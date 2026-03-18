Джулиус Рэндл (32+7) привел «Миннесоту» к победе над «Финиксом» в отсутствие Энтони Эдвардса
Джулиус Рэндл взял на себя игру в матче с «Санз».
Энтони Эдвардс выбыл из состава «Миннесоты» на 1-2 недели. В его отсутствие нагрузку в атаке взял на себя форвард Джулиус Рэндл. Он сумел принести команде победу над «Финиксом» (116:104), несмотря на результативное выступление защитника Девина Букера.
В активе Рэндла 32 очка (10 из 17 с игры, 2 из 3 из-за дуги, 10 из 13 с линии), 7 подборов (2 в нападении) и 3 перехвата.
Центровой Руди Гобер набрал только 9 очков, но повторил свой рекорд сезона по подборам – 19, 8 из них в нападении.
На счету Букера 34 очка (11 из 27 с игры, 1 из 7 из-за дуги, 11 из 14 с линии).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
