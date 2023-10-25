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Павлович vs Аспиналл – восторг. Вместо титульника пенсионеров бой лучших тяжей

Стипе Миочич Стипе Миочич
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Ган не заслужил.

Джон Джонс слетел с первой защиты чемпионского пояса против Стипе Миочича из-за травмы, полученной на тренировке.

Теперь на UFC 295 за временный пояс подерутся Сергей Павлович и Том Аспиналл. Почему это – настоящий титульник в тяжелом весе?

Павлович – Аспиналл интереснее защиты Джонса. Это бой, который растормошит застой в топах дивизионов

Многие недовольны, что Джонс занимает первое место в рейтинге P4P. Дебют в тяжах получился впечатляющим: Джонс задушил Гана за две минуты и стал чемпионом. Это его первый бой за три года, Ислам Махачев за это время победил семь раз, трижды – в титульниках (Оливейру и дважды Волкановски). Но он только второй, хотя заслужил возглавить рейтинг.

Джонс – великий боец из прошлого, который хочет ярко завершить карьеру. Бой с Миочичем мог стать прощальным: Джонс признавал, что не готов драться с молодыми претендентами вроде Павловича и Аспиналла. Он искал громкое имя для наследия – 41-летний Миочич, не дравшийся 2,5 года, отлично подходил.

Джонс побаивался перехода в тяжелый вес: он несколько лет набирал вес и не скрывал радости, когда вместо Нганну получил Гана – бойца с менее сильным ударом. Нокаутеры пугают Джонса, который не считался бьющим даже в полутяжах, а в тяжелом дивизионе мог сильно замедлиться.

Мы так и не поняли, какой боец Джонс-тяжеловес. Он задушил кикбоксера Гана, которого переводил в партер даже Нганну. Бой с Миочичем – комфортный, где бы тоже не было сюрпризов. Теперь Джонс получил разорвал грудную мышцу – восстановление займет около восьми месяцев. Случится ли возвращение после этого – вопрос.

UFC до последнего цепляется за громкие противостояния. Иногда кажется, что конфигурация Порье – Гейджи – Чендлер может до 40 лет крутиться в топе легкого веса, при этом претендуя на пояс.

Даже Махачев просит новых претендентов, но UFC предлагает два варианта: реванш с Оливейрой, который уже без шансов проигрывал, либо бои с соперниками Хабиба – Порье и Гейджи. Хотя со спортивной точки зрения даже реванш с Царукяном был бы интереснее, чем такие противостояния.

В тяжелом весе ситуация похожая: Павлович и Аспиналл – два молодых феномена и будущее тяжелого веса. Прекрасно, что они подерутся за временный пояс, хотя Аспиналлу будет тяжело – он выходит на коротком уведомлении.

Павлович и Аспиналл – бой-прорыв, который нужен фанатам. Ган не заслужил титульник из-за двух упущенных шансов и проблем в партере

Кто еще мог стать претендентом на временный пояс? Многим нравится Ган: он феноменально быстрый и чувствительный боец, но в универсализме сильно уступает Павловичу и Аспиналлу. Они тоже феномены и хороши на всех этажах.

Вопрос только в выносливости: Павлович вообще не дерется больше одного раунда и тяжело дышит в концовке, Аспиналл – лишь однажды забрался во второй. В партере оба шикарны: Павлович занимался греко-римской борьбой с пяти лет, Аспиналл – джитсер с черным поясом, который с детства тренировался у отца.

В стойке бойцы тоже феномены: Павлович нокаутирует касанием в стиле Нганну, Аспиналл – поразительно быстрый, в чем похож на Гана. Возможно, он не такой техничный, но поразительно точный. При этом, в отличие от Гана, обладает нокаутирующей мощью и вколачивает в соперника серии пушечных ударов.

Ган не получил бой за временный пояс – и это справедливо: он дважды проиграл в титульниках, после чего победил только Спивака. Объективно, Спивак не дотягивает до уровня топ-5, как и Тай Туиваса, которого Ган победил после первого титульника с Нганну.

В обоих чемпионских боях Гана подвела борьба, хотя в поединке с Нганну это не так очевидно. В последних раундах Нганну перевел Гана, вырвав победу судейским решением. Да, Нганну чудовищно сильный и последние бои подтягивает борьбу. Но факт остается: Гана могут забороть даже нокаутеры, а Джонс придушил за пару минут.

Хороший вариант – свести Гана с Блейдсом, чтобы он доказал, что конкурентен против элитных соперников-борцов. Спивак тоже борется, но с такой слабой стойкой у него не было шансов против Гана. Блейдс слетел с боя против Алмейды, еще одного мощного борца дивизиона, поднимающегося по рейтингу. И протестирует Гана на универсализм.

