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КХЛ нагнули: Минспорта утвердил лимит в 3 легионера. Конкуренция станет меньше, а разрыв между бедными и богатыми – больше

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лимит на легионеров
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Когда ж это закончится.

Противостояние между ФХР и КХЛ идет не первый год, но, кажется, летом 2022-го оно перешло в наиболее активную фазу. При международной изоляции нашего хоккея у федерации стало больше времени, чтобы вести бурную деятельность внутри. Поэтому люди из ФХР – или близкие к этой организации – начали продавливать два изменения: по формату чемпионата и лимиту на легионеров.

В межсезонье КХЛ вышла победителем в обоих случаях: ее не разделили на «сильную» и «слабую» конференции, как предлагалось, а лимит в пять легионеров сохранили. Другой вопрос, что иностранцы сейчас и так едут неохотно – и большая часть команд не израсходовала свои вакансии.

Но тревожный звоночек прозвучал, КХЛ нужно было готовиться к тому, что борьба в кабинетах продолжится, и расслабляться рано.

Что решили сейчас, а главное – зачем?

Спустя несколько месяцев после тех летних обсуждений пришло решение, которое от КХЛ вообще никак не зависит – его просто приняли уровнем выше, в Минспорта. С 1 августа 2023 года – по сути, с сезона-2023/24 – в лиге новый лимит: не больше трех легионеров в команде. И точка.

Самое интересное, что серьезных аргументов на вопрос «Чем уменьшение лимита поможет российскому хоккею?» так и не прозвучало. Владислав Третьяк высказался – но лучше бы не комментировал. Ниже три его цитаты – и все они очень далеки от реальности и здравого смысла.

• «ФХР выступает за здоровую конкуренцию, за то, чтобы наверх пробивались лучшие. Надо лишь дать молодым игрокам такую возможность. К сожалению, в командах КХЛ российской молодежи просто не позволяют конкурировать с иностранцами. У легионеров привилегированный, неприкосновенный статус»;

• «После ужесточения лимита появится 40 новых позиций в составах команд КХЛ. Пока их занимают иностранцы. Но со следующего сезона эти вакансии освободятся для отечественных спортсменов. В реальности появится почти 100 новых рабочих мест. Ведь на профессиональном уровне есть конкуренция, на каждую позицию смогут претендовать по 2-3 перспективных хоккеиста»;

• «НХЛ однозначно опирается на своих, доморощенных игроков. Например, в 2021 году 75% хоккеистов лиги составляли свои – канадцы и американцы. И только четверть, или 227 спортсменов, – из остального мира. В среднем по 7 человек на команду. Совсем немного, особенно если помнить, что туда едут спортсмены высочайшего уровня, сильнейшие хоккеисты из своих стран. То есть, в НХЛ ограничивают легионеров на корпоративном уровне. К иностранцам предъявляют повышенные требования, тренерами работают только канадцы и американцы, они же отдают приоритет работе с игроками-соотечественниками».

Очевидно, что ужесточение лимита негативно скажется на КХЛ: легионеры делают лигу сильнее, конкуренция с ними помогает российским игрокам развиваться, а многие – отличный пример для партнеров как в игре (например, на вбрасываниях – вечной проблеме русских центров), так и в отношении к делу. ФХР же хочет сократить их количество, искусственно подарив место в основе десяткам игроков, которые сейчас конкуренцию не выдерживают – хотя Третьяк при этом говорит, что нужно «пробиваться».

Так уже сокращали лимит. Или нет?

И да, и нет. Вам действительно могло так показаться – эта тема не утихает все 15 лет, что существует КХЛ. Одно время в лиге было правило, ограничивающее время вратарей-легионеров – Третьяк этим очень гордится и искренне считает, что нынешний успех российской вратарской школы в том числе его заслуга.

Потом был период с непонятным статусом игроков из Казахстана и Беларуси. Сначала они не должны были попадать под лимит, потом включился простой принцип «Не можешь играть за сборную России – значит, легионер». Причем решение об этом было принято уже по ходу сезона – с дополнительными издержками для клубов, которые вынужденно расторгали контракты.

Позже выяснилось, что это правило вообще-то нарушает нормы ЕАЭС и ограничивает права на работу белорусов и казахов в России – и все откатили назад, они снова перестали считаться легионерами. И поехали в российские клубы, где зачастую платят больше, чем дома.

Почему решение приняли именно сейчас?

Здесь все очень тонко. Тайминг, в который вписались люди, пролоббировавшие сокращение иностранцев – очень интересная тема. 19 ноября министр спорта РФ Олег Матыцин подтвердил, что лимит будет ужесточен до трех иностранцев. 3 декабря президент КХЛ Алексей Морозов дал понять, что решение еще не принято и за него должны проголосовать клубы – причем это планировалось сделать 9 декабря на совете руководителей клубов.

Но уже через три дня Минспорт выпустил указ, который КХЛ теперь просто обязана выполнять – и голосование клубов никакого значения не имеет. ФХР подчиняется Минспорта, а лига по договору с федерацией о проведении чемпионата России не имеет другого варианта, кроме как выполнять требования вышестоящих структур. Вряд ли топ-клубы выйдут из-под федерации и сделают свой аналог несостоявшейся футбольной суперлиги, учитывая, что финансируются они почти целиком на деньги государства или окологосударственных структур.

А что говорят клубы?

По комментариям в прессе можно догадаться, как именно проголосовали бы клубы на совещании 9 декабря. За последние месяцы публично поддержал введение лимита только Роман Ротенберг, который сказал, что СКА устраивает вариант с тремя легионерами. Но как минимум менеджеры «Салавата Юлаева», «Авангарда», «Адмирала», «Магнитки» и «Трактора» против сокращения числа легионеров в заявке.

