Карелин критикует ММА, но сам дрался по смешанным правилам. В 1999-м борец бился с японским рестлером – и бой стал мифом

Сейчас он выглядит странно.

На этой неделе прославленный российский борец греко-римского стиля Александр Карелин дал громкое интервью, в котором негативно отозвался о смешанных единоборствах и прошелся по президенту AMC Fight Nights Камилу Гаджиеву. Это вызвало настоящую бурю – бойцы ММА не стали молчать.

Особенно интересно, что в конце XX века Карелин и сам выступил по подобным правилам. Поединок оброс легендами, хотя фактически это был приукрашенный рестлинг.

Карелин давно не любит ММА: не считает спортом и критикует промоутеров. Однако сами бойцы не согласны с легендой

Это не первый случай, когда Карелин отрицательно высказывается об ММА. Еще в 2016-м трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, а ныне – политик, призвал лишить смешанные единоборства государственной аккредитации.

«Я считаю, что не может быть такой аккредитованной дисциплины, как ММА. Потому что ММА – это система проведения соревнований. Единственное, что имеет право на существование, это лига смешанных единоборств. Само название предполагает смешение нескольких дисциплин.

Здесь могут выступать люди, которые достигли чего-то, к примеру, в боксе или борьбе. Допустим, выходят мастер спорта по борьбе и мастер спорта по боксу и применяют свои умения в смешанном стиле без ограничений. А только пришедшие в спорт ребята что могут показать, у них же нет первоначальных навыков. Что будут оценивать судьи – бей лежачего? Но это неправильно», – заявил борец.

А в 2020-м Карелин сравнил ММА с гладиаторскими боями:

«В ММА это все в рамках правил. Внутри побоище, а все остальные кипят снаружи, за кастрюлей. А у нас зачастую любой Петя может заскочить и всечь судье».

Поэтому Карелин не сказал ничего нового, а просто повторил свой давний тезис: ММА – не спорт, а система проведения соревнований. При этом борец не скрывает своей неприязни к этой системе, постоянно напоминая про добивание лежачего в партере:

«Чему могут научить смешанные единоборства молодое поколение? Могут научить смешивать водку с пивом. Но возникают плохо прогнозируемые последствия – немного пропорции не соотнес, и тебе уже дурно. То, что это не вид спорта, я в этом убежден. И самое главное – что они будут смешивать? Как можно смешать дзюдоиста с классиком, борца вольного стиля с представителем тяжелой атлетики?»

Досталось от Карелина и президенту AMC Fight Nights Камилу Гаджиеву:

«Гаджиев — хороший упаковщик, все очень просто. Когда ты собираешь сливки, берешь людей, которых кто-то подготовил, которые пережили первый перелом ушей, первый шаг через собственное неверие, ты раздаешь шансы, поступая, как спекулянт. Намазал красивенько и толкнул, но ты этого не создавал, и ты этого не делал».

На пламенную речь Карелина отреагировали многие представители ММА. Но первым – Камил Гаджиев, который резко ответил легендарному борцу.

«С какого перепугу, не зная меня лично, мне ставят такую оценку? В мире, котором я живу, не принято давать подобные оценки людям, которых не знаешь лично и не осведомлен об их деятельности.

Поэтому Сан Санычу сначала следовало либо узнать меня лично, либо узнать о том, чем я действительно занимаюсь, прежде чем отпускать нелицеприятные оценки. Он, безусловно, выдающийся спортсмен. Но вопрос: а что он сам в этой жизни сделал удивительного кроме своих побед на Олимпиаде?» – сказал Гаджиев.

Возмутились словами Карелина и бойцы – например, звезда лиги ACA Юсуф Раисов:

«Я чеченец. У нас принято уважать старших, что бы они ни говорили. Со стороны Карелина, такого легендарного спортсмена, это огромное неуважение. Я удивлен, что такой спортсмен, которого все уважают и любят, так высказался. Он плюет на чужой труд, хотя прекрасно знает, что мы тяжело трудимся. Это та же работа, которую он проделывал в свое время. Я считаю это огромным неуважением к огромному количеству спортсменов».

А победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров вспомнил, что Александр Карелин и сам выступал по смешанным правилам в конце 90-х:

«Когда мы общались с Карелиным на эту тему, я ничего подобного не слышал. Со своей стороны я всегда подчеркиваю, что классическая и вольная борьба входят в число основных видов спорта для подготовки в ММА. Сан Саныч даже говорил, что здорово, что ММА существуют, и спортсмену есть куда пойти по окончании любительской карьеры и заработать денег.

