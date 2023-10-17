Два дикаря вместо титульника Джонса и Миочича. Почему нельзя пропустить главный бой UFC 295?

В полутяжах определится чемпион.

В ночь на 12 ноября на UFC 295 в главном поединке встретятся Иржи Прохазка и Алекс Перейра. Впервые за год в полутяжелом весе определится реальный чемпион.

После травм Прохазки и Джамала Хилла и ничьей в поединке Анкалаева и Блаховича ситуация с чемпионским поясом запуталась окончательно, потому что Прохазка не терял титул (хотя позже освободил его из-за травмы).

Новый поединок станет прекрасной заменой боя Джона Джонса и Стипе Миочича, который должен был возглавить турнир в Нью-Йорке.

Прохазка – главный самурай в UFC. Медитирует по трое суток и бьется с опущенными руками

Иржи Прохазка прошел долгий путь духовного становления. Он рано потерял отца, был тяжелым ребенком, все детство и юность дрался, но не на ринге. Прохазка участвовал в стычках с футбольными фанатами – по его словам, таких драк накопилось более 100. Еще он постоянно конфликтовал, а на шумных вечеринках совершал сумасшедшие и невероятно глупые поступки.

Жизнь Прохазки изменили единоборства. В 16 лет он попал в зал тайского бокса, а затем и ММА. После успехов на турнирах в Чехии и России Прохазке пришло приглашение из Rizin, после чего он поехал в Японию, где изучал новую культуру. После углубления в философию самураев и прочтения «Книги пяти колец» Миямото Мусаси Прохазка практически перестал проигрывать: одно поражение в 16 поединках после перехода в Rizin.

Перед поединками Прохазка уходит в лес, часто тренируется там один и практикует медитацию. В прошлом году он рассказывал, что специально закрывается в темноте: «Полная темнота на протяжении трех дней, где вы можете работать со своими демонами и тренировать то, что нужно».

Прохазка изобрел абсолютно уникальный стиль. Невозможно вспомнить идентичного по стилю бойца, из похожих безумцев – только Тони Фергюсон или Доминик Круз.

Главная особенность Прохазки – положение рук. Да, есть каратистский стиль, где руки расположены на уровне солнечного сплетения или груди, но здесь все по-другому. У Прохазки открыта вся верхняя часть тела и не вытянута вперед передняя рука, что обычно бывает у бойцов с каратистской базой. Наоборот, иногда он прикрывает одной рукой другую:

Прохазка – невероятно креативный боец. Помимо стандартного набора универсального ударника, включающего в себя постоянную смену стойки, умение смешивать приемы из разных стилей, локти, колени, удары с разворота, у него потрясающее чувство ритма.

Он всегда находит лучший вариант для нанесения урона благодаря умению генерировать огромную силу из нестандартных положений и отличной точности ударов. Это подтверждает статистика: при всей дикости и нестандартности работы в стойке 55% ударов Прохазки долетают до цели.

В стойке Прохазка намного активнее любого полутяжеловеса. Это заметно на примере его трех поединков в UFC, где соперники всегда были более статичными, традиционными и почти не расходовали энергию.

Прохазка же двигается постоянно – кажется, что его физика позволяет драться так все пять раундов. Это показал поединок против Гловера Тейшейры, в котором Прохазка, проигрывая по очкам, на последних секундах засабмитил одного из лучших грэпплеров в истории полутяжелого веса.

Выносливость Прохазки выделяется особенно сильно на фоне его общей мускулатуры. Прохазка – один из самых физически сильных полутяжеловесов в UFC. В каждом из поединков он выглядел мощнее и больше соперников. Неудивительно, что в 2022-му USADA протестировала Прохазку более 50 раз.

Самая главная его слабость – катастрофически слабая защита. Прохазка слишком уверен в неплохой работе корпусом: он хорошо уклоняется, оттягивается, ныряет под удары, но постоянно защищаться без рук невозможно. Да, он успевает поднять блок, чтобы перекрыться от хай-киков или кроссов, но бывают удары, спрятанные в комбинациях. Их нельзя увидеть заранее:

Прохазка уклоняется от джеба Тейшейры

За ним следует второй джеб, который не достает до цели

После чего Тейшейра заряжает прямой. Классическая комбинация из бокса – почтальон, после которой Прохазка едва не улетел в нокдаун

В поединке против Тейшейры Прохазка показал достаточно неплохое джиу-джитсу, которое строилось в основном на превосходстве в физической силе, но ничего необычного в этом аспекте нет. Прохазка превзойдет Алекса Перейру в грэпплинге, но воспользуется ли этим преимуществом – большой вопрос.

Алекс Перейра – потомок племени Патакасо. Он спарринговал с аборигенами и получил прозвище из-за сильного удара

Путь Алекса Перейры был не менее удивительным и трудным, чем у Прохазки. В 12 лет он бросил школу и начал работать в шиномонтаже, где серьезно пристрастился к алкоголю под влиянием старших коллег. «К 16 годам я пил по литру рома в день, смешивая его иногда с пивом. Я превратился в алкоголика, в заядлого алкоголика. Это был просто обычный стиль жизни всех, кто работал в той шиномонтажке. Мы пили и после работы тоже», – рассказывал Перейра.

