  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
4

Умар Кремлев: «Касаемо боя Вагабов – Ромеро: сейчас идет пересмотр поединка, создана судебная комиссия, разбираемся»

Результат поединка Вагабов и Ромеро может быть пересмотрен.

Глава IBA Умар Кремлев заявил, что началось расследование по поводу результатов поединка на кулаках между Йоэлем Ромеро и Вагабом Вагабовым.

«Касаемо боя Вагабов – Ромеро: сейчас идет пересмотр поединка, создана судебная комиссия, разбираемся. IBA за справедливость. Реванш обязательно состоится!» – написал в соцсетях Кремлев.

Напомним, судьи единогласно отдали победу Вагабову в бою с Ромеро в главном событии IBA Bare Knuckle.

IBA Bare Knuckle: Ромеро проиграл Вагабову, Зияев победил Мусаева и другие бои

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: телеграм-канал Умара Кремлева
logoIBA Bare Knuckle
Кулачные бои
logoЙоэль Ромеро
logoУмар Кремлев
Вагаб Вагабов
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Зачем пересматривать? Там два тейкдауна было,у Ромеро ни одного. Все честно.
Кто то даже умудрился дать 49-46 в этом бою! Это чем надо было смотреть, чтобы такие оценки выставить?
По бою было видно, как Вагабов "выиграл". Даже немного неловко было, что такой дядя откровенно побаивается оппонента. Я бы дал ничью, и это было бы честно, с обязательным вторым боем. Только не надо называть его реваншем. За ничьи не реваншируются)).
Ответ Виталий Колесников
Ничья было справедливо
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем