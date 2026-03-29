  • Кормье – о выступлении Адесаньи против Пайфера: «Исраэль хорошо дрался в первом раунде, но затем почему-то решил защищаться в середине октагона»
Кормье считает, что Адесанья ошибся в бою с Пайфером.

Экс-чемпион UFC Даниэль Кормье считает, что Исраэль Адесанья тактически ошибся в бою с Джо Пайфером.

«Исраэль хорошо дрался в первом раунде, но затем по какой-то причине он решил защищаться в середине, стоять и выжидать. А на самом деле это, вероятно, был лучший способ для Пайфера победить. У Адесаньи будут вопросы, когда он вернется домой и посмотрит бой», – сказал Кормье.

Напомним, Пайфер нокаутировал Адесанью во втором раунде поединка, возглавившего UFC Fight Night 271.

Адесанья, пора прощаться. Четыре поражения подряд – перебор

Нганну – о поражении Адесаньи: «Какого хрена, чувак. Держи голову выше»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Daniel Cormier
Материалы по теме
Адесанья – после поражения от Пайфера: «Черт возьми, я не собираюсь уходить. Меня могут победить, но я навсегда останусь непобежденным»
сегодня, 03:03
Исраэль Адесанья проиграл Джо Пайферу на UFC Fight Night в Сиэтле. Это его четвертое поражение подряд
сегодня, 02:43
UFC Fight Night 271: Адесанья проиграл Пайферу, Грассо задушила Барбер и другие бои
сегодня, 02:40
Рекомендуем
Главные новости
Арман Царукян: «Хочу стать одним из лучших спортсменов в истории. Если UFC позволят мне боксировать, я буду делать это целый день»
сегодня, 15:27
Умар Кремлев: «Касаемо боя Вагабов – Ромеро: сейчас идет пересмотр поединка, создана судебная комиссия, разбираемся»
сегодня, 13:47
Валентина Шевченко: «Есть ли у мужчин преимущество в физической силе? Да. Есть ли у мужчин преимущество в технике? Нет»
сегодня, 11:47
Бивол не выступит в карде турнира с Усиком. Бой с Айфертом пройдет в мае в Екатеринбурге (Дэн Рафаэл)
сегодня, 11:21
Джо Пайфер: «Я чуть не покончил с собой пару недель назад, но нашел Бога»
сегодня, 11:13
Олимпийский чемпион по вольной борьбе Курт Энгл: «Царукян может прямо сейчас отлично выступить в борьбе на Олимпиаде»
сегодня, 10:40
Арман Царукян: «Этим летом я точно подерусь за титул. Любой пояс, будь то BMF или настоящий»
сегодня, 10:30
Нганну – о поражении Адесаньи: «Какого хрена, чувак. Держи голову выше»
сегодня, 08:39
Абубакар Вагаев подписал контракт с UFC
сегодня, 08:27Фото
Колби Ковингтон: «Арман хочет бороться со мной? Вперед. Я бы с удовольствием забросил Царукяна в кольцо и натянул бы ему трусы»
сегодня, 08:19
Ко всем новостям
Последние новости
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
22 марта, 14:03
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Рекомендуем