Джулиус Рэндл (32+7) привел «Миннесоту» к победе над «Финиксом» в отсутствие Энтони Эдвардса

Энтони Эдвардс выбыл из состава «Миннесоты» на 1-2 недели. В его отсутствие нагрузку в атаке взял на себя форвард Джулиус Рэндл . Он сумел принести команде победу над «Финиксом » (116:104), несмотря на результативное выступление защитника Девина Букера .

В активе Рэндла 32 очка (10 из 17 с игры, 2 из 3 из-за дуги, 10 из 13 с линии), 7 подборов (2 в нападении) и 3 перехвата.

Центровой Руди Гобер набрал только 9 очков, но повторил свой рекорд сезона по подборам – 19, 8 из них в нападении.

На счету Букера 34 очка (11 из 27 с игры, 1 из 7 из-за дуги, 11 из 14 с линии).