Правда, там бой в RINGS был понарошку. Это было не ММА. В Японии в то время был популярен про-рестлинг – постановочные бои с запланированным концом. Люди могли в то время что-то зарабатывать. Семью надо кормить до того, пока найдешь себя в политике или бизнесе. Самые лучшие бойцы ММА очень неплохо борются и соответствуют уровню мастера спорта практически во всех дисциплинах».

Это правда: когда-то Карелин и сам участвовал в бое по правилам, которые напоминали ММА. Сразился Александр с японским рестлером, который дрался в стойке, а Сан Саныч — боролся.

Карелин дрался в Японии в 90-х: правила напоминали ММА, а на кону был миллион долларов. Александр победил, но бой выглядел ненастоящим

Странный бой прошел в феврале 1999-го в Токио. На боксерском ринге Карелин схлестнулся с японским рестлером Акирой Маэдой – по смешанным правилам. Считается, что Карелин выиграл без единого удара, а легендарная победа обросла мифами.

Так звучит примерное описание этого боя – оно часто встречается в соцсетях:

«В 1999 году известный японский боец и непобедимый чемпион Акира Маэда покидал большой спорт, и свой последний бой в Токио он решил превратить в незабываемое шоу. Маэда бросил вызов русскому, которого знал весь мир. Великий борец Александр Карелин вызов принял, хотя никогда не дрался в ринге. И одержал победу нокаутом в поединке по боям без правил, не нанеся ни одного удара. А потом отказался от миллиона долларов призовых».

Конечно, Карелин трижды выиграл Олимпиаду, и это выдающееся достижение. Но победа над великим Маэдой – не больше, чем миф.

Соперником Сан Саныча был не лучший японский боец всех времен, а бывший рестлер и шоумен, который дрался с Халком Хоганом и Андре Гигантом. Да, Маэда – человек, сильно повлиявший на индустрию смешанных единоборств Японии, став одним из создателей легендарного промоушена Rings. Ведь именно под знаменами Rings дебютировал на тот момент еще неизвестный Федор Емельяненко. Но все-таки Маэда был рестлером, а не бойцом – его победы были постановочными.

У Маэды даже есть рекорд в ММА – после схватки с Карелиным он стал 7-5. Но даже этим цифрам не стоит верить, ведь российский боец Волк Хан, который дрался с Маэдой аж трижды, впоследствии рассказал, что эти схватки не особенно отличались от рестлинга:

«Оказалось, японцы еще до моего приезда начали рекламную кампанию. Говорили, что приедет преподаватель самбо из КГБ. Дали псевдоним «Волк Хан». А я у Погодина (менеджер Хана – Sports.ru) спрашиваю: – Мы вообще по каким правилам драться будем? – Да я не знаю. Мы начали, я сразу же на болевой выхожу. Мне Погодин кричит из угла: «Отпусти его, ты что?! Бизнес ломаешь». В общем, там надо было, чтобы я показал красивый бой, новую технику, приемы, но в итоге проиграл.

Так и вышло. Японцы сразу же подписали новый контракт, за тот бой мне заплатили 700 долларов, за следующие пообещали 1700. В России тогда сто долларов нормальная зарплата была. Маеда – талантливый и умный боец, который ведет поединок, как в шахматах. При этом он знал, что нужно японской публике, и в зависимости от этого люди побеждали или проигрывали. Им постоянно какой-то сюжет нужен», – рассказал боец в интервью «Матч ТВ».

Согласно легенде, в 1999-м Маэда решил красиво завершить бойцовскую карьеру и бросил вызов Карелину. Тот как раз приехал в Японию, чтобы поддержать российских борцов, выступавших там. И на одной из пресс-конференций появился Маэда и бросил ему вызов.

Так об этом вспоминал сам Карелин в «Вечернем Урганте»:

«Я приехал ребят поддержать, а попал на конференцию вызова. Он пришел и что-то обидное посредством переводчика говорил мне в лицо, но я в японском не спец, думал, что такая особенность артикуляции, когда слюни летят так далеко. Он что-то рычал рычал, потом я понял, что он обозвал меня и наших предшественников…Я думал, что мы ребят хвалить приехали, понимаешь, а выяснилось, что это меня несколько, так, поносят».

В итоге Карелин согласился на бой. Он не стал надевать перчатки, ведь в них сложнее проводить захваты, а дрался в обычной борцовской форме.

«Надел свой тренировочный костюм, который не успел постирать. Они считали, что это секретное оружие. Все те, кто пытались записывать, особенно коллеги-повелители картинок, они пытались записывать и падали как бревна от характерного, устойчивого запаха», – вспоминал борец.

Впрочем, перчатки были и не нужны – по правилам боя, Карелин и Маэда не могли наносить удары кулаками.

«Я не буду бить этого русского кулаками, мне хватит ладоней», – сказал перед боем японец.

Но первые секунды показали, что Маэде не нужны были и ладони – бой вообще прошел без ударов по лицу. Соперники двигались по рингу в замедленном режиме, аккуратно проводя приемы и нанося не самые опасные удары. Маэда отвешивал подобие лоу-киков и бил Карелина по корпусу, а Александр аккуратно, словно ребенка, таскал соперника по рингу. Иногда Маэда подыгрывал и корчил жуткие гримасы – Карелин даже не выходил на приемы, но у японца, как он заверял позже, трещали ребра от одних только захватов олимпийского чемпиона.

Карелин и Маэда провели в ринге 2 раунда по 5 минут, но легенда гласит, что японец от усталости не мог сам покинуть арену. Однако в реальности он спокойно это сделал, а бой проиграл судейским решением. До поединка говорили, что победитель забирает миллион долларов, но этого, вероятно, не случилось.

Прошли годы, и рестлерский поединок превратился в миф. А сам Карелин красочно описывает его:

«Он вышел и дважды ударил меня по ноге приемами из ударных техник. Лоу-кики это у них называется. Я понял, что это достаточно больно. Просто до этого я относился ко всему этому, конечно, с опаской, но не думал, что все это настолько ужасающе буквально будет, что больно будет именно мне.

Вдруг вижу – нога летит мне в голову. И на подошве написано «47». Ну и я со страху вцепился в него, схватил за голову и вдруг услышал, что вчерашнее меню булькает у него в организме, плотный позыв. Дышать он не мог. Ну а потом ему стало как-то совсем тяжело, видимо. Остальное вы видели».

Возможно, что-то в Маэде и булькало – мешая японцу наносить акцентированные удары. Ведь лоу-кики напоминали назойливые пинки по бедру, а удары в корпус откровенно бились в пол силы. Это был рестлинг, но точно не ММА.

Что касается гонорара, то говорят, что Карелин не получил денег за бой, а подрался просто так – чтобы показать силу. Это объясняют тем, что Карелин не имел права участвовать в коммерческих боях – в соответствии с Олимпийской хартией.

Впрочем, все было немного иначе. В 1999-м Карелин уже заканчивал карьеру (окончательно уйдет в 2000-м после Олимпиады), в том же году он стал депутатом Госдумы. Хотя на заседаниях повалялся редко:

«Я был на заседаниях несколько раз. В первом и втором созыве я больше строил партию и больше был занят региональными поездками. Даже пропуская заседания и делегируя голос своим коллегам по фракции, я понимаю: все воззрения мы обсудили заранее на работах комитетов. У меня выбор всегда прост: если кто-то может сделать за меня работу, которая накладывается на заседание, я, конечно, остаюсь в Москве. Если никто не может, я предпочитаю расширить географию влияния».

Так что в 1999-м Карелин плавно уходил из спорта. И впоследствии подтвердил, что, конечно, не дрался с Маэдой бесплатно. И признал, что элемент постановки в бою с Маедой был, а гонорар оказался «намного меньше миллиона долларов».

Уже упомянутый Волк Хан в интервью Sport24 подтверждал, что Карелин получил большой гонорар за бой с Маэдой. Но весь перевел Федерации спортивной борьбы России:

«Сколько предложили – конфиденциальная информация. Но я точно знаю, что все вырученные за этот поединок деньги Карелин отдал Федерации спортивной борьбы России. Это точно. Весь гонорар, довольно большой. Получил ли кто-то больше в Rings? Нет. Если только президент Федерации и основатель Маеда. Но из иностранцев – даже близко не было ни одного человека».

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов, Сергей Гунеев