Новый соперник Павловича – один из самых техничных тяжеловесов в истории. Побеждает быстрее всех!

Как устроен Том Аспиналл?

Травма Джона Джонса сорвала важную афишу осени: вместо титульника против Стипе Миочича на UFC 295 за временный пояс в тяжелом весе подерутся сразу два новых бойца.

Сергей Павлович, который был запасным под бой Джонса и Миочича, теперь встретится с Томом Аспиналлом – топовым английским тяжем, известным невероятно короткими поединками (короче, чем у Павловича).

На что он способен?

У Аспиналла высочайшая скорость рук и ног, но он очень часто рискует. Павлович может за это наказать

Том Аспиналл – представитель нового поколения бойцов. Он пришел в MMA подростком, а первую тренировку по джиу-джитсу провел в семь лет. Все благодаря отцу, который был тренером по джиу-джитсу и большим любителем единоборств. Аспиналл выступал на соревнованиях по БЖЖ, выиграв турниры по всем поясам, кроме черного. Еще участвовал в одном профессиональном поединке по боксу, победив Тамаша Байзата.

Его боксерская школа хорошо заметна и в поединках по ММА. Главная деталь – отличные фундаментальные навыки. Его джеб намного быстрее и точнее, чем у всех остальных бойцов из тяжелого веса. Сравниться может только Сирил Ган. Этот джеб он использует как для начала комбинаций, так и для одиночных атак.

Аспиналл делает финт на джеб в голову

И пробивает силовой джеб в корпус

Стандартная комбинация из джеба – классическая двойка. По сути, на ней строятся все поединки Аспиналла. Он заходит на ближнюю дистанцию, отстреливается двумя ударами и уходит обратно. Из-за молниеносных ударов и быстрой работы ног за ним очень сложно уследить и поймать.

Иногда, когда Аспиналл видит, что оппонент перекрывается от прямых ударов, слегка изменяет паттерн и вместо джеб-прямой кидает передний боковой-прямой или передний боковой-задний боковой. Он постоянно перебирает возможные варианты двойки благодаря скорости и ловкости работы передней рукой.

Аспиналл использует много финтов. Это необычно для статичного тяжелого веса, в котором бойцы обычно либо вообще не раздергивают соперников, либо делают ленивые показы рукой. Аспиналл часто дергает соперника всем корпусом, что делает его финты очень реалистичными. Вот пример из поединка с Андреем Орловским:

Аспиналл делает акцентированный финт на джеб в корпус

Этот финт полностью разрушает защиту Орловского

Когда Аспиналл чувствует, что оппонент не опасен – сближается. Чаще всего это происходит около края октагона, когда соперник загнан в угол и не может выбраться из него из-за недостатка скорости. В этих сближениях Аспиналл по-настоящему летальный боец.

Что делает его таким? Первое – сумасшедшая точность. Есть ощущение, что в ситуациях, когда Аспиналл сближается с соперником, в его голове время замедляется. В моменты такого высокого адреналина его зрение не мутнеет, а будто становится еще острее – за счет этого Аспиналл находит дыры в защите соперника. Это отражается на статистике: 66% точных попаданий (первое место среди действующих бойцов тяжелого веса).

Еще больше удивляет, что его точность проявляется на высокой скорости и темпе ударов. Это нельзя замерить, но кажется, что Аспиналл опережает обычного тяжеловеса по скорости удара в полтора-два раза. А вот темп ударов замерить можно: по количеству ударов в минуту Аспиналл уступает лишь будущему оппоненту (у Павловича – 8,72 удара, а у Аспиналла – 7,65).

Пример точности Аспиналла:

Аспиналл зажал Бен Хамуда у сетки и выбрасывает джеб

После которого заходит прямой, попавший четко над передней рукой в челюсть

При этом Аспиналл не обладает невероятной силой удара. Большинство его нокаутов – тоннаж ударов или точность одного конкретного панча. На один нокдаун у него приходится чуть больше 41 акцентированного попадания. У того же Павловича это число в два раза меньше – 20,7. Это происходит, потому что Аспиналл обычно не использует размашистые удары, а работает прямыми и джебами.

В киках Аспиналл тоже предпочитает классику. Абсолютное большинство его ударов ногами – лоу-кики. В среднем 20% ударов Аспиналла приходятся на ноги оппонента – достаточно высокий, но не выбивающийся из нормы показатель. Отдельно нужно отметить его подставки под лоу-кики соперника – один раз так он сломал ногу оппонента.

