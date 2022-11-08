Дэвис и Смолкин не едут из США на Гран-при России – что им мешает?

Диана Дэвис и Глеб Смолкин не выступят на этапе Гран-при в Москве в ближайшие выходные.

Об этом сообщил президент нашей федерации Александр Горшков – за 4 дня до старта. Хотя есть ощущение, Диана с Глебом не собирались на этап ни вчера, ни летом, ни полгода назад. Кто вдруг не в курсе или забыл их историю – совсем коротко.

После Олимпиады дуэт улетел в США, где привык тренироваться.

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В марте Диана с Глебом тайно расписались, и это открыло Смолкину дорогу к американскому паспорту. У Дэвис он по рождению.

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Весной-летом с парой подолгу находилась Этери Тутберидзе – мама Дианы. Дэвис и Смолкин сменили тренера и хореографа, а затем вышли на прокат перед представителями Ассоциации фигурного катания США.

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На логично возникшую тему с возможным переходом под американский флаг дуэт ни разу не отреагировал внятно – подтверждением или опровержением. От Дианы с Глебом доносились разве что часть правды, общие слова («мы спортсмены сборной России и с нетерпением ждем возможности начать сезон на контрольных прокатах») или неловкая ирония («какие новости мы про себя узнаем»).

Больше никакой ясности.

1. Несмотря на нетерпеливое ожидание возможности, дуэт не появился ни на контрольных прокатах в сентябре, ни – пока – на этапах Гран-при.

«Они сохраняют надежду все-таки выступить в Перми», – поделился Горшков. Звучит трогательно – осталось понять, какие дела и обстоятельства вынуждают Диану с Глебом оставаться в Америке и пропускать турниры, которых в этом сезоне и так крайне мало.

Добраться до России из США – даже сейчас – дело плюс-минус одних суток; но с соревновательной точки зрения для Дианы и Глеба все меньше смысла фокусироваться на внутреннем сезоне.

Гипотетически приехать к этапу в Перми (в последние выходные ноября) и остаться до ЧР (последние выходные декабря) – наверное, рабочий вариант при большом желании. Золото для них уже заготовлено, в нашем фигурном катании такое порой случается. По информации Sports.ru, у Дэвис и Смолкина нет чисто документальных преград для прилета в Россию и возврата в США. Раньше возникала версия с оформлением грин-карты для Глеба, но это технический документ – уж за 8 месяцев, прошедшие после свадьбы, его наверняка успели оформить.

2. «Они тренируются в США, оттуда лететь тяжело и обратно возвращаться тоже. Из-за этого их не будет в Москве. Значит, не стоит их ждать [на этапе] в Перми? Надежда есть», – сообщила Татьяна Тарасова, которая уж наверняка в курсе главных раскладов и течений в нашем фигурном катании.

Давайте отстраненно, будто бы проживание в США (и связанные с ним неудобства) есть, а версии про переход под этот флаг нет.

Молодой и быстро прогрессировавший дуэт сборной России тренируется в Америке и без явных причин не участвует ни в каких соревнованиях/мероприятиях нашей федерации. В чем тогда «сборность»? В чем смысл тренировок и статуса? В чем, в конце концов, проблема рассказать о своей ситуации?

Травма, декрет, спад в мотивации – все можно объяснить, тем более после олимпийского сезона. Было бы кого послушать об этом – самих спортсменов, их шефа (кстати, кто работает напрямую с Дианой и Глебом?), маму-тренера, как говорит Ирина Роднина. Но никто не спешит объясняться, и так уже с полгода.

Собственно, это еще один штрих, почему дуэт с прошлой осени и странного взлета оценок закрепился в имидже самого загадочного. Желания и приоритеты непонятны, доверия нет – и ему неоткуда взяться. Вокруг Дэвис и Смолкина постоянно роятся вопросы/догадки/подозрения – и пара не в состоянии их оборвать.

3. Все это происходит на фоне серьезного упадка в наших танцах.

Три дуэта-лидера, участвовавших в Олимпиаде-2022, этой осенью вместо соревнований где-то пропадают.

Синицина/Кацалапов пропускают «первую половину сезона, чтобы отдохнуть и восстановиться». Какую соревновательную занятость Вика и Никита обнаружили во второй половине сезона – финал Гран-при, на который они выйдут разве что вне конкурса? Кубок Первого канала? Мартовский турнир по шоу-программам? Отдых и восстановление пока проходят в основном в рамках «Ледникового периода».

Там же и Иван Букин, чья партнерша Александра Степанова взяла паузу «из-за травмы».

Ну и вот, Дэвис и Смолкин, которым почему-то никак не добраться из США в Россию. Которые год назад сказочно пробились на Олимпиаду и этим необъяснимым рывком косвенно – косвенно! – спровоцировали послеолимпийскую депрессию в наших танцах.

Три ведущих дуэта вне игры, но в официальном списке сборной со всеми привилегиями, полагающимися по документам: зарплата, лед, экипировка, сборы. Значит, три каких-то других дуэта, которые готовы выступать и развиваться, остались вне списка. Да, наверное, это спортсмены скромного уровня – но с другой стороны, а как тогда расти, если застрял в неподвижной очереди из заслуженных, которые решают свои задачи?

А в это время на этапах российского Гран-при в танцевальных заявках просто стыдно: на первых двух этапах соревновалось по 4 дуэта, на казанском – 7, в Москве будет 6. И это турнир, где – по позиционированию – и встречают звезд, и смотрят людей из регионов, которым обычно достается меньше внимания.

Даже надежда на приезд Дэвис и Смолкина в Пермь не спасет.

Фото: East News/Kirill KUDRYAVTSEV / AFP, Anne-Christine POUJOULAT / AFP, Rob Schumacher/USA TODAY Sports