Кормье – о выступлении Адесаньи против Пайфера: «Исраэль хорошо дрался в первом раунде, но затем почему-то решил защищаться в середине октагона»

Кормье считает, что Адесанья ошибся в бою с Пайфером.

Экс-чемпион UFC Даниэль Кормье считает, что Исраэль Адесанья тактически ошибся в бою с Джо Пайфером.

«Исраэль хорошо дрался в первом раунде, но затем по какой-то причине он решил защищаться в середине, стоять и выжидать. А на самом деле это, вероятно, был лучший способ для Пайфера победить. У Адесаньи будут вопросы, когда он вернется домой и посмотрит бой», – сказал Кормье.

Напомним, Пайфер нокаутировал Адесанью во втором раунде поединка, возглавившего UFC Fight Night 271.

