за бугор?
Насколько я знаю: только девочка с бездомными собаками удочку за бугор закидывала, флаг удаляла, на официальные встречи не ходила.
За Александрой такого не наблюдалось.
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Lyasano4ka
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С репутационной точки зрения история дичайшая. Как Саша от этого очистится не ясно
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Маргарита В Сафронова
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Прыжковый турнир, ЧР прекрасно прошли без Саши, в ФК сейчас слишком много интересного. В этой драке Саша очевидно проигрывает. Она на слабых позициях. Требования убрать комментаторов, да ещё таких как чемпион всего и тренер чемпионов, выглядят сверх нелепо. Это истерика.
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Fenix23
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Ответ Tanzoli*
Цепляться к фразе про вращения, это конечно глупости. Но в чем репортёры действительно неправы, это в показе истерики. Это просто делает профессию журналиста чем-то вроде циркача, который зарабатывает, показывая уродцев. Когда-то очень популярная тема была и огромная прибыль от людей с анатомическиси аномалиями. И теперь продолжают кормиться на чьём-то горе, только другими способами. Цивилизованный мир.
Не припомню, чтобы на вращения Ани они так реагировали, а там было что комментировать.
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Ekoplane
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Ответ АМК_Москва
Не много ли внимания самой несчастной, без медалей? Какие-то ультиматумы, какого-то отца. Много лет назад был такой шахматист Гата Камский, говорят, талантливый, чуть ли не новый Фишер. И был у него папаша. И были ультиматумы, скандалы... кто сейчас этого Камского помнит. Трусова все получила на олимпиаде, все! Это предел, окончательный! Она кончилась как фигуристка! Теперь бы с папашей вместе окончательно в говно не скатиться...
Жалуйтесь тренерше с открытым допинг-делом и девочке, которая пиарится на бездомных собаках 😁 Им неймется, это они организовывают такое внимание к серебряному призеру ОИ.

Саша просто приехала выступать на ЧР, а ее сняли насильно и устроили скандал.
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Svetlana Yablonskaya
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Ответ Анна Петрова
Папа хочет, чтобы Саша стала первой спортсменкой, которую никто не критикует и все только восторгаются? Папе придется столкнутся с реальностью. А что печальнее всего, с ней придется столкнуться самой Саше. И без нее обойдутся и Первый канал, и всякие шоу. Других звезд ФК полно. А вот обойдется ли без них Саша, учитывая, что спортивный век недолог - это большой вопрос. В любом случае, папа нанес непоправимый ущерб репутации Александры. Кто теперь захочет связываться со вздорной звездой, когда есть звезды, которые не пытаются диктовать всем вокруг условия.
Ещё одна проблема в том, что у Саши талантов, если не брать прыжки, которые сейчас тоже под вопросом, негусто. Она в этом смысле отнюдь не Алина, Аня, Алена, Женя - и один, и другая, Петя Гуменник... Трусовым бы хвататься за любого спонсора и беречь его, а не так... Век спортсмена недолог
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Богданов Пётр
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Эту сладкую парочку давно нужно было отлучить от микрофону ввиду отсутсивя каких-то навыков к такой работе. Трусова далеко не первая и не единственная кто подвергался нападкам, вспомнить того же Коляду, которого откровенно заливали критикой.
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Alexander X
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Ответ Mira Val
Потом нагрел термометр до 39,4 и насильно вложил в ее руку с характерным маникюром, чтоб та запостила в своих социальных сетях.🙈
одно другого не отменяет... я разве отрицаю, что у неё была температура? но что-то я пропустил этот пост🤷
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Ekoplane
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Ответ Валерий Охотин
Когда этот гадюшник, под названием фигурное катание , кто нибудь уничтожит.
Они самоуничтожаются, но медленно. Не пускают сильнейших фигуристок на "соревнования". Уровень фигуристок на шоу теперь выше, чем уровень фигуристок на шоу "ЧР".
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Gilonjon862
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Автор поста не смог найти фото отца Трусовой выставляя вместо него другого человека? Качественная журналистика...
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v.belorussky
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Трусова такая недовольная всегда... Оттарабанить бы её бы, 18 есть уже...
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Lilia Sadykova
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То есть Трусов реально думал, что первый канал будет страдать от того, что Саня отказалась сниматься у них в роликах и участвовать в КПК? Наивный, без Трусовой первый ничего не потеряет, а вот Трусовой было бы лучше светиться на первом, чем на Матч ТВ, который и ФК то не показывает.
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Mira Val
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Ответ Россиянин 89
Тарасова после ФГП раньше всех поспешила сказать, что Загитова никуда не вернется. Про Щербакову слабо так же сказать???
При чем тут Алина и Аня?
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Aleksandr Danilov
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Кто этот бред вообще смотрит? Педофилы и бабульки? Зачем это на спортсе
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Mira Val
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Ответ Alexander X
Саша НЕ СНЯЛАСЬ с ЧР❗ её СНЯЛ (отстранил от соревнования) ВРАЧ СБОРНОЙ❗❗❗
Потом нагрел термометр до 39,4 и насильно вложил в ее руку с характерным маникюром, чтоб та запостила в своих социальных сетях.🙈
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