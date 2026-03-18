Кавай Ленард может вернуться на площадку в одном из следующих трех матчей

Кавай Ленард отправился в выездное турне с командой.

Форвард «Клипперс» Кавай Ленард пропустил один матч из-за травмы голеностопа, но должен вернуться со дня на день.

Ленард отправился в выездное турне вместе с командой. «Клипперс» предстоят 3 гостевых встречи с «Новым Орлеаном» (2) и «Далласом». Форвард должен выйти на площадку в одной из них.

Ленард не играл уже в 15 матчах и может пропустить еще только 2, чтобы претендовать на индивидуальные награды в сезоне.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Джанис Карр
Логично было бы пропустить один из бэк-ту-бэк матчей с Новым Орлеаном.
