Мы придумали свой «Оскар» для фигурного катания. Раздайте номинации вашим любимым спортсменам!

Фигурное катание – спорт, который мы в первую очередь любим за красоту. Это настоящее искусство. Однако наличие судей и оценок приводит к тому, что в соревнованиях победитель может быть только один.

Поэтому мы вместе с платежной системой «Мир» решили устроить свое голосование, в котором отметим абсолютно всех спортсменов, выступавших в этом сезоне. Для этого вам нужно распределить фигуристов по номинациям: одна номинация – один спортсмен (или пара/дуэт в танцах).

Таким образом победителями окажутся все – ведь каждого из наших фигуристов можно отметить за наряды, музыку или технику. Главное для нас не места в таблице, а эмоции, которые спортсмены дарят нам на льду.

Проголосовать можно вот здесь. Мы объявим победителей во всех номинациях 16 января.

А сейчас – расскажем, как распределили спортсменов по номинациям наши авторы.

Иван Кузнецов, блог Running Up That Hill

Лучшая короткая программа: Софья Акатьева

Идеальная короткая программа Сони с тройным акселем обеспечила больше 85 баллов и комфортный отрыв, благодаря которому она стала чемпионкой России. Несмотря на то, что проиграла произвольную программу Камиле Валиевой.

Лучшая произвольная программа: Елизавета Туктамышева

Наверное, никто не ожидал, что Туктамышева в 26 лет будет настолько близко к лидерам – больше 158 баллов за произвольную программу с двумя космическими трикселями. Это позволило Лизе взять бронзу: чемпионке Акатьевой и серебряному призеру Валиевой она уступила меньше 10 баллов.

Спортивный характер: Камила Валиева

После провальной короткой программы, которая выбросила Камилу из тройки, она собралась в произвольной – и выиграла ее. Два четверных тулупа, яркий перфоманс и больше 170 баллов позволили Камиле взять серебро.

Прорыв сезона: Петр Гуменник

На этапах Гран-при Гуменник экспериментировал: заявлял два сложнейших четверных (зубцовый лутц и реберный ритбергер в одной программе), потом по ходу выступления перекраивал произвольную, чтобы не было повторов (не всякому под силу в пылу проката пересчитать все исполненные элементы в случае форс-мажора), а к прыжковому турниру и чемпионату страны Петр расцвел. Например, ему удался каскад из пяти прыжков, где первый — четверной сальхов, а последние три прыжка идеальные тройные ритбергеры.

И пусть с чемпионатом России у Петра вышло не на все сто процентов, но после пятого и седьмых мест в предыдущие годы завоевать серебро, остановившись в одной сотой от золота — это определенно прорыв года. Микс таланта и трудолюбия принесли результат.

Самый оригинальный костюм: Андрей Мозалев

Лаконичный, но запоминающийся костюм Андрея Мозалева к произвольной программе — отличный пример, как остаться верным своему стилю, обойтись без вычурности, и одновременно помочь зрителям воспринять твою программу.

Исполняя хореографию, воплощая своей игрой на льду драматичные повороты сюжета, фигурист смог передать одновременно два характера: своего героя и «непослушной» красной руки с глазом на ладони. Неудивительно, что болельщики тут же откликнулись: с первых турниров на трибунах начали появляться люди в одной красной перчатке — костюм сработал как дополнительный смысловой слот программы, объединил спортсмена с публикой. После выступления Андрея посыпались еще и плюшевые красные сердца с вышитым глазом — несколько готично, зато в духе оригинальной постановки.

Самый смелый музыкальный выбор: Евгений Семененко

Айдолом этого сезона в мужской одиночке без сомнения становится Евгений Семененко со своим зажигательным перфомансом под k-pop. От первой и до последней ноты такой выбор — революция для российского фигурного катания. Слишком мощно, слишком самобытно, слишком непривычно для штаба Алексея Николаевича Мишина, слишком неожиданно для самого Жени Семененко, с которым зрители знакомились под не раз проверенные на льду композиции Игоря Корнелюка и затертый саундтрек из «Нотр-Дама».

Хореографы в массе своей все же предпочитают не связываться с возрастным судейским сектором, который излишние эксперименты может оценить крайне скупо. И тем радостнее видеть, что риск — дело благородное: и под корейский хит можно зажечь настолько круто, что ни одна рука не дрогнет оценить по достоинству. Это вызов в первую очередь самому себе и Женя Семененко не подвел — нашел свой стиль и стал чемпионом страны.

Самые эффектные выбросы: Анастасия Мишина / Александр Галлямов

Большой соблазн вручить Галлямову-Элвису приз за оригинальный костюм, но больше хочется наградить его и Мишину за самые эффектные выбросы. Феноменальная стабильность и длинные выезды, несмотря на то что на тренировках они разучивают четверной, а это обычно в худшую сторону сказывается на привычных трех оборотах.

Лучшая короткая программа: Александра Бойкова / Дмитрий Козловский

Среди коротких программ самая интересная – у Бойковой и Козловского. Они поддержали тренд сезона на необычные каверы современной обработкой «Hit The Road Jack», хотя в интервью шутили, что так и не договорились насчет сюжета: Саша катает неприступную девушку, которая устала от отношений, а Дима пытается ее вернуть – но, кажется, сам не очень согласен с такой интерпретацией.

Самая сложная программа: Наталья Хабибуллина / Илья Княжук

Эта номинация – для Хабибуллиной и Княжука. Базовая стоимость их короткой и произвольной на чемпионате России выше, чем у всех призеров, а еще они единственные, кто в обеих программах рискнул с тройным лутцем. Амбициозный контент Натальи и Ильи – серьезная мотивация для старших пар, которые тоже начали усложнять программы: Бойкова и Козловской добили каскад из двух тройных сальховов через ойлер и усилили короткую риттбергером, Тарасова и Морозов на прыжковом турнире вспомнили о четверной подкрутке.

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Чтобы распределить по номинациям танцевальные дуэты и сделать свой выбор в остальных категориях, заходите в наше голосование.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

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