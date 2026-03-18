  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
2

Стивен Эй Смит: «Сложно оценивать шансы «Сан-Антонио» в плей-офф из-за отсутствия у них соответствующего опыта»

Журналист ESPN назвал главную проблему «Сперс» перед плей-офф.

По мнению ведущего ESPN Стивен Эй Смит, несмотря на впечатляющую игру «Сперс» в регулярном чемпионате, на данный момент никто не может прогнозировать результат команды в плей-офф.

Смит сказал об этом во время обсуждения с Кендриком Перкинсом, который считает «Сан-Антонио» претендентом на титул.

«Сперс» регулярно побеждают. Они в лидерах по многим важным статистическим показателям. Но мы не знаем, чего от них ждать в плей-офф. И у них больше нет Грегга Поповича на бровке. У них новый тренер, совсем молодой еще Митч Джонсон. Он делает чертовски хорошую работу. Я никогда не слышал, чтобы кто-то упоминал его имя. О его заслугах никто не говорит. Он незаслуженно в тени с учетом всего того, что сделал. И мы в нашем эфире положим этому конец прямо сейчас, потому что этот парень доказал, что чертовски хорошо знает, что делает, будучи главным тренером «Сан-Антонио Сперс».

И все же. Сложно оценивать шансы «Сан-Антонио» в плей-офф из-за отсутствия у них соответствующего опыта. Когда игра замедляется и становится более жесткой, когда некоторые решения судей идут не в вашу пользу, как вы будете реагировать в этот конкретный момент? Именно так, я думаю, мы должны оценивать «Сперс» на данном этапе. Вопрос остается открытым, но в основном потому, что мы еще не видели, как они это делают», – считает Стивен Эй.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: First Take
logoСтивен Эй Смит
logoКендрик Перкинс
logoСан-Антонио
logoНБА
logoМитч Джонсон
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
У Оклахомы в прошлом году прям дофига опыта было) 1 выигранная серия ПО за 8 сезонов. Понятно, что составы там разные были, но в целом не прям вагон опыта у чемпионов был
Ответ Daff Rogers
Но он у них был, костяк Оклы делал заход в ПО годом ранее, а для большинства игроков САС это впервые, так что Смит всё верно сказал.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Кевин Портер и Уэнделл Картер – авторы лучших моментов игрового дня НБА
1 минуту назадВидео
Женская НБА и профсоюз игроков нашли компромисс по условиям нового коллективного соглашения
9 минут назад
Леброн Джеймс остановился и расписался на кроссовке молодого поклонника после слова «пожалуйста»
23 минуты назадВидео
Единая лига ВТБ. МБА-МАИ примет «Зенит», «Локомотив-Кубань» встретится с «Пари НН»
29 минут назад
Де’Аарон Фокс о лидерской манере Вембаньямы: «Во время матчей он бывает резким и прямолинейным»
35 минут назад
Новичок «Кингз» Максим Рейно обновил рекорд карьеры (32 очка) в игре со «Сперс»
49 минут назадВидео
Ник Райт: «Ни одного выхода в финал НБА после 30 лет для игрока калибра Дюрэнта – такое не укладывается в голове»
50 минут назад
Алекс Карузо об игре кроссовкой: «Просто не знал, каким будет наказание»
59 минут назад
Стив Керр о критике «Уорриорз» за стремление Карри вернуться в этом сезоне: «Предлагаете нам просто сдаться?»
сегодня, 06:30
НБА. 40 очков Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» обыграть «Орландо», «Миннесота» победила «Финикс» и другие результаты
сегодня, 06:24
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Сплит» встретится с «Веной», «Борац» примет «Спартак Суботица»
35 минут назад
Еврокубок. 1/4 финала. «Бешикташ» примет «Тренто», «Хапоэль Иерусалим» – «Тюрк Телеком»
37 минут назад
ЧМ-2026. Женщины. Квалификация. Австралия победила Канаду, США обыграли Испанию и другие результаты
сегодня, 04:00
Еврокубок. 1/4 финала. «Бахчешехир» победил «Клуж», «Бурк» выиграл у «Цедевиты Олимпии»
вчера, 21:19
Владислав Коновалов о поражении от «Енисея»: «Короткая ротация сыграла свою роль»
вчера, 18:44
Йовица Арсич: «Самаре» не хватило глубины ротации для достижения победы»
вчера, 18:29
Антон Юдин о матче с «Игокеа»: «Могли выиграть легче, но во второй половине совершили 12 потерь»
вчера, 18:18
Нэйт Руверс продлил контракт с «Валенсией» до 2028 года
вчера, 16:45Фото
Зоран Лукич выступил против натурализации Трента Фрэйзера: «У нас есть много своих молодых ребят, которые ждут возможности проявить себя»
вчера, 16:33
Александр Медведев: «Трент Фрэйзер хочет играть за сборную России, но РФБ затягивает процесс»
вчера, 16:03
Рекомендуем