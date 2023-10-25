Павлович vs Аспиналл – восторг. Вместо титульника пенсионеров бой лучших тяжей

Ган не заслужил.

Джон Джонс слетел с первой защиты чемпионского пояса против Стипе Миочича из-за травмы, полученной на тренировке.

Теперь на UFC 295 за временный пояс подерутся Сергей Павлович и Том Аспиналл. Почему это – настоящий титульник в тяжелом весе?

Павлович – Аспиналл интереснее защиты Джонса. Это бой, который растормошит застой в топах дивизионов

Многие недовольны, что Джонс занимает первое место в рейтинге P4P. Дебют в тяжах получился впечатляющим: Джонс задушил Гана за две минуты и стал чемпионом. Это его первый бой за три года, Ислам Махачев за это время победил семь раз, трижды – в титульниках (Оливейру и дважды Волкановски). Но он только второй, хотя заслужил возглавить рейтинг.

Джонс – великий боец из прошлого, который хочет ярко завершить карьеру. Бой с Миочичем мог стать прощальным: Джонс признавал, что не готов драться с молодыми претендентами вроде Павловича и Аспиналла. Он искал громкое имя для наследия – 41-летний Миочич, не дравшийся 2,5 года, отлично подходил.

Джонс побаивался перехода в тяжелый вес: он несколько лет набирал вес и не скрывал радости, когда вместо Нганну получил Гана – бойца с менее сильным ударом. Нокаутеры пугают Джонса, который не считался бьющим даже в полутяжах, а в тяжелом дивизионе мог сильно замедлиться.

Мы так и не поняли, какой боец Джонс-тяжеловес. Он задушил кикбоксера Гана, которого переводил в партер даже Нганну. Бой с Миочичем – комфортный, где бы тоже не было сюрпризов. Теперь Джонс получил разорвал грудную мышцу – восстановление займет около восьми месяцев. Случится ли возвращение после этого – вопрос.

UFC до последнего цепляется за громкие противостояния. Иногда кажется, что конфигурация Порье – Гейджи – Чендлер может до 40 лет крутиться в топе легкого веса, при этом претендуя на пояс.

Даже Махачев просит новых претендентов, но UFC предлагает два варианта: реванш с Оливейрой, который уже без шансов проигрывал, либо бои с соперниками Хабиба – Порье и Гейджи. Хотя со спортивной точки зрения даже реванш с Царукяном был бы интереснее, чем такие противостояния.

В тяжелом весе ситуация похожая: Павлович и Аспиналл – два молодых феномена и будущее тяжелого веса. Прекрасно, что они подерутся за временный пояс, хотя Аспиналлу будет тяжело – он выходит на коротком уведомлении.

Павлович и Аспиналл – бой-прорыв, который нужен фанатам. Ган не заслужил титульник из-за двух упущенных шансов и проблем в партере

Кто еще мог стать претендентом на временный пояс? Многим нравится Ган: он феноменально быстрый и чувствительный боец, но в универсализме сильно уступает Павловичу и Аспиналлу. Они тоже феномены и хороши на всех этажах.

Вопрос только в выносливости: Павлович вообще не дерется больше одного раунда и тяжело дышит в концовке, Аспиналл – лишь однажды забрался во второй. В партере оба шикарны: Павлович занимался греко-римской борьбой с пяти лет, Аспиналл – джитсер с черным поясом, который с детства тренировался у отца.

В стойке бойцы тоже феномены: Павлович нокаутирует касанием в стиле Нганну, Аспиналл – поразительно быстрый, в чем похож на Гана. Возможно, он не такой техничный, но поразительно точный. При этом, в отличие от Гана, обладает нокаутирующей мощью и вколачивает в соперника серии пушечных ударов.

Ган не получил бой за временный пояс – и это справедливо: он дважды проиграл в титульниках, после чего победил только Спивака. Объективно, Спивак не дотягивает до уровня топ-5, как и Тай Туиваса, которого Ган победил после первого титульника с Нганну.

В обоих чемпионских боях Гана подвела борьба, хотя в поединке с Нганну это не так очевидно. В последних раундах Нганну перевел Гана, вырвав победу судейским решением. Да, Нганну чудовищно сильный и последние бои подтягивает борьбу. Но факт остается: Гана могут забороть даже нокаутеры, а Джонс придушил за пару минут.

Хороший вариант – свести Гана с Блейдсом, чтобы он доказал, что конкурентен против элитных соперников-борцов. Спивак тоже борется, но с такой слабой стойкой у него не было шансов против Гана. Блейдс слетел с боя против Алмейды, еще одного мощного борца дивизиона, поднимающегося по рейтингу. И протестирует Гана на универсализм.

Мы же увидим народный титульник UFC, который абсолютно справедлив. Да, бои вроде Джонс – Миочич заходят рядовому фанату, который слышал фамилии и заплатит за PPV. Но Аспиналл – Павлович – победа спорта и столкновение самых интересных проспектов последних пяти лет.

Они побеждают соперников в первых раундах, поражают скоростью и мощью, коллекционируют нокауты. Будущее тяжелого веса столкнется в октагоне всего через две недели. И это прекрасно.

Фото: Gettyimages.ru/Justin Setterfield, Jeff Bottari/Zuffa LLC