Как и Прохазка, Перейра часто дрался вне ринга. И к 21 году понял, что это может быть его природным талантом. Так он попал в кикбоксинг. Спустя три года Перейра стал чемпионом Бразилии, но продолжал пить.

Побороть привычку помогло изучение прошлого семьи – Перейра узнал, что он потомок коренных бразильцев из племени Патакасо. И погрузился в историю. Теперь он всегда появляется на битве взглядов в традиционном костюме, выходит на поединки с боевым кличем и имитирует выстрел из лука.

Прозвище Перейры – «Поатан», что означает «каменная рука». Это очень точно описывает его главную сильную сторону – силу удара. Перейра очень большой для среднего веса – между боями он весит более 100 кг при лимите среднего веса в 84 кг. По размерам и силе он не уступает полутяжеловесам, при этом ему намного легче гонять вес.

Левый хук Перейры – невероятно опасный. Но не только из-за физической силы и мощи. Более важно, что Перейра – настоящий специалист по левым хукам. Он подстраивает удар под разных соперников с учетом их защиты, меняет траекторию и тайминг. Вот пример из поединка против Шона Стрикленда:

Перейра подсаживается, показывая, что пробьет в корпус

Делает очень широкий размах левой рукой, вопреки классической технике

И попадает точно в челюсть

Другая важная часть ударки Перейры – калф-кики. Как и все удары ногами, лоу-кик в голень Перейра проводит почти без замаха, что делает их очень опасными. Несмотря на отсутствие видимого вложения силы в удар, за счет точности и неожиданности он очень болезненный.

Большинству бойцов не хватает реакции, чтобы сделать подставку или убрать ногу с траектории калф-кика Перейры. А благодаря точности он наносит урон даже без большого замаха. Даниэль Кормье проверил.

Перейра летален, когда прижимает соперника к сетке. В эти моменты он отлично выбирает удары, меняет уровни атак и не выпускает оппонента из угла. Но если оппонент отвечает, то начинаются проблемы. В такие моменты Перейра слишком заигрывается и раскрывается. На этом в реванше сыграл Исраэль Адесанья:

Адесанья перекрывается около сетки, как бы приглашая Перейру к атаке. Тот попался в ловушку и опустил руки

После чего пропустил мощнейшую правую от Адесаньи

Перейра обороняется лучше, чем Прохазка: защита от ударов – 51%, но в основном она строится на его росте и размахе рук. Не сказать, что он очень хорош в работе корпусом. Перейра не держит руки высоко, но базовые вещи для высокого бойца – оттяжки и отходы на ногах – исполняет хорошо. И этого хватает.

В грэпплинге Перейра не так плох, как кажется. Да, он еще не дрался против действительно хороших борцов, но достаточно силен и массивен, чтобы неплохо защищаться от тейкдаунов и не давать оппонентам работать в партере. Гловер Тейшейра научил Перейру вязкости в партере и умению быстро вставать. Против не самых лучших борцов этого достаточно.

Какие шансы у претендентов на пояс?

Кажется, что Прохазка – удобный соперник для Перейры. Его дикость, креативность и открытая стойка вряд ли удивят двойного чемпиона мира по кикбоксингу. Перейре комфортно против такого стиля: он будет находить дыры в защите и использовать их. Прохазке надо быть намного более аккуратным против такого панчера, как Перейра, но если он станет аккуратнее, то сохранит ли такую же непредсказуемость?

Борьба выматывает Перейру – это показал четвертый раунд против Адесаньи и поединок против Яна Блаховича. Прохазка значительно моложе и опытнее в смешанных единоборствах. Это поможет в поздних раундах, если до них дойдет.

Идеальный геймплан для Прохазки: много двигаться в первых раундах, не вступать в перестрелки на ближней дистанции и использовать небольшую разницу в размахе рук. Не стоит бросаться в проход в любой момент, как это делал Блахович.

Разумнее поработать в стойке на дистанции первые раунды, после чего выждать момент и пойти в партер в четвертом и пятом, когда Перейра устанет. В партере важно использовать любой момент для атаки, наносить удары и заставлять соперника работать, чтобы тот тратил энергию.

Идеальный геймплан для Перейры: не затягивать поединок и прижимать Прохазку к сетке. Да, это будет тяжело из-за его нестандартного футворка, но калф-кики Перейры могут замедлить Прохазку. Его челюсть почти всегда уязвима, что открывает много возможностей для Перейры. Стоит проверять Прохазку стандартными боксерскими комбинациями, как это делал Гловер Тейшейра – вполне возможно, что они сработают.

Фото: AP Photo/Alejandro Salazar/PxImages/Icon Sportswire; Instagram/jirkaprochazka