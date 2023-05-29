13 комментариев

«Бостон» стартовал в серии с «Майами» так, что пошли разговоры о радикальных изменениях, но спустя неделю «Селтикс» подошли к тому, чтобы навсегда войти в историю. После чудесного отскока за 0,1 секунды в шестом матче «зеленые» готовы сломать одну из главных догм НБА: команды, уступающие 0-3, никогда не возвращаются.

За всем этим можно будет наблюдать сегодня в 3.30 по московскому времени.

Причина #1. История на ваших глазах

В американском профессиональном спорте крайне редки случаи, когда команде удавалось отыграться с 0-3 в серии. Четырежды это случалось в НХЛ: в 2014-м «Кингс» побили «Сан-Хосе», в 2010-м «Филадельфия» – «Бостон», в 1975-м «Айлендерс» – «Питсбург», в 1942-м «Торонто» – «Детройт». Один раз затронуло бейсбол: в 2004-м «Ред Сокс» удивили «Янкиз». Еще 18 раз происходило в бейсбольных и хоккейных лигах по всему миру, в том числе однажды в России, где СКА вернулся к жизни в 2015 году.

В НБА такого не было ни разу. В 150 сериях команды, проигрывающие 0-3, доказывали простую аксиому, которая заключается в том, что баскетбол – спорт, в наименьшей степени подверженный случайностям.

Лишь 3 командам удавалось дожить до седьмого матча, в котором они неизменно проигрывали.

Еще 11 – повезло довести серию до более-менее достойных 2-4.

«Бостон» уже сделал нечто сверхредкое: благодаря попаданию Деррика Уайта за доли секунды до сирены «Селтикс» попали в «клуб четырех».

Более того, у «зеленых» больше шансов на то, чтобы сотворить историю, чем у кого-либо когда-либо было и будет.

Во-первых, они изначально являлись фаворитами серии – на протяжении всего сезона считались основным претендентом на титул, завершили регулярку в качестве второго клуба лиги, показали себя самой талантливой бригадой НБА. Все их предшественники по пропасти 0-3 – «Нью-Йорк» в 1951-м, «Денвер» в 1994-м и «Портленд» 2003-м – возвращались за счет того, что удивляли соперника тактическими ходами, наращивали уровень жесткости, выключали или психологически подавляли чужих лидеров.

У «Селтикс» иная история: даже игроки «Хит» вряд ли в какой-либо момент противостояния сомневались в том, что преимущество в таланте на стороне соперников.

К преимуществу «Бостона» следует добавить и то, что у «Хит» худшее резюме из всех команд, которые когда-либо вели 3-0 (они начали плей-офф с восьмого места).

Во-вторых, у «Селтикс» – ввиду обозначенных выше обстоятельств – есть преимущество домашней площадки. «Бостон» очень плохо играет в «Гардене» по ходу этого плей-офф (5-5), но исторически в седьмых матчах домашние команды чаще побеждают.

В-третьих, этот «Бостон» – один из самых удивительных аттракционов, что мы видели за последние годы. Эти паразиты все время доводят серии до 2-3, а потом выпрыгивают из уже приготовленного гроба: так было против «Милуоки» и «Майами» в прошлом сезоне, так было против «Филадельфии» – в этом. Логично, что в какой-то момент им захотелось проверить себя, провалившись в 0-3.

«Селтикс» – это команда, которая начинает нормально играть, только когда ее припирают к стене: чем хуже, тем для них лучше.

Причина #2. Абсолютная непредсказуемость

«Бостон» и «Хит» играют в финале Востока третий раз за последние четыре года. И каждый раз их разделяют какие-то миллиметры.

В 2020-м – это был блок Бэма Адебайо против Джейсона Тейтума под конец первого матча. «Хит» выиграли 4-2.

В 2022-м – это был промах Джимми Батлера из-за дуги в концовке седьмого матча. За 20 секунд до конца после промаха Смарта лидер «Хит» предпочел дальнюю попытку при «-2».

В 2023-м – появился чудо-отскок имени Деррика Уайта в шестой игре.

