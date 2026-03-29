  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Валентина Шевченко: «Есть ли у мужчин преимущество в физической силе? Да. Есть ли у мужчин преимущество в технике? Нет»
7

Валентина Шевченко считает, что мужчины в MMA не техничнее женщин.

Чемпионка UFC Валентина Шевченко вновь высказалась о различиях мужского и женского MMA.

«Есть ли у мужчин преимущество в физической силе? Да. Есть ли у мужчин преимущество в технике? Нет. Все, чему человек может научиться, приобретается в равной степени.

Небольшое природное преимущество в физической силе никоим образом не делает человека более или менее пригодным для занятия боевыми искусствами.

ММА – самая сбалансированная и современная дисциплина среди всех боевых искусств. Поэтому оба пола могут осваивать ее в полной мере, исходя из желаний и стремлений!» – написала в соцсетях Шевченко.

Шевченко ответила Хабибу: «Женщины слабые? Скажи это «Ночным ведьмам» – женскому бомбардировочному полку времен Второй мировой»

Хабибу досталось за критику женских ММА. Справедливо?

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Валентины Шевченко
logoUFC
logoMMA
logoВалентина Шевченко
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Валя ,остановись. Если женщина уступает мужчине только в физической силе,то почему в дисциплинах,где не нужна сила в лучшие- только мужчины. Даже на вашем поприще- готовке, лучшие повара - мужчины.
И что-то я не видел,чтобы какая-то девушка принесла в ММА необычный стиль. Вы можете только копировать,можете копировать хорошо,но женщин бойцов с изюминкой нет- все по шаблону.
Ответ Вячеслав Тотров
сразу вспомнаются слова пеньи, когда она рассказывала историю, когда совмещала бои с работой в ресторане, и когда у нее произошел конфликт с поваром, она подумав типо, я давно занимаюсь мма, так что сможет с ним подраться, но когда они вышли и подрались, повар без труда победил
Бог создал женщину из ребра Адама. Единственная кость, в которой нет мозга...
А существуют техничные женщины-бойцы?
но почему-то техничных женщин-бойцов единицы, а абсолютное большинство из них дерутся так, будто полгода назад начали заниматься единоборствами, хотя выступают в лучшей лиге мира.
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Бивол не выступит в карде турнира с Усиком. Бой с Айфертом пройдет в мае в Екатеринбурге (Дэн Рафаэл)
сегодня, 11:21
Джо Пайфер: «Я чуть не покончил с собой пару недель назад, но нашел Бога»
сегодня, 11:13
Олимпийский чемпион по вольной борьбе Курт Энгл: «Царукян может прямо сейчас отлично выступить в борьбе на Олимпиаде»
сегодня, 10:40
Арман Царукян: «Этим летом я точно подерусь за титул. Любой пояс, будь то BMF или настоящий»
сегодня, 10:30
Нганну – о поражении Адесаньи: «Какого хрена, чувак. Держи голову выше»
сегодня, 08:39
Абубакар Вагаев подписал контракт с UFC
сегодня, 08:27Фото
Колби Ковингтон: «Арман хочет бороться со мной? Вперед. Я бы с удовольствием забросил Царукяна в кольцо и натянул бы ему трусы»
сегодня, 08:19
Деметриус Джонсон войдет в Зал славы UFC
сегодня, 07:55
Дана Уайт: «Думаю, Махачев подерется в августе. Конор, возможно, в июле»
сегодня, 07:43
Джонс – о турнире IBA Bare Knuckle 4: «IBA, вы сделали это. Настоящий мировой уровень – без лишних слов»
сегодня, 07:30Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
22 марта, 14:03
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Рекомендуем