Показатель защиты от ударов в стойке у Аспиналла – 65%. Как он этого добивается? В основном используются вышеупомянутые челноки. Высокая скорость на ногах позволяет проваливать соперников и уходить от их комбинаций. В этом помогает прессинг – за спиной Аспиналла всегда остается очень много пространства. Но в этом слабость. Аспиналл часто уходит от атаки соперника прямолинейно. В поединке с Орловским он пробежал спиной вперед почти весь октагон. Это добавляет предсказуемости его отходам.

Главная слабость Аспиналла в стойке – слишком много риска. Это проявляется и в его иногда безрассудных атаках, и в слишком низко опущенных руках. Да, у него отличная скорость на отходе и хорошая работа корпусом, но для тяжеловеса, который предпочитает боксировать, драться в таком стиле – слишком опасно. По нему попадал Орловский, Волков и даже Блейдс за 15 секунд боя. Все они не самые сильные панчеры. Но что будет против Павловича?

Аспиналл почти не боролся в UFC, но увиденное – уже высокий уровень

Пока что в UFC Аспиналла пытались переводить лишь дважды. И сделал это только один боец – Сергей Спивак. Но ни одна из двух попыток не прошла. Если судить по этому поединку и поединкам до UFC, то напрашивается вывод: пока Аспиналл не встречался с действительно атлетичными борцами-тяжеловесами, которые могут его поймать. Ни один из соперников не смог хорошо за него зацепиться и забрать хотя бы одну ногу. Жаль, что поединок против Блейдса закончился так быстро.

По его попыткам тейкдаунов выборка больше: четыре из четырех переводов были успешными. Здесь идеальная статистика объясняется очень хорошим таймингом. Аспиналл провел все тейкдауны без всякого сопротивления. Эти четыре прохода снова не дают нам практически никакой информации об уровне чистой борьбы Аспиналла, но однозначно показывают высокий бойцовский интеллект и чувство тайминга. Пример из боя с Волковым:

Волков пробивает прямой с подшагом, Аспиналл делает идеальный уклон влево

И оформляет простейший проход в две ноги

В том же поединке против Волкова он показал умение очень быстро проходить позиции в партере. Аспиналл легко вскрывал гард и хаф-гард соперника, после чего уничтожал в граунд-энд-паунде. Еще один показательный момент – из поединка против Андрея Орловского. Между успешным проходом в две ноги и сдачей Орловского прошло лишь семь секунд. За это время Аспиналл забрал спину и даже относительно неплохо на ней закрепился. Потрясающая скорость.

Слабость тут в том же, в чем и в ударке. Несмотря на очень высокий уровень, Аспиналл бывает неосторожен и допускает достаточно нелепые промахи. Против Орловского, например, вышел на удушающий с контролем только одной ногой, за что более ловкие соперники могли бы его наказать. А в единственном действительно проигранном поединке (другие два – дисквалификация и травма) Аспиналл и вовсе допустил детскую ошибку.

Аспиналл обрушивается с диким гранд-энд-паундом на Стюарта Остина и не замечает, что тот просунул руку ему под ногу

Остин закрыл замок, Аспиналл его не сконтрил и оказался в положении скручивания пятки, после чего постучал

Как Аспиналл проявит себя против Павловича?

Том Аспиналл – невероятно талантливый тяжеловес. Его физические данные поражают: как и Сирила Гана, его можно назвать тяжеловесом со скоростью средневеса. В отличие от Гана, Аспиналл предпочитает классические техники ММА, но они все доведены до очень высокого уровня. Двойки, челноки, лоу-кики, проходы в две ноги – набор любого новичка в смешанных единоборствах, но Аспиналл в этом почти идеален.

Из слабостей: упомянутые авантюризм и неаккуратность и отсутствие реальной проверки. Самый высокий уровень соперника, против которого мы видели Аспиналла – Александр Волков (15 секунд против Блейдса не считаем). Волков – тяжеловес высокого уровня, но не высочайшего. А в тяжелом весе эта разница очень большая.

12 ноября Аспиналл встретится с тяжеловесом высочайшего уровня.

Стилистически Павлович неудобен для Аспиналла: определенная база в греко-римской борьбе, невероятно сильный с тяжелейшим ударом. Против такого соперника рисковать нельзя, потому что улететь в нокаут можно очень быстро.

Фото: Gettyimages.ru/Justin Setterfield / Staff, Carmen Mandato / Staff