Павлович впервые подерется за пояс UFC – все из-за травмы Джонса: онлайн турнира в Нью-Йорке

Всем привет! 12 ноября в Нью-Йорке на Madison Square Garden пройдет UFC 295. Увы, главная афиша турнира сменилась из-за травмы Джона Джонса. Его бой против Стипе Миочича теперь, вероятно, пройдет в 2024 году.

Новое главное событие турнира – бой между Иржи Прохазкой и Алексом Перейрой, которые подерутся за вакантный пояс в полутяжелом весе. Прохазка выйдет в октагон впервые с июня-2022 – тогда он задушил Гловера Тейшейру и стал чемпионом, но уже осенью освободил титул из-за травмы. Перейра в июле победил Яна Блаховича и теперь проведет второй поединок в полутяжах.

Но еще более важный бой пройдет в тяжелом весе. Сергей Павлович впервые получил титульный шанс, но пока подерется только за временный пояс против Тома Аспиналла. Павлович был запасным в бою Джонса и Миочича и мог выйти за основной пояс, но в UFC все пересобрали.

Противостояние Павловича и Аспиналла – крутое зрелище. Оба идут на рекорде 6-1, оба нокаутеры (суммарно 11 из 12 побед – в первом раунде) и оба получили первый титульный шанс. Вероятно, победитель подерется против кого-то из пары Джонс – Миочич. Если UFC опять ничего не переиграет.

Главные бои турнира :

• 🏆 Иржи Прохазка – Алекс Перейра

• 🏆 Сергей Павлович – Том Аспиналл

• Джессика Андраде – Маккензи Дерн

• Мэтт Фревола – Бенуа Сен-Дени

• Назим Садыхов – Вячеслав Борщев

• Матеуш Ребецки – Нурулло Алиев

Sports.ru проведет онлайн-трансляцию турнира. Начало боев основного карда – 06:00 по московскому времени.