Валентина Шевченко: «Есть ли у мужчин преимущество в физической силе? Да. Есть ли у мужчин преимущество в технике? Нет»
Валентина Шевченко считает, что мужчины в MMA не техничнее женщин.
Чемпионка UFC Валентина Шевченко вновь высказалась о различиях мужского и женского MMA.
«Есть ли у мужчин преимущество в физической силе? Да. Есть ли у мужчин преимущество в технике? Нет. Все, чему человек может научиться, приобретается в равной степени.
Небольшое природное преимущество в физической силе никоим образом не делает человека более или менее пригодным для занятия боевыми искусствами.
ММА – самая сбалансированная и современная дисциплина среди всех боевых искусств. Поэтому оба пола могут осваивать ее в полной мере, исходя из желаний и стремлений!» – написала в соцсетях Шевченко.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Валентины Шевченко
И что-то я не видел,чтобы какая-то девушка принесла в ММА необычный стиль. Вы можете только копировать,можете копировать хорошо,но женщин бойцов с изюминкой нет- все по шаблону.