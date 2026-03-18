Видео
1

Эван Мобли и Джеймс Харден набрали 54 очка на двоих в победной игре с «Милуоки»

Мобли и Харден привели «Кавальерс» к победе в Милуоки.

«Кливленд» справился с «Бакс» в гостях – 123:116.

Ключевым для победы стал дуэт разыгрывающего Джеймса Хардена и центрового Эвана Мобли.

Мобли обновил рекорд сезона по подборам. На его счету дабл-дабл – 27 очков, 15 подборов и 3 блок-шота при 12 точных из 21 броска с игры и 3 из 5 с линии.

На счету Хардена 27 очков (7 из 10 с игры, 2 из 4 трехочковых, 11 из 13 штрафных), 5 подборов, 6 передач и 2 перехвата.

«Бакс» выступали без травмированного форварда Янниса Адетокумбо.

Разыгрывающий Кевин Портер оформил свой дабл-дабл – 25 очков (8 из 15 с игры, 8 из 8 с линии) и 10 передач.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoКевин Портер
logoНБА
logoДжеймс Харден
logoБаскетбол - видео
logoЭван Мобли
logoМилуоки
logoКливленд
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
То как Харден раскрывает центровых это просто что то с чем то
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Сверхдальний пас на аллей-уп от Джеймса Хардена и «энкл-брэйкер» Блэйка Уэсли стали лучшими моментами игрового дня НБА
9 марта, 10:13Видео
Джеймс Харден отдал передачу на аллей-уп Эвану Мобли через всю площадку
8 марта, 20:06Видео
Эван Мобли о партнерстве с Харденом: «Мы отлично справляемся. Нужно продолжать оттачивать взаимодействие»
8 марта, 16:02
Рекомендуем
Главные новости
«Интер» опережает футбольный «Милан» в переговорах по приобретению «Олимпии»
3 минуты назад
Стив Керр о восстановлении Карри: «Надеемся, что под конец выезда он сможет участвовать в двусторонних играх»
7 минут назад
Стример показал номер Ламело Болла в прямом эфире на Твиче и получил блокировку аккаунта
18 минут назад
Реджи Миллер: «Не понимаю, почему все выделяют Шэя в ситуации с фолами. Джордан тоже вставал на линию по 10 раз. Учитесь делать то же самое»
25 минут назад
Кевин Портер и Уэнделл Картер – авторы лучших моментов игрового дня НБА
29 минут назадВидео
Женская НБА и профсоюз игроков нашли компромисс по условиям нового коллективного соглашения
37 минут назад
Леброн Джеймс остановился и расписался на кроссовке молодого поклонника после слова «пожалуйста»
51 минуту назадВидео
Единая лига ВТБ. МБА-МАИ примет «Зенит», «Локомотив-Кубань» встретится с «Пари НН»
57 минут назад
Де’Аарон Фокс о лидерской манере Вембаньямы: «Во время матчей он бывает резким и прямолинейным»
сегодня, 06:59
Новичок «Кингз» Максим Рейно обновил рекорд карьеры (32 очка) в игре со «Сперс»
сегодня, 06:45Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Сплит» встретится с «Веной», «Борац» примет «Спартак Суботица»
сегодня, 06:59
Еврокубок. 1/4 финала. «Бешикташ» примет «Тренто», «Хапоэль Иерусалим» – «Тюрк Телеком»
сегодня, 06:57
ЧМ-2026. Женщины. Квалификация. Австралия победила Канаду, США обыграли Испанию и другие результаты
сегодня, 04:00
Еврокубок. 1/4 финала. «Бахчешехир» победил «Клуж», «Бурк» выиграл у «Цедевиты Олимпии»
вчера, 21:19
Владислав Коновалов о поражении от «Енисея»: «Короткая ротация сыграла свою роль»
вчера, 18:44
Йовица Арсич: «Самаре» не хватило глубины ротации для достижения победы»
вчера, 18:29
Антон Юдин о матче с «Игокеа»: «Могли выиграть легче, но во второй половине совершили 12 потерь»
вчера, 18:18
Нэйт Руверс продлил контракт с «Валенсией» до 2028 года
вчера, 16:45Фото
Зоран Лукич выступил против натурализации Трента Фрэйзера: «У нас есть много своих молодых ребят, которые ждут возможности проявить себя»
вчера, 16:33
Александр Медведев: «Трент Фрэйзер хочет играть за сборную России, но РФБ затягивает процесс»
вчера, 16:03
Рекомендуем