«Бостон» насколько же непредсказуем, насколько талантлив.

«Майами» постоянно играют через «не могу» и так же постоянно находят способы удивлять.

И поэтому от седьмого матча можно ждать вообще всего. Вынос «Хит» за счет дальнобойной артиллерии, жалкая беспомощность «Бостона» против защиты «Майами», победа «Селтикс» за счет трехочкового Эла Хорфорда под сирену, овертайм, в котором Данкан Робинсон разучится промахиваться, серия самых нелепых решений от Джо Маззуллы – любые сценарии, какие только приходят вам в голову, в случае этой пары более чем уместны.

44% седьмых матчей в истории НБА завершались с разницей меньше 6 очков .

Причина #3. Джимми Батлер как постмодернистская пародия на Майкла Джордана

Джимми Батлер – плоть от плоти современной НБА, лиги дружочков, корешков, кексиков и прочих хлебобулочных изделий.

И при этом он великий актер, которому скучно быть таким, как все. Поэтому в какой-то момент он решил, что будет как этот самый, который величайший. За паркетом Батлер меняет прически, дружит с футболистами, продает кофе, подкатывает к чужим женам в соцсетях… Но в рамках баскетбола изображает самого брутального чувака на планете – публично позорит молодых одноклубников, подшучивает над чужими игроками и тренерами, троллит всех на каждом сантиметре площадки, декларирует абсолютную приверженность работе и дисциплине и ведет себя так, будто результат матчей зависит только от его воли.

Это может вызывать улыбку, когда «Майами» плетется в зоне плей-ин и не может обыграть «Атланту».

Однако заставляет задуматься в перспективе: за последние четыре года Батлер сыграл в финале и дважды был на минимальном расстоянии от финала (на расстоянии одного попадания в прошлом сезоне, на расстоянии одной победы при 3-0 – в этом) . И каким бы там комедиантом он ни был, но он совершенно точно помогает зумерам понять, что так называемые «мифы» о Майкле Джордане никакими мифами никогда не были: вот перед вами гражданин, который в плей-офф включается на обеих сторонах площадки и затаскивает крайне скромный по талантам и умениям состав на самую верхотуру. Делает это он во многом за счет иррациональной уверенности в себе, одержимости результатом, психологическом подавлении оппонентов. Добывает победы тогда, когда все складывается против него лично и его команды. Причем сам этот гражданин и близко не является игроком таланта и умений того самого Джордана, он просто оживляет легенды об упрямстве, воли к победе, преодолении себя.

В этом плей-офф Батлер вновь превзошел сам себя.

И в плане баскетбольных достижений: грохнул лучшую команду сезона в первом раунде, родил одно из удивительных спасений сезона в пятом матче с «Бакс», 4 раза преодолевал отметку в 35 очков, один раз набрал 56 очков (4-й результат в истории плей-офф), со второго раунда играл с травмой голеностопа, ошарашил «Селтикс» 3-0, трижды возвращался с «-10» в четвертой четверти…

И в плане шутовства высшей пробы: затроллил «Милуоки» – опубликовал картинку с оленями, сцепился с Дрю Холидэем и накидал через него, помахал на прощение болельщикам «Бакс», затроллил «Никс» – посмеивался над ними и после поражения в Нью-Йорке, и после потасовки, затроллил «Бостон» – избрал себе в качестве мишени толстозадого Уильямса и спровоцировал рывок 24:9 после этого, вернул Элу Хорфорду жест с тайм-аутом, а потом также улыбался после поражений от «Селтикс», показывая, что они его нисколько не беспокоят.

И все же Батлер – это не Джордан.

И все же Батлер мечтает хотя бы об одном перстне.

И все же Батлер сильно поблек по сравнению с началом плей-офф – из-за усталости, из-за травм, из-за чрезмерного внимания соперников.

В концовке шестого матча он вновь изобразил что-то из репертуара своего присвоенного отца – превратил одну из худших игр в истории плей-офф в героическое спасение за счет попаданий и штрафных в четвертой четверти.

Теперь от него потребуется что-то подобное в седьмом матче.