Мы же увидим народный титульник UFC, который абсолютно справедлив. Да, бои вроде Джонс – Миочич заходят рядовому фанату, который слышал фамилии и заплатит за PPV. Но Аспиналл – Павлович – победа спорта и столкновение самых интересных проспектов последних пяти лет.

Они побеждают соперников в первых раундах, поражают скоростью и мощью, коллекционируют нокауты. Будущее тяжелого веса столкнется в октагоне всего через две недели. И это прекрасно.

Павлович получил титульник в UFC за 18 дней до турнира. Но пока – за временный пояс

Фото: Gettyimages.ru/Justin Setterfield, Jeff Bottari/Zuffa LLC

48 комментариев

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rude.
Согласен, все по факту.
этот бой одно из лучших решений матч-мейкинга за последнее время.
+37
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Sodad
Титульник пенсионеров? Джонс вынесший в одну калитку Гана пенсионер? Ладно к Миочичу вопросы, но даже его, человека доминировавшего в тяжах больше остальных, называть пенсионером, кощунство.
+29
-8
+21
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lexx_sharingan
Ответ Авторитетный игрок "Уорриорз"
Я согласен с твоим посылом. Но я не уверен, что Ган бы принял этот бой на коротком, пусть и 18 дневном. Ган хорош технически, но при этом ооочень нуждается в кардио и для этого нужен очень полный и плотный лагерь. Выйти против такого острого панчера, против которого придётся много работать ногами и корпусом и на коротком уведомлении - значит задышать во 2 раунде и иметь высокий риск улететь в нокаут. А 3 поражения в титульниках - тогда чтобы вернуться в титульную гонку, ему минимум 1.5 года понадобится, и я думаю он не готов так рисковать. При этом, он может выйти на бой в начале года, а потом получить титульник в апреле-мае. И это будет наиболее толковым решением.
Гану можно и не выходить, он в сентябре дрался. С другой стороны, надо выходить и забирать. Однако, временный титул ему и не нужен. Но почему вообще мы это обсуждаем, вот чего я не понимаю. Есть дивизион, чемпион типа Джонс, у него поединок с Миочичем, запасной - Павлович. Джонс сломался, бывает. Вопрос, как в этом уравнение появляется Аспиналл, и куда исчезает Миочич?
+19
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MoRo
Про борьбу Павловича ничего нельзя сказать, потому что мы ее не видели (в детствеюношестве занимался, но и Гейтжи занимался - результат мы видели)
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something special
Ответ lexx_sharingan
Аспиналл то точно лучший тяж, у него ведь победы над всеми топ-5 есть, ну или вроде того? А, нет, в этом году, дома, он победил только Тыбуру... Вообще гениально, говорить что ребята универсальнее Гана, при том что они два раунда то не работали особо на уровне. Сергей импонирует, потому что панчер, но все эти "занимался борьбой где-то там" мы видели чем заканчиваются. Аспиналл выскочка, при этом без серьёзных побед и яркого стиля, повезло что Волков тогда вышел мёртвый сразу по настрою, не более. Сирил хоть и обделался с Джоном (также как Волков, вышел с полными штанами) но он реальный номер 1 сейчас, и у него интересный стиль, не так много борцов в дивизионе, что смогут его задушить, а в стойке он интересен с любым. Аспиналу надо пройти Блейдса, Волкова, Туйвасу, тогда было бы справедливо говорить о титульнике, не как о протяжке англичанина.
Это Аспинал без яркого стиля? Тяж со скоростью легковеса, который и бьет и борется не имеет стиля? Том - яркое пятно в тяжах, очень перспективный товарищ
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Валерий Бутов
Павлович должен драться с Миочичем. А так это шанс, бооооольшой, Аспиналу.
+8
0
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Авторитетный игрок "Уорриорз"
Ответ lexx_sharingan
Аспиналл то точно лучший тяж, у него ведь победы над всеми топ-5 есть, ну или вроде того? А, нет, в этом году, дома, он победил только Тыбуру... Вообще гениально, говорить что ребята универсальнее Гана, при том что они два раунда то не работали особо на уровне. Сергей импонирует, потому что панчер, но все эти "занимался борьбой где-то там" мы видели чем заканчиваются. Аспиналл выскочка, при этом без серьёзных побед и яркого стиля, повезло что Волков тогда вышел мёртвый сразу по настрою, не более. Сирил хоть и обделался с Джоном (также как Волков, вышел с полными штанами) но он реальный номер 1 сейчас, и у него интересный стиль, не так много борцов в дивизионе, что смогут его задушить, а в стойке он интересен с любым. Аспиналу надо пройти Блейдса, Волкова, Туйвасу, тогда было бы справедливо говорить о титульнике, не как о протяжке англичанина.
