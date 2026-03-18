Стивен Эй Смит: «Сложно оценивать шансы «Сан-Антонио» в плей-офф из-за отсутствия у них соответствующего опыта»

Журналист ESPN назвал главную проблему «Сперс» перед плей-офф.

По мнению ведущего ESPN Стивен Эй Смит, несмотря на впечатляющую игру «Сперс» в регулярном чемпионате, на данный момент никто не может прогнозировать результат команды в плей-офф.

Смит сказал об этом во время обсуждения с Кендриком Перкинсом , который считает «Сан-Антонио» претендентом на титул.

«Сперс» регулярно побеждают. Они в лидерах по многим важным статистическим показателям. Но мы не знаем, чего от них ждать в плей-офф. И у них больше нет Грегга Поповича на бровке. У них новый тренер, совсем молодой еще Митч Джонсон . Он делает чертовски хорошую работу. Я никогда не слышал, чтобы кто-то упоминал его имя. О его заслугах никто не говорит. Он незаслуженно в тени с учетом всего того, что сделал. И мы в нашем эфире положим этому конец прямо сейчас, потому что этот парень доказал, что чертовски хорошо знает, что делает, будучи главным тренером «Сан-Антонио Сперс».

И все же. Сложно оценивать шансы «Сан-Антонио» в плей-офф из-за отсутствия у них соответствующего опыта. Когда игра замедляется и становится более жесткой, когда некоторые решения судей идут не в вашу пользу, как вы будете реагировать в этот конкретный момент? Именно так, я думаю, мы должны оценивать «Сперс» на данном этапе. Вопрос остается открытым, но в основном потому, что мы еще не видели, как они это делают», – считает Стивен Эй.