Мы-то знаем, что Джимбо – лишь выдающийся актер из анекдота про Лоуренса Оливье («Что вы, ваше величество, я уже десять лет как импотент»). Но когда ты так долго и так убедительно изображаешь Джордана, в тебе начинают видеть Джордана.

Посмотрим, как Батлер отреагирует на это.

Причина #4. Тяжелое обретение себя главной звездой американского баскетбола

Звезды со всех концов света отняли НБА у американцев. Лучший баскетболист мира теперь – Яннис Адетокумбо. Приз MVP разыгрывают Никола Йокич и Джоэл Эмбиид. Королем грядущего поколения будет Лука Дончич. А самым обсуждаемым игроком будущего – Виктор Вембаньяма. Лигу заполонили флопинг, евростепы и зонная защита…

Не хватает только европейских тренеров.

Главная надежда американского баскетбола – это лидер «Бостона» Джейсон Тейтум, один из самых деморализующих спортсменов современности. Деморализующих – из-за того, что воплощает ходячую нестабильность: человек буквально не может провести два матча подряд в одинаковом ключе.

Доктор Джекилл и мистер Хайд – братья-близнецы на фоне вожака «Селтикс».

С одной стороны, Тейтум играет уже как будто очень давно. Еще шесть лет назад он в седьмом матче финала Востока воткнул сверху через Леброна Джеймса. За шесть сезонов он четырежды доводил свою команду до финала конференции, перекрыл статистику величайших игроков «Селтикс», заставил сравнивать себя с кумиром Кобе Брайантом, был признанным более одаренным самим Полом Пирсом и не раз подтверждал, что не в столь отдаленном будущем претендует на роль лучшего игрока в баскетболе. Например, когда набросал 46 очков «Милуоки» в шестом матче прошлого плей-офф или рекордное для седьмых матчей 51 в серии с «Филадельфией».

С другой, Тейтуму всего лишь 24 года. И все болезни роста от фанатичного желания залупить какой-нибудь сверхсложный мяч, только чтобы быть похожим на Кобе Брайанта, до еще не до конца отшлифованных дефектов вроде того, как он ведет мяч или отдает передачу, постоянно напоминают о себе. Все великие игроки НБА приходили к первым победам в качестве первой звезды примерно в 27-28 лет, и от Тейтума хотят того же самого, но нередко получают охапку форсированных бросков, брака на ровном месте и регулярного коллапса на последних минутах. Он совершенно не умеет играть в клатче, но ему по статусу приходится брать на себя, и поэтому уже не первый год у «Бостона» с этим неразрешимые проблемы.

И вот эти два товарища могут сменять друг друга не то что в разных матчах, но и во время одного и того же матча. Причем именно так они обычно и предпочитают представать перед публикой.

Рано или поздно у Тейтума все сложится. Складывается у всех, а он уже к 24 годам доказал, что от Леброна Джеймса (в хорошем смысле этого слова) у него гораздо больше, чем от Кармело Энтони (в натуральном смысле этого слова).

Но нет никого, кто гарантировал бы, что это произойдет сегодня ночью.

Причина #5. Мучительное рождение новой династии

В НБА нет более талантливой команды, чем «Бостон».

Штука в том, что процесс создания коллектива будущего, столь успешно запущенный Дэнни Эйнджем, все никак не может обрести законченные формы. Стоит «Селтикс» решить одну проблему, как всплывает другая, за нее еще одна и так далее.

«Бостон» долго ждал, пока два их лидера Джейсон Тейтум и Джейлен Браун перестанут драться за мяч.

Когда это произошло, выяснилось, что составу не хватает глубины.

«Селтикс» выменяли Деррика Уайта и Малколма Брогдона, подписали Данило Галинари, а Роберт Уильямс перестал травмироваться каждый месяц. И тут сразу же оказалось, что их тренер Име Удока отстранен из-за служебного романа с неясными последствиями.

И вот такая кутерьма сопровождает «Селтикс» уже много лет. Еще с тех времен, когда они увидели лидера для сверхталантливой молодежи в лице Кайри Ирвинга.

Теперь их главный тренер – 34-летний специалист с взглядом, проникающим в душу – учится прямо по ходу полуфинала. Например, после 0-3 и журналистской порки он неожиданно стал брать тайм-ауты, когда команде плохо.

Их лидеры проводят совершенно разные четверти одного и того же матча. Причем никаких закономерностей тут нет: то бомбят без передышки, то становятся невидимыми, то сбиваются на потери, то делают что-то умное. Ни малейшей корреляции с уровнем сопротивления, соперниками, окружением, усталостью или чем-то еще.

Их окружение столь же волатильно и всегда балансирует между гениальностью и абсолютной бесполезностью. Эл Хорфорд то помогает трехочковыми, то убивает промахами. Маркус Смарт то выдает выдающуюся игру, вовлекая всех в движение мяча, то выбрасывает дичайшие кирпичи. Малколм Брогдон то играет как лучший шестой лиги, то абсолютно теряется, как будто впервые попал в НБА.

С новым тренером «Бостон» почти утратил прежнюю защитную идентичность, которая казалась более надежной, хотя успеха и не принесла, и до конца так и не обрел новую идентичность, заключающуюся главным образом в пулянии трехочковых до позеленения .

Такие вот разброд и шатания привели их в ситуацию с 0-3. Дальше «Селтикс» отложили просмотр матчей и отправились играть в гольф, чтобы, как утверждает Эл Хорфорд, всем вместе вспомнить, что «ценят человеческие отношения в команде важнее всего остального». Этот неожиданный опыт и перевернул ход серии. Этот неожиданный опыт спас их после позорного избиения в третьем матче, когда их уже списали даже самые преданные болельщики. Этот неожиданный ход позволил «Селтикс» выиграть шестой матч, в котором они вообще не могли попасть из-за дуги (что в их случае ранее всегда подразумевало поражение).

Осталось понять, изменил ли гольф «Селтикс» настолько, чтобы они, в конце концов, предстали тем основным претендентом на титул, каким их считали до старта плей-офф. Чемпионства от «Бостона» ждут уже очень давно, еще со времен Кайри Ирвинга, но пока они развиваются по траектории «Оклахомы» Кевина Дюрэнта, Расселла Уэстбрука и Джеймса Хардена.

Причина #6. Культура «Майами» как культура андердогов

О культуре «Хит» в НБА говорят с придыханием. Пэт Райли, Эрик Споэльстра, Зо Моурнинг и те, кого мы не видим, выстроили лабораторию для создания армии клонов – незадрафтованных игроков, которые в рамках жесткой тренерской руки, армейской дисциплины и подготовки, индивидуальной работы раскрываются в команде, занимающей важное место на Востоке без высоких пиков и звездных свободных агентов. Это делается за счет особенной системы отбора (двусторонок, жестких тренировок, проверок), выявляющей людей, которые готовы грызть паркет.

Калеб Мартин, два года назад изгнанный из худшей команды НБА, превратился в одну из звезд серии с «Бостоном».

Данкан Робинсон, рыхлый белый парень с пятью годами колледжа, проявил себя уникальным снайпером и получил один из худших контрактов в лиге.

Макс Струс после тех же пяти лет колледжа и порванных крестов в «Чикаго» занял уверенное место в стартовой пятерке.

Гэйб Винсент выступал первые несколько лет карьеры в G-лиге, чтобы затем вытеснить из состава сдавшего Кайла Лаури.

И так далее.

В «Майами» полагаются на глубину, созданную с помощью игроков, которых не знает больше никто – ни скауты, ни аналитики. Ноунэймы здесь утверждаются в качестве полноценных членов НБА и получают солидные соглашения. Ветераны вроде Кевина Лава приезжают сюда, чтобы сбросить пару лет и набрать лучшие кондиции в своей жизни.

Все это очень круто.

Только есть одно «но».