Я согласен с твоим посылом.
Но я не уверен, что Ган бы принял этот бой на коротком, пусть и 18 дневном.
Ган хорош технически, но при этом ооочень нуждается в кардио и для этого нужен очень полный и плотный лагерь.
Выйти против такого острого панчера, против которого придётся много работать ногами и корпусом и на коротком уведомлении - значит задышать во 2 раунде и иметь высокий риск улететь в нокаут. А 3 поражения в титульниках - тогда чтобы вернуться в титульную гонку, ему минимум 1.5 года понадобится, и я думаю он не готов так рисковать. При этом, он может выйти на бой в начале года, а потом получить титульник в апреле-мае. И это будет наиболее толковым решением.
+8
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+6
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lexx_sharingan
Аспиналл то точно лучший тяж, у него ведь победы над всеми топ-5 есть, ну или вроде того? А, нет, в этом году, дома, он победил только Тыбуру...
Вообще гениально, говорить что ребята универсальнее Гана, при том что они два раунда то не работали особо на уровне. Сергей импонирует, потому что панчер, но все эти "занимался борьбой где-то там" мы видели чем заканчиваются. Аспиналл выскочка, при этом без серьёзных побед и яркого стиля, повезло что Волков тогда вышел мёртвый сразу по настрою, не более. Сирил хоть и обделался с Джоном (также как Волков, вышел с полными штанами) но он реальный номер 1 сейчас, и у него интересный стиль, не так много борцов в дивизионе, что смогут его задушить, а в стойке он интересен с любым. Аспиналу надо пройти Блейдса, Волкова, Туйвасу, тогда было бы справедливо говорить о титульнике, не как о протяжке англичанина.
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tull
Ответ lexx_sharingan
Аспиналл то точно лучший тяж, у него ведь победы над всеми топ-5 есть, ну или вроде того? А, нет, в этом году, дома, он победил только Тыбуру... Вообще гениально, говорить что ребята универсальнее Гана, при том что они два раунда то не работали особо на уровне. Сергей импонирует, потому что панчер, но все эти "занимался борьбой где-то там" мы видели чем заканчиваются. Аспиналл выскочка, при этом без серьёзных побед и яркого стиля, повезло что Волков тогда вышел мёртвый сразу по настрою, не более. Сирил хоть и обделался с Джоном (также как Волков, вышел с полными штанами) но он реальный номер 1 сейчас, и у него интересный стиль, не так много борцов в дивизионе, что смогут его задушить, а в стойке он интересен с любым. Аспиналу надо пройти Блейдса, Волкова, Туйвасу, тогда было бы справедливо говорить о титульнике, не как о протяжке англичанина.
Сирил слил позорнейшим образом Джонсу, просто сдался за секунды. И что ему давать третий титульник? Туйвасу слил три боя подряд. У Аспинала одни победы (если не считать травмы с Блейдсем). Павлович на шести победах. Блейд в последнем бою слил Павловичу. Льюис вообще много продувает. Миочич два года не дрался. Как раз Аспиналл и Павлович сейчас выступают лучше остальных. Гаан тоже силен, но извините у него уже два титульника и позорный слив во втором.
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Марат Яхин
а почему Миочич Павлович ? ведь собственно для этого Павлович и был запасным !!?
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Крокодила гены
Павловичу будет очень тяжело. Если в первых раундах не попадёт, в чемпионских сольётся
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BurBon
Если Ган не заслужил, то англ тем более, дерется только дома, единственная серьезная победа против Волкова, который не готовился даже.
+4
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max jones
Теперь Джонс получил разорванную грудную клетку
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Guffy98
Ответ Марат Яхин
а почему Миочич Павлович ? ведь собственно для этого Павлович и был запасным !!?
Миочич испугался
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San9
Ответ lexx_sharingan
По этой логике надо просто скйчас вакантный титул разыгрывать и всё, очень логично и полезно. Вон Прохазка красавец, взял пояс в крутейшем поединке, но травмировался, и сразу его сдал, чтоб не было временных претендентов всяких. Дивизион работает, Прохазка возвращается, всё чётко. А якобы "лучшие всех времён и народов" пускай дерутся просто так за вывеску, для кэша самое то, когда и если соберутся конечно.
По-хорошему да. Я понимаю, что Джонс любимчик и имеет привилегии, поэтому готов принять, что вводят временный, но держать пояс у боунса ради поединка с пожарником через год, это уже просто сверх наглости.
