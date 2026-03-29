Умар Кремлев: «Касаемо боя Вагабов – Ромеро: сейчас идет пересмотр поединка, создана судебная комиссия, разбираемся»

Результат поединка Вагабов и Ромеро может быть пересмотрен.

Глава IBA Умар Кремлев заявил, что началось расследование по поводу результатов поединка на кулаках между Йоэлем Ромеро и Вагабом Вагабовым.

«Касаемо боя Вагабов – Ромеро: сейчас идет пересмотр поединка, создана судебная комиссия, разбираемся. IBA за справедливость. Реванш обязательно состоится!» – написал в соцсетях Кремлев.

Напомним, судьи единогласно отдали победу Вагабову в бою с Ромеро в главном событии IBA Bare Knuckle.

