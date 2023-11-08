Четыре причины, почему Сергей Павлович точно станет вашим любимым бойцом

Идет за поясом UFC.

В ночь на 12 ноября Сергей Павлович подерется в Madison Square Garden против Тома Аспиналла за временный пояс в тяжелом весе – самом зрелищном дивизионе в единоборствах.

Мы рассказывали о главных историях из жизни Павловича и тактических моментах его поединков. А теперь выделили четыре причины, почему вы точно будете болеть за него в эти выходные.

Бои Павловича – одни из самых коротких в UFC. В них практически не бывает работы в партере

Зрители последнего пятираундового поединка Павловича (и последнего, который длился дольше одного раунда) наверняка удивились, что в будущем у него будет серия из шести побед подряд в первом раунде. Бой против Михаила Мохнаткина в 2017 году получился невероятно унылым по меркам сегодняшнего Павловича. Соперники обменивались лоу-киками и вообще не рисковали, как будто побаиваясь силы друг друга.

После этого поединка стиль Павловича поменялся – он стал мощнейшим нокаутером. Нельзя сказать, что Павлович действует бездумно: против каждого соперника он меняет стиль и действует по-разному, но одно остается неизменным – никакого выжидания и разведки, вместо этого – прессинг и инициирование разменов.

Последний раз, когда Павлович заходил в партер – проигранный бой против Алистара Оверима в 2018-м. С тех пор его соперники не совершили ни одной попытки тейкдауна. Том Аспиналл – хороший грэпплер, но будет сложно затащить в партер бойца, которого Исраэль Адесанья называл «здоровым, как холодильник».

У Павловича поразительная статистика. Его поединки – самые взрывные в UFC

Первое, на что можно обратить внимание – карьерные показатели. К сожалению, Павлович не сохранил ноль в поражениях, но сейчас у него самая длинная действующая победная серия в тяжелом весе (шесть побед подряд) и самая длинная серия побед нокаутами в UFC (те же шесть побед).

На них Павлович потратил в среднем 2:03 минуты. Этот результат – лучший в истории. Если учитывать поражение от Оверима, то поединки Павловича длятся в среднем 2:23 минуты – второй результат за все время подсчетов после Тома Аспиналла.

Более продвинутые и точные показатели тоже в порядке. В среднем за минуту Павлович наносит более восьми акцентированных ударов, больше всех в истории мужских дивизионов, а разница нанесенных и пропущенных ударов – 4,39. Больше только у Тома Аспиналла.

Вся эта статистика подтверждает простой тезис: если вы смотрите поединок Павловича, то можете не сомневаться – будет яркое зрелище.

Павлович – улучшенная версия позднего Федора. Более уместный в современных ММА, но такой же бесстрашный и увлекающий

Важное уточнение: мы говорим про Емельяненко времен поединков против Тима Сильвии и Бретта Роджерса и его последних поединков в Bellator. Тот Емельяненко отказался от самбо и борьбы в целом, выбрав работу в стойке.

Главными особенностями его ударки были агрессивность и авантюрность. Достаточно низкорослый для тяжелого веса Емельяненко часто сближался с соперниками, а его технические особенности – низкое положение рук и размашистые удары – превращали такие блицы в игру ва-банк: либо Емельяненко вырубит соперника, либо попадется сам.

Павлович в этом очень похож на Емельяненко. В поединках против Тая Туивасы и Кертиса Блейдса он несколько раз попадался на контратаки, но сам наносил значительно больше урона. По сравнению с Емельяненко, Павлович более мощный, высокий, у него больший размах рук и близкая к легенде скорость.

Для продвижения важны и качества вне октагона. Павлович стал более открытым и веселым на пресс-конференциях до и после поединков в сравнении с Емельяненко, но, кажется, остается спокойным и непоколебимым в любой ситуации.

Павлович намного лучше подходит под запросы современного поколения зрителей ММА, которые теперь ждут не универсальных солдат с каменными лицами, а открытых и искренних бойцов, которые остаются глыбами лишь в октагоне.

Путь Павловича к вершинам UFC – пример для молодых спортсменов из глубинки

Павлович родился в поселке Орловский, расположенном в 250 км от Ростова-на-Дону. В детстве он был мультиатлетом: занимался греко-римской борьбой, футболом, гандболом, легкой атлетикой и баскетболом. Павлович считает, что жизнь в глубинке подарила ему богатырское здоровье. А в недавнем интервью он сказал: «Дом есть дом. Хочется землицы русской в руку взять».

Павлович абсолютно органичен в словах и кажется, что действительно такой в жизни. Андрей Орловский подтверждает: «Понимаете, в чем дело, я обычно стараюсь ни с кем никакие отношения не поддерживать, а он по натуре какой-то добряк, что если даже хочешь повод найти – он не дает никаких поводов. Нормальный, общительный, компанейский, я ему желаю только удачи».

Аккуратное развитие карьеры, хороший тренерский состав и отношение к делу привели Павловича к поединку за титул UFC. Его история восхождения из поселка к статусу главного российского тяжа в ММА – мотивация для молодых спортсменов. Осталось дойти до финальной точки – пояса чемпиона UFC в тяжелом весе. Бой за временный титул – уже в выходные.

Фото: AP Photo/Paul Beaty; Gettyimages.ru/Justin Setterfield; Instagram/sergei__pavlovich