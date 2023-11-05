Единственное поражение в карьере Павловича – от легенды MMA. Кажется, виновата акклиматизация

Бой, сделавший его сверхпрофи.

В ночь на 12 ноября состоится турнир UFC 295, в соглавном событии которого Сергей Павлович подерется с Томом Аспиналлом за звание временного чемпиона в тяжелом весе.

У Павловича семь поединков в UFC – в том числе шесть побед в первых раундах. Но его дебют получился неудачным.

Каким было единственное поражение в карьере Павловича?

«Чтобы стать лучшим, нужно драться с лучшими». Павлович пришел в UFC непобежденным и сразу же получил звездного соперника

Еще до подписания с UFC в Павловиче видели будущую звезду тяжелого веса. К 25 годам он набил впечатляющую серию побед и завоевал чемпионский пояс Fight Nights Global. Руководство UFC около года договаривались с Павловичем, но официально переход состоялся лишь осенью-2018.

«Когда мы ставим цели и приходим к ним – это большой успех. Конечно, не собираюсь скрывать, что к подписанию с UFC я шел долгое время, трудился. Когда ты достигаешь чего-то подобного – это хорошо. Чувствую гордость и радость, что нахожусь в этом промоушене», – рассказывал о соглашении Павлович.

Изначально планировалось, что дебют пройдет на турнире в Москве, но все поменялось – на этом настоял сам Павлович, сославшийся на недостаточное время для подготовки к бою. Спустя месяц представители UFC вышли с новым предложением – поединок в соглавном событии пекинского турнира с Алистаром Оверимом, занимавшим тогда шестое место в рейтинге лучших тяжеловесов. Павлович согласился.

«Многие говорят, что соперник опытный... Мы все люди – из мяса состоим, из костей. Нужно выходить и драться. Конечно, серьезный парень. Нельзя сказать, что это проходной соперник. Мы просматривали его бои и готовились. Чтобы стать лучшим, нужно драться с лучшими».

Несмотря на статус дебютанта, к бою Павлович подходил фаворитом. Это совсем не удивительно: на момент подписания контракта он выиграл 12 боев, девять из которых добыл нокаутом в первом раунде. 38-летний Оверим шел на серии из двух досрочных поражений – но все же оформил настоящий апсет.

Павлович списал поражение на проблемы с акклиматизацией – признавался, что бой с Оверимом научил его серьезнее подходить к подготовке

Нельзя сказать, что в поединке Павлович выглядел плохо. Начало первого раунда точно осталось за ним: Павлович быстро занял центр октагона и зарядил несколько мощных комбинаций – правда, удары пришлись в блок. Проблемы начались, когда Оверим адаптировался к агрессивному стилю соперника – справиться с натиском помог опыт в кикбоксинге.

Оверим прижал Павловича к клетке, буквально связав тому руки, и обрабатывал корпус соперника коленями. Хоть Павлович оттолкнул Оверима от себя, на это ушло много сил. Вскоре бойцы снова оказались в клинче. Оттуда Оверим перевел бой на настил – хватило одной подножки. Оказавшись на спине, Павлович не справился с серией ударов – рефери остановил поединок на последней минуте первого раунда.

Рассуждая о причинах поражения, Павлович упоминал разницу в часовых поясах. В Пекин он прилетел всего за пять дней до боя – не так много времени, чтобы привыкнуть к новому суточному ритму:

«С ментальностью у меня никогда не было проблем. При подготовке к бою с Оверимом проблема была с акклиматизацией. Мы прилетели незаблаговременно. А ментально у меня было все в порядке, так и осталось. У меня был тогда юношеский максимализм, думал: «Да ладно, ничего страшного с этой акклиматизацией». Все будет четко и нормально».

Бой с Оверимом принес Павловичу гонорар в $13,5 тысяч, но важнее оказался опыт. Вполне вероятно, что без того поражения не было бы рекордной серии побед, добытых нокаутом в первом раунде. Возможно, и титульный поединок мы бы тоже не увидели – с этим согласен и сам Павлович.

«Бой с Оверимом помог мне стать более профессиональным. Я начал более профессионально относиться к подготовке к поединкам. Теперь я просто-напросто отдаюсь на тренировках полностью. Тренируюсь, пашу. Я думаю, это тяжелый труд. А тяжелый труд всегда оправдывает себя и дает результат».

Фото: East News/GREG BAKER / AFP