Валентина Шевченко: «Есть ли у мужчин преимущество в физической силе? Да. Есть ли у мужчин преимущество в технике? Нет»

Валентина Шевченко считает, что мужчины в MMA не техничнее женщин.

Чемпионка UFC Валентина Шевченко вновь высказалась о различиях мужского и женского MMA.

«Есть ли у мужчин преимущество в физической силе? Да. Есть ли у мужчин преимущество в технике? Нет. Все, чему человек может научиться, приобретается в равной степени.

Небольшое природное преимущество в физической силе никоим образом не делает человека более или менее пригодным для занятия боевыми искусствами.

ММА – самая сбалансированная и современная дисциплина среди всех боевых искусств. Поэтому оба пола могут осваивать ее в полной мере, исходя из желаний и стремлений!» – написала в соцсетях Шевченко.

Шевченко ответила Хабибу: «Женщины слабые? Скажи это «Ночным ведьмам» – женскому бомбардировочному полку времен Второй мировой»

Хабибу досталось за критику женских ММА. Справедливо?