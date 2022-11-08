Дэвис и Смолкин не едут из США на Гран-при России – что им мешает?
Диана Дэвис и Глеб Смолкин не выступят на этапе Гран-при в Москве в ближайшие выходные.
Об этом сообщил президент нашей федерации Александр Горшков – за 4 дня до старта. Хотя есть ощущение, Диана с Глебом не собирались на этап ни вчера, ни летом, ни полгода назад. Кто вдруг не в курсе или забыл их историю – совсем коротко.
После Олимпиады дуэт улетел в США, где привык тренироваться.
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В марте Диана с Глебом тайно расписались, и это открыло Смолкину дорогу к американскому паспорту. У Дэвис он по рождению.
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Весной-летом с парой подолгу находилась Этери Тутберидзе – мама Дианы. Дэвис и Смолкин сменили тренера и хореографа, а затем вышли на прокат перед представителями Ассоциации фигурного катания США.
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На логично возникшую тему с возможным переходом под американский флаг дуэт ни разу не отреагировал внятно – подтверждением или опровержением. От Дианы с Глебом доносились разве что часть правды, общие слова («мы спортсмены сборной России и с нетерпением ждем возможности начать сезон на контрольных прокатах») или неловкая ирония («какие новости мы про себя узнаем»).
Больше никакой ясности.
Почему Дэвис и Смолкин не едут в Россию и вообще так странно себя ведут?
1. Несмотря на нетерпеливое ожидание возможности, дуэт не появился ни на контрольных прокатах в сентябре, ни – пока – на этапах Гран-при.
«Они сохраняют надежду все-таки выступить в Перми», – поделился Горшков. Звучит трогательно – осталось понять, какие дела и обстоятельства вынуждают Диану с Глебом оставаться в Америке и пропускать турниры, которых в этом сезоне и так крайне мало.
Добраться до России из США – даже сейчас – дело плюс-минус одних суток; но с соревновательной точки зрения для Дианы и Глеба все меньше смысла фокусироваться на внутреннем сезоне.
Гипотетически приехать к этапу в Перми (в последние выходные ноября) и остаться до ЧР (последние выходные декабря) – наверное, рабочий вариант при большом желании. Золото для них уже заготовлено, в нашем фигурном катании такое порой случается. По информации Sports.ru, у Дэвис и Смолкина нет чисто документальных преград для прилета в Россию и возврата в США. Раньше возникала версия с оформлением грин-карты для Глеба, но это технический документ – уж за 8 месяцев, прошедшие после свадьбы, его наверняка успели оформить.
2. «Они тренируются в США, оттуда лететь тяжело и обратно возвращаться тоже. Из-за этого их не будет в Москве. Значит, не стоит их ждать [на этапе] в Перми? Надежда есть», – сообщила Татьяна Тарасова, которая уж наверняка в курсе главных раскладов и течений в нашем фигурном катании.
Давайте отстраненно, будто бы проживание в США (и связанные с ним неудобства) есть, а версии про переход под этот флаг нет.
Молодой и быстро прогрессировавший дуэт сборной России тренируется в Америке и без явных причин не участвует ни в каких соревнованиях/мероприятиях нашей федерации. В чем тогда «сборность»? В чем смысл тренировок и статуса? В чем, в конце концов, проблема рассказать о своей ситуации?
Травма, декрет, спад в мотивации – все можно объяснить, тем более после олимпийского сезона. Было бы кого послушать об этом – самих спортсменов, их шефа (кстати, кто работает напрямую с Дианой и Глебом?), маму-тренера, как говорит Ирина Роднина. Но никто не спешит объясняться, и так уже с полгода.
Собственно, это еще один штрих, почему дуэт с прошлой осени и странного взлета оценок закрепился в имидже самого загадочного. Желания и приоритеты непонятны, доверия нет – и ему неоткуда взяться. Вокруг Дэвис и Смолкина постоянно роятся вопросы/догадки/подозрения – и пара не в состоянии их оборвать.
Даже если Дэвис и Смолкин выиграют Олимпиаду, все будут помнить, как подозрительно их превратили в топ-дуэт
3. Все это происходит на фоне серьезного упадка в наших танцах.
Три дуэта-лидера, участвовавших в Олимпиаде-2022, этой осенью вместо соревнований где-то пропадают.
Синицина/Кацалапов пропускают «первую половину сезона, чтобы отдохнуть и восстановиться». Какую соревновательную занятость Вика и Никита обнаружили во второй половине сезона – финал Гран-при, на который они выйдут разве что вне конкурса? Кубок Первого канала? Мартовский турнир по шоу-программам? Отдых и восстановление пока проходят в основном в рамках «Ледникового периода».
Там же и Иван Букин, чья партнерша Александра Степанова взяла паузу «из-за травмы».
Ну и вот, Дэвис и Смолкин, которым почему-то никак не добраться из США в Россию. Которые год назад сказочно пробились на Олимпиаду и этим необъяснимым рывком косвенно – косвенно! – спровоцировали послеолимпийскую депрессию в наших танцах.
Три ведущих дуэта вне игры, но в официальном списке сборной со всеми привилегиями, полагающимися по документам: зарплата, лед, экипировка, сборы. Значит, три каких-то других дуэта, которые готовы выступать и развиваться, остались вне списка. Да, наверное, это спортсмены скромного уровня – но с другой стороны, а как тогда расти, если застрял в неподвижной очереди из заслуженных, которые решают свои задачи?
А в это время на этапах российского Гран-при в танцевальных заявках просто стыдно: на первых двух этапах соревновалось по 4 дуэта, на казанском – 7, в Москве будет 6. И это турнир, где – по позиционированию – и встречают звезд, и смотрят людей из регионов, которым обычно достается меньше внимания.
Даже надежда на приезд Дэвис и Смолкина в Пермь не спасет.
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Фото: East News/Kirill KUDRYAVTSEV / AFP, Anne-Christine POUJOULAT / AFP, Rob Schumacher/USA TODAY Sports
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