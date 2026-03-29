Умар Кремлев: «Касаемо боя Вагабов – Ромеро: сейчас идет пересмотр поединка, создана судебная комиссия, разбираемся»
Результат поединка Вагабов и Ромеро может быть пересмотрен.
Глава IBA Умар Кремлев заявил, что началось расследование по поводу результатов поединка на кулаках между Йоэлем Ромеро и Вагабом Вагабовым.
«Касаемо боя Вагабов – Ромеро: сейчас идет пересмотр поединка, создана судебная комиссия, разбираемся. IBA за справедливость. Реванш обязательно состоится!» – написал в соцсетях Кремлев.
Напомним, судьи единогласно отдали победу Вагабову в бою с Ромеро в главном событии IBA Bare Knuckle.
IBA Bare Knuckle: Ромеро проиграл Вагабову, Зияев победил Мусаева и другие бои
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: телеграм-канал Умара Кремлева
Зачем пересматривать? Там два тейкдауна было,у Ромеро ни одного. Все честно.
Кто то даже умудрился дать 49-46 в этом бою! Это чем надо было смотреть, чтобы такие оценки выставить?
По бою было видно, как Вагабов "выиграл". Даже немного неловко было, что такой дядя откровенно побаивается оппонента. Я бы дал ничью, и это было бы честно, с обязательным вторым боем. Только не надо называть его реваншем. За ничьи не реваншируются)).
По бою было видно, как Вагабов "выиграл". Даже немного неловко было, что такой дядя откровенно побаивается оппонента. Я бы дал ничью, и это было бы честно, с обязательным вторым боем. Только не надо называть его реваншем. За ничьи не реваншируются)).
Ничья было справедливо
