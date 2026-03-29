Арман Царукян и Диллон Дэнис 8 апреля проведут грэпплинг-схватку

8 апреля в Сан-Паулу пройдет грэпплинг-схватка между Арманом Царукяном и Диллоном Дэнисом .

Правила: 10-минутная схватка, победитель можно только успешным сабмишеном или сдачей соперника.

Минувшей ночью Царукян победил Джорджио Пулласа в схватке по вольной борьбе. Дэнис проиграл Колби Ковингтону.