Что говорить, если против высказались даже агенты Шуми Бабаев, Александр Черных, Сергей Паремузов, работающие, в основном, с российскими игроками, да еще к ним примкнул (внезапно!) Александр Кожевников. Не поддерживают федерацию и в лиге, о чем открыто сказал вице-президент Валерий Каменский. В том же ключе прокомментировали инициативы ФХР и несколько других хоккейных людей вроде Максима Сушинского и Леонида Вайсфельда. Сторонников идеи федерации единицы, но это никого не волнует.

Кто стоит за этим решением? Кому оно выгодно? Кто от него пострадает?

Среди тех, кто продавливал уменьшение лимита – помимо Ротенберга, Третьяка и ФХР – называется имя Бориса Михайлова. Он тесно связан с ЦСКА и занимает в клубе должность почетного президента. Армейцы часто блокируют любые идеи, направленные на увеличение конкуренции в лиге. Пару лет назад ЦСКА был против введения жесткого потолка зарплат, а сейчас выступает за сокращение лимита. Это логично: конкурировать с 4-5 командами за Кубок Гагарина проще, чем с 8-10. Похоже, именно такой логикой руководствуются в ЦСКА.

С финансовой стороны бенефициарами также станут российские, белорусские и казахские игроки. С учетом уменьшения легионеров спрос на них окажется еще выше. Но это будет искусственное повышение, а с хоккейной точки зрения выхлопа, скорее всего, не будет – уровень конкуренции, который и сейчас-то не слишком высок, еще больше упадет.

Пострадают от этого нововведения, в первую очередь, средние клубы. Представьте, какой интерес сейчас будет, например, к Александру Шарову и Владимиру Бутузову из «Сибири», Александру Яремчуку из «Витязя», Алексею Кручинину из «Торпедо», Никите Серебрякову из «Адмирала», Ивану Николишину из «Амура»? Этот список можно продолжать. Кем эти команды будут заменять ушедших в топ-клубы лидеров? Лимит теперь сделает разрыв между бедными и богатыми еще больше. Тут даже жесткий потолок не спасет.

В сложном положении могут оказаться «Адмирал» и «Амур». Во Владивостоке клубная школа была запущена относительно недавно и пока просто не готова выдавать таланты пачками. Взрослые игроки не слишком охотно едут в этот регион и при прочих равных выберут вариант ближе к европейской части России. Вот и получится, что дальневосточные команды вынуждают комплектоваться по очень остаточному принципу. По большому счету, они уже так и набирают команды – только теперь круг возможных кандидатов сужается еще сильнее.

И как быть дальше?

У клубов появляются определенные лазейки, которые уже сейчас активно использует, например, «Автомобилист». У екатеринбуржцев в заявке пять легионеров и двое «казахов» – Джесси Блэкер и Кертис Волк, которые иностранцами в лиге не считаются. Такие игроки тоже в более выигрышном положении, чем другие иностранцы.

Помимо этих двоих в сезоне-2022/23 выступают граждане Казахстана Виктор Сведберг и Даррен Дитц и обладатель белорусского паспорта Шейн Принс. А в целом в текущей регулярке заиграно 40 белорусов – только 18 из них в минском «Динамо», остальные распределились по другим клубам лиги. По казахстанским игрокам другая статистика – 20 из 31 игрока числятся в «Барысе».

При этом минское «Динамо», «Барыс» и «Куньлунь» к лимиту в трех легионеров не привязаны. Более того, практика показывает, что для легионеров игра за Минск или Астану вполне может быть рабочим вариантом легализоваться в КХЛ и получить правильный паспорт. Можно приехать на два года в «Динамо» или «Барыс», получить гражданство и дальше ехать в российские клубы вне лимита.

Очевидно, что лиге надо как-то выходить из этой ситуации. Решение Минспорта вряд ли удастся отменить – так что КХЛ нужно сделать что-то еще, чтобы двигаться к «лиге равных возможностей». Возможно, еще сократить потолок зарплат, уменьшить заявку на сезон, чтобы у богатых клубов не было возможности задействовать по полсотни игроков. Что-то делать точно надо.

Не стоит забывать и о летних идеях федерации. Вполне возможно, что в ближайшие пару лет ФХР все-таки продавит то самое решение по разделению лиги на «сильных» и «слабых» – и подаст это во благо. С формулировкой «команд много, хороших игроков на всех не хватает», поэтому появится, условно, КХЛ-А с топ-клубами и КХЛ-Б с командами среднего уровня.

Конечно, хотелось бы, чтобы ФХР двигала свои идеи в каком-то другом направлении – например, можно ввести лимит на тренеров, у которых скучный и трусливый хоккей. Примеры Игоря Ларионова и Игоря Гришина прекрасно показывают, что можно и в нынешних условиях с пятью легионерами в заявке активно доверять молодым, давать результат, а главное – показывать зрелище, на которое идут зрители.

Но пока придется жить с тем, что есть – с лимитом на конкуренцию.

Неважно, три или пять легионеров будет в КХЛ. Сам лимит – это примитивное решение сложного вопроса

В КХЛ стало в два раза меньше легионеров. Половина оставшихся – канадцы, из Европы едут единицы

Третьяк каждый год говорит, что в России не хватает катков. Обычно так он объясняет поражения сборной

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Алексей Майшев, Павел Бедняков, Александр Гальперин, Алексей Куденко

Нужен ли в КХЛ лимит на легионеров?
935 голосов
Да
21%
Владислав Третьяк
Нет
79%
КХЛ

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