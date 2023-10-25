Павлович vs Аспиналл – восторг. Вместо титульника пенсионеров бой лучших тяжей
Ган не заслужил.
Джон Джонс слетел с первой защиты чемпионского пояса против Стипе Миочича из-за травмы, полученной на тренировке.
Теперь на UFC 295 за временный пояс подерутся Сергей Павлович и Том Аспиналл. Почему это – настоящий титульник в тяжелом весе?
Павлович – Аспиналл интереснее защиты Джонса. Это бой, который растормошит застой в топах дивизионов
Многие недовольны, что Джонс занимает первое место в рейтинге P4P. Дебют в тяжах получился впечатляющим: Джонс задушил Гана за две минуты и стал чемпионом. Это его первый бой за три года, Ислам Махачев за это время победил семь раз, трижды – в титульниках (Оливейру и дважды Волкановски). Но он только второй, хотя заслужил возглавить рейтинг.
Джонс – великий боец из прошлого, который хочет ярко завершить карьеру. Бой с Миочичем мог стать прощальным: Джонс признавал, что не готов драться с молодыми претендентами вроде Павловича и Аспиналла. Он искал громкое имя для наследия – 41-летний Миочич, не дравшийся 2,5 года, отлично подходил.
Джонс побаивался перехода в тяжелый вес: он несколько лет набирал вес и не скрывал радости, когда вместо Нганну получил Гана – бойца с менее сильным ударом. Нокаутеры пугают Джонса, который не считался бьющим даже в полутяжах, а в тяжелом дивизионе мог сильно замедлиться.
Мы так и не поняли, какой боец Джонс-тяжеловес. Он задушил кикбоксера Гана, которого переводил в партер даже Нганну. Бой с Миочичем – комфортный, где бы тоже не было сюрпризов. Теперь Джонс получил разорвал грудную мышцу – восстановление займет около восьми месяцев. Случится ли возвращение после этого – вопрос.
UFC до последнего цепляется за громкие противостояния. Иногда кажется, что конфигурация Порье – Гейджи – Чендлер может до 40 лет крутиться в топе легкого веса, при этом претендуя на пояс.
Даже Махачев просит новых претендентов, но UFC предлагает два варианта: реванш с Оливейрой, который уже без шансов проигрывал, либо бои с соперниками Хабиба – Порье и Гейджи. Хотя со спортивной точки зрения даже реванш с Царукяном был бы интереснее, чем такие противостояния.
В тяжелом весе ситуация похожая: Павлович и Аспиналл – два молодых феномена и будущее тяжелого веса. Прекрасно, что они подерутся за временный пояс, хотя Аспиналлу будет тяжело – он выходит на коротком уведомлении.
Павлович и Аспиналл – бой-прорыв, который нужен фанатам. Ган не заслужил титульник из-за двух упущенных шансов и проблем в партере
Кто еще мог стать претендентом на временный пояс? Многим нравится Ган: он феноменально быстрый и чувствительный боец, но в универсализме сильно уступает Павловичу и Аспиналлу. Они тоже феномены и хороши на всех этажах.
Вопрос только в выносливости: Павлович вообще не дерется больше одного раунда и тяжело дышит в концовке, Аспиналл – лишь однажды забрался во второй. В партере оба шикарны: Павлович занимался греко-римской борьбой с пяти лет, Аспиналл – джитсер с черным поясом, который с детства тренировался у отца.
В стойке бойцы тоже феномены: Павлович нокаутирует касанием в стиле Нганну, Аспиналл – поразительно быстрый, в чем похож на Гана. Возможно, он не такой техничный, но поразительно точный. При этом, в отличие от Гана, обладает нокаутирующей мощью и вколачивает в соперника серии пушечных ударов.
Ган не получил бой за временный пояс – и это справедливо: он дважды проиграл в титульниках, после чего победил только Спивака. Объективно, Спивак не дотягивает до уровня топ-5, как и Тай Туиваса, которого Ган победил после первого титульника с Нганну.
В обоих чемпионских боях Гана подвела борьба, хотя в поединке с Нганну это не так очевидно. В последних раундах Нганну перевел Гана, вырвав победу судейским решением. Да, Нганну чудовищно сильный и последние бои подтягивает борьбу. Но факт остается: Гана могут забороть даже нокаутеры, а Джонс придушил за пару минут.
Хороший вариант – свести Гана с Блейдсом, чтобы он доказал, что конкурентен против элитных соперников-борцов. Спивак тоже борется, но с такой слабой стойкой у него не было шансов против Гана. Блейдс слетел с боя против Алмейды, еще одного мощного борца дивизиона, поднимающегося по рейтингу. И протестирует Гана на универсализм.
Мы же увидим народный титульник UFC, который абсолютно справедлив. Да, бои вроде Джонс – Миочич заходят рядовому фанату, который слышал фамилии и заплатит за PPV. Но Аспиналл – Павлович – победа спорта и столкновение самых интересных проспектов последних пяти лет.
Они побеждают соперников в первых раундах, поражают скоростью и мощью, коллекционируют нокауты. Будущее тяжелого веса столкнется в октагоне всего через две недели. И это прекрасно.
Павлович получил титульник в UFC за 18 дней до турнира. Но пока – за временный пояс
Фото: Gettyimages.ru/Justin Setterfield, Jeff Bottari/Zuffa LLC
этот бой одно из лучших решений матч-мейкинга за последнее время.
Но я не уверен, что Ган бы принял этот бой на коротком, пусть и 18 дневном.
Ган хорош технически, но при этом ооочень нуждается в кардио и для этого нужен очень полный и плотный лагерь.
Выйти против такого острого панчера, против которого придётся много работать ногами и корпусом и на коротком уведомлении - значит задышать во 2 раунде и иметь высокий риск улететь в нокаут. А 3 поражения в титульниках - тогда чтобы вернуться в титульную гонку, ему минимум 1.5 года понадобится, и я думаю он не готов так рисковать. При этом, он может выйти на бой в начале года, а потом получить титульник в апреле-мае. И это будет наиболее толковым решением.
Вообще гениально, говорить что ребята универсальнее Гана, при том что они два раунда то не работали особо на уровне. Сергей импонирует, потому что панчер, но все эти "занимался борьбой где-то там" мы видели чем заканчиваются. Аспиналл выскочка, при этом без серьёзных побед и яркого стиля, повезло что Волков тогда вышел мёртвый сразу по настрою, не более. Сирил хоть и обделался с Джоном (также как Волков, вышел с полными штанами) но он реальный номер 1 сейчас, и у него интересный стиль, не так много борцов в дивизионе, что смогут его задушить, а в стойке он интересен с любым. Аспиналу надо пройти Блейдса, Волкова, Туйвасу, тогда было бы справедливо говорить о титульнике, не как о протяжке англичанина.
Ну нет, так не пойдёт, Дэйна говорил "величайший тяж" не так давно, а вы Миочич уже ставите ниже проспекта, что он вообще тогда делал в титульнике с самим костлявым?
Поэтому логика тут только одна вырисовывается, кого выгоднее поставить сейчас для лучшего ppv.