Каждый поход «Хит» восхитителен тем, что всегда предполагает преодоление, мучительные нагрузки, видимые сверхусилия. Игроки «Майами» всегда лидируют по статистическим показателям, имеющим отношение к схватке за спорные мячи, сжигают себя пахотой в зонной защите, часто получают травмы. И соответственно все большая нагрузка падает на оставшихся, и они выглядят еще более изнуренными, еще более героическими, работающими с надрывом. Оба лидера «Хит» проводят в этой на площадке по 45 минут в среднем за матч .

«Хит» безумно хороши в том, чтобы надавать подзатыльников зазевавшемуся фавориту, шокировать команду с неумелым тренером, напугать тех, кто не готов к сверхжесткой защите и к тому, что баскетбол превращается в борьбу.

Но никогда не в качестве реального претендента на что-то серьезное.

Гипотетическое поражение в седьмом матче как будто не должно удивлять: «Хит» как никто демонстрируют, как тяжело преодолевается плей-офф как таковой и к концу сезона всегда доезжают уже на спущенных колесах.

И все же стать командой, которая первой в истории будет на обратной стороне рекорда, для культуры «Хит» как-то оскорбительно.

Причина #7. Баскетбольные шахматы

Вообще-то в случае с «Селтикс» никакие тактические ухищрения не работают – все подчиняется неумолимой логике «полетело/не полетело»: в матчах, в которых «Бостон» реализует трехочковые с 35% или выше, они пропускают в среднем 103,9 очка, в матчах, в которых их процент дальних ниже 35% - 107 очков .

Процент влияет на настроение, настроение создает атмосферу, атмосфера определяет игру в защите и командную идентичность.

И все же оба тренера прошли длинный путь по ходу семиматчевой серии.

Джо Маззулла учится на ходу – перешел на пятерку с одним центровым и «маленьким» стартом с Тейтумом в роли четвертого, вернул игровое время Гранту Уильямсу, перестал подставлять парней с дальнего конца скамейки, убедил своих игроков не забывать о важности экстра-передач, наладил безболезненные размены… «Селтикс» нейтрализовали атаку Бэма Адебайо своевременной помощью Хорфорду, подстроились под Джимми Батлера, в том числе перестали покупаться на его показы, и сделали его неэффективным, часто используя против него Джейсона Тейтума и помогая Деррику Уильямсу, сократили потери, отвоевали подборы на своем щите.

Маззулла очень медлителен в своих коррективах, но к третьему поражению в серии он избавился от большинства моментов, топящих его бригаду. Более того, «Селтикс» бьют соперника в их же игре – в подборах на чужом щите, очках второго шанса, штрафных, очкам в быстрых атаках.

Эрик Споэльстра был вынужден подстраиваться и удивил в шестом матче легкой пятеркой с Калебом Мартином в качестве четвертого – тот много накидал в первой половине, воспользовавшись тем, что «Селтикс» страховали за его счет. Тренер «Хит» до минимума сократил ротацию, убрал из нее Коди Зеллера и Кевина Лава, охотно убрал бы еще и разложившегося Кайла Лаури, если бы это было возможно. И это все в игре, которая проходила на домашней площадке, где ролевые игроки чувствуют себя обычно более комфортно. При этом Споэльстра все еще достает кроликов из шляпы – вроде Данкана Робинсона, почувствовавшего себя в роли настоящего Клэя Томпсона, а не двойника из плей-офф2023 и набравшего 10 очков в четвертой. «Бостон» вроде бы научился выгонять снайперов «Хит» с дуги, но в шестом матче они снова появились с теми же аномальными процентами, что по ходу всего этого плей-офф.

У Споэльстры остается его главный инструмент запугивания. Несмотря на успешное возвращение, «Селтикс» так и не придумали, что им делать с «зоной» «Хит». В первых трех матчах они атаковали с eFG% 37,9 против «зоны» и с 53,5 против личной защиты, в последних трех матчах – 43,3 eFG% против «зоны» и 59,3 против личной защиты .

Когда еще применять оружие массового поражения, как не в седьмой игре. Вопрос в том, хватит ли у «Хит» энергии, чтобы ее исполнять так же качественно.

Фото: Gettyimages.ru/Maddie Meyer, Megan Briggs, Mike Ehrmann