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Politruk
Как же хочется чтобы Павлович победил и получил пояс, пусть временный. Буду болеть за Сергея!
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San9
У Павловича 7 нокаутов подряд в 1 раунде. У Аспиналла из 7 боев в UFC 6 закончились в том же 1 раунде, а за всю карьеру ни разу дольше двух не дрался. Очень зрелищный и классный бой нас ожидает. Аспиналл это не унылый Ган, у которого главная цель прыгать и не получать урон.
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Timur Gabdullin
Ну куда там Гану которого победил Джонс до Аспиналла вот это да настоящая машина, полторы победы над нормальными бойцами но автор хайпит его как лучшего бойца тяжёлого веса.
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Летсплейщик Дюха
Ответ Qwarrz Qaqa
Беларус победит.
Очень смешно тролль, но он русский
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lexx_sharingan
Ответ tull
Качественных почти никого, разве что Волкова. Вот только в современном ММА качественных тяжей совсем мало. Был один и то свалил в бокс. С точки зрения рейтинга у Аспиналла семь боев, шесть нокаутов и одно поражение травмой. Из десятки победы над Волковым и Спиваком. Возможно Тыбурой (какой он там в рейтинге). Лично с с моей точки зрения молодой спортсмен с серией побед больше заслуживает титульника, чем ветеран, который три года не побеждал и сдал титул поражением.
Волков на тот поединок не вышел, можно сказать, но это конечно его проблемы.
Ну нет, так не пойдёт, Дэйна говорил "величайший тяж" не так давно, а вы Миочич уже ставите ниже проспекта, что он вообще тогда делал в титульнике с самим костлявым?
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Гекдениз Кардениз
Ответ Sodad
Титульник пенсионеров? Джонс вынесший в одну калитку Гана пенсионер? Ладно к Миочичу вопросы, но даже его, человека доминировавшего в тяжах больше остальных, называть пенсионером, кощунство.
Бой видел точнее его не было Ган просто либо проплаченно лег , так шею не отдают без попыток выйти с удушающего либо просто это еоо уровень , интересно было бы глянуть бой Джонса нормальный чтобы понять в каких он кондициях все же там были сильные простои плюс злоупотребление бухлом , а может еще и наркотой что сильно сказывается на организме и если Джонс в молодости был маширой то сейчас он был заплывший и просто всем тем кто свято ветит что это прежний Джонс мне жаль что бой с Миочичем слетел чтобы спустились с небес ра землю и поняли что чудес не бывает и после гулянок организм уже не тот
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Мяти
Ответ lexx_sharingan
Перспективный, ключевое слово, я согласен, про это и пишу. Но в лучшие его ставить объективно рано. Ну если по спортивной составляющей. Прошёл бы Блейдса, или сейчас Волкова, ну кого-то из действующего топ-5, тогда да, временный титул логично обсуждать.
Пройдёт Аспинал твоего Волкова)) и Павловича пройдёт. Ты подожди чуток. "Аспинал выскочка" уууааахахахахах
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lexx_sharingan
Ответ tull
Тут есть некоторые особенности. Хотя может в UFC не так. Есть чемпион, который защищает титул. При этом претендент может быть из числа обязательных, тот как высший в рейтинге, а может быть из числа "по желанию чемпиона". Миочич вероятно таким и был. У Стипе последняя победа в августе 2020го. Три с лишним года назад. Какого банана он вообще выходил на планируемый бой с Джонсом, он три года не побеждал и в принципе не мог быть высоко в рейтинге. Это бой из разряда чемпион "с интересным бойцом по желанию чемпиона". Боя сорвался, вышли два претендента, кто выше в рейтинге.
В UFC всё как Дэйна лучше продаст, это первый принцип, остальное вторично. Джонс сам не дрался три года и вообще в этом дивизионе, и сразу получил как ркйтинг, так и титульник (не временный), Стипе ничем не хуже в таком сравнении. И он в рейтинге тяжей.
Поэтому логика тут только одна вырисовывается, кого выгоднее поставить сейчас для лучшего ppv.
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Ильмарчик
Матч отличный, да вот только какого не лишают пояса Джонса? Я понимаю легенда, но он год будет лечиться и не факт, что выйдет, а у Миочича будет уже 3,5 года простоя. Может конечно за бабки выйти, но надо ли?
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Qwarrz Qaqa
Ответ Летсплейщик Дюха
Очень смешно тролль, но он русский
Есть факты? Или ,ты с родителями его знаком,гусь? Понятно же по фамилии,что он ерксь. Также,как и Емельяненко -украинец.
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