Сколько Павлович заработает за титульник против Аспиналла на UFC 295?

Самый большой гонорар в карьере.

В ночь на 12 ноября в Нью-Йорке пройдет турнир UFC 295, в соглавном событии которого состоится бой за пояс временного чемпиона в тяжелом весе между Томом Аспиналлом и Сергеем Павловичем.

Гонорар Павловича за бой с Аспиналлом станет для него самым большим в карьере – даже без бонуса от продажи PPV

Изначально планировалось, что турнир возглавит титульный бой между чемпионом UFC в тяжелом весе Джоном Джонсом и ветераном Стипе Миочичем. Все изменилось всего за три недели до поединка: во время спарринга Джонс получил разрыв грудной мышцы и выбыл на целых восемь месяцев, вынудив руководство пересобрать мейн-ивент одного из главных турниров года.

На замену выйдут представители нового поколения тяжеловесов – россиянин Павлович, который еще в августе согласился страховать титульник, и британец Аспиналл. В соглавном событии турнира они подерутся за звание временного чемпиона промоушена. Победитель этого боя, вероятно, станет следующим соперником Джонса, хоть руководство UFC все еще надеется свести его с Миочичем.

При этом Павлович признается, что к встрече с Аспиналлом он относится как к полноценному титульному бою: «Для меня это самый настоящий пояс. Настрой такой же, какой и был. Остальное все так же».

Мотивация Павловича осталась прежней, но гонорар за поединок явно изменится. Хоть UFC скрывает любые данные, касающиеся заработков бойцов, хорошо известно, что за выход на коротком уведомлении промоушен щедро доплачивает – примеры Алекса Волкановски и Камару Усмана, которые совсем недавно выступили на UFC 294 на 10-дневном уведомлении.

Отсутствие действующего чемпиона на турнире лишит Павловича бонуса за продажу платных трансляций (PPV) – даже несмотря на то, что поединок с Аспиналлом имеет статус титульного. Процент с продаж PPV мог удвоить гонорар, но и без него он будет самым большим в карьере Павловича.

Из чего вообще сложится заработок Павловича?

• Гарантированные деньги за выход в октагон;

• Возможный бонус за победу;

• Рекламные деньги;

• Возможный бонус за «Лучшее выступление»;

• Личный бонус от Даны Уайта.

Неудачный дебют в UFC принес Павловичу $13 тысяч. Поединок с Аспиналлом позволит ему заработать в 45 раз больше

Павлович дебютировал в UFC в 2018 году. Его первым соперником стал Алистар Оверим – несмотря на звездное имя оппонента и место в соглавном событии турнира, Павлович получил скромные $13 тысяч. Интересно, что досрочное поражение Павловича не помешало его гонорарам расти. Уже следующий поединок принес больше $70 тысяч – все благодаря бонусу за нокаут.

Удивительный рост заработков Павлович показал в 2022 году, когда вернулся к выступлениям после огромного простоя, который продлился больше 28 месяцев. За три поединка Павлович суммарно получил больше полумиллиона долларов – по данным портала TheSportsGrail, за бой с Таем Туивасой заработал около $355 тысяч.

Последний раз Павлович дрался в апреле – нокаутировал Кертиса Блейдса на четвертой минуте первого раунда. Тогда он впервые возглавил турнир UFC, хоть событие и не было номерным. Сообщалось, что общий гонорар Павловича составил $515 тысяч: 350 получил за выход в октагон, еще 100 – за победу. Спонсорские выплаты и бонус за яркое выступление принесли дополнительные 65.

Гарантированная выплата Павловичу за выход на бой с Аспиналлом, по данным NYFights, должна превысить $400 тысяч. Это кажется правдоподобным – апгрейд в цифрах объясняется выходом на коротком уведомлении. Бонус за победу, скорее всего, останется на прежнем уровне – если для Павловича все сложится удачно, то он может рассчитывать на гонорар в $600 тысяч.

Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney, Carmen Mandato