Арман Царукян: «Хочу стать одним из лучших спортсменов в истории. Если UFC позволят мне боксировать, я буду делать это целый день»

Царукян хочет стать одним из лучших спортсменов в истории.

«Я хочу стать одним из лучших спортсменов в истории. Мой вид спорта – ММА. Борьба и грэпплинг – просто побочные квесты. Нет никакого давления, ты просто идешь туда, выигрываешь или проигрываешь, никого это не волнует. Я делаю это для развлечения. Люди думают, что я не голоден – нет, ребята, я здесь уже давно. Я не просто хочу зарабатывать деньги и быть чемпионом UFC – хочу стать одним из лучших спортсменов в истории.

Если UFC позволят мне боксировать, я буду делать это целый день», – сказал Царукян.

