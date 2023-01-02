О духе времени
Блог
Спецпроект

Мы придумали свой «Оскар» для фигурного катания. Раздайте номинации вашим любимым спортсменам!

Андрей Мозалев Андрей Мозалев
Камила Валиева Камила Валиева
Илья Княжук Илья Княжук
Евгений Семененко Евгений Семененко
Наталья Хабибуллина Наталья Хабибуллина
Петр Гуменник Петр Гуменник
Елизавета Туктамышева Елизавета Туктамышева
Софья Акатьева Софья Акатьева
Дмитрий Козловский Дмитрий Козловский
Анастасия Мишина Анастасия Мишина
Александра Бойкова Александра Бойкова
Александр Галлямов Александр Галлямов
чемпионат России чемпионат России
Фигурное катание Фигурное катание

Фигурное катание – спорт, который мы в первую очередь любим за красоту. Это настоящее искусство. Однако наличие судей и оценок приводит к тому, что в соревнованиях победитель может быть только один. 

Поэтому мы вместе с платежной системой «Мир» решили устроить свое голосование, в котором отметим абсолютно всех спортсменов, выступавших в этом сезоне. Для этого вам нужно распределить фигуристов по номинациям: одна номинация – один спортсмен (или пара/дуэт в танцах). 

Таким образом победителями окажутся все – ведь каждого из наших фигуристов можно отметить за наряды, музыку или технику. Главное для нас не места в таблице, а эмоции, которые спортсмены дарят нам на льду.

Проголосовать можно вот здесь. Мы объявим победителей во всех номинациях 16 января. 

А сейчас – расскажем, как распределили спортсменов по номинациям наши авторы.

Иван Кузнецов, блог Running Up That Hill

Лучшая короткая программа: Софья Акатьева 

Идеальная короткая программа Сони с тройным акселем обеспечила больше 85 баллов и комфортный отрыв, благодаря которому она стала чемпионкой России. Несмотря на то, что проиграла произвольную программу Камиле Валиевой. 

Лучшая произвольная программа: Елизавета Туктамышева

Наверное, никто не ожидал, что Туктамышева в 26 лет будет настолько близко к лидерам – больше 158 баллов за произвольную программу с двумя космическими трикселями. Это позволило Лизе взять бронзу: чемпионке Акатьевой и серебряному призеру Валиевой она уступила меньше 10 баллов. 

Спортивный характер: Камила Валиева 

После провальной короткой программы, которая выбросила Камилу из тройки, она собралась в произвольной – и выиграла ее. Два четверных тулупа, яркий перфоманс и больше 170 баллов позволили Камиле взять серебро.

Анастасия Жаворонкова, блог «На лед приглашается» 

Прорыв сезона: Петр Гуменник

На этапах Гран-при Гуменник экспериментировал: заявлял два сложнейших четверных (зубцовый лутц и реберный ритбергер в одной программе), потом по ходу выступления перекраивал произвольную, чтобы не было повторов (не всякому под силу в пылу проката пересчитать все исполненные элементы в случае форс-мажора), а к прыжковому турниру и чемпионату страны Петр расцвел. Например, ему удался каскад из пяти прыжков, где первый — четверной сальхов, а последние три прыжка идеальные тройные ритбергеры.

И пусть с чемпионатом России у Петра вышло не на все сто процентов, но после пятого и седьмых мест в предыдущие годы завоевать серебро, остановившись в одной сотой от золота — это определенно прорыв года. Микс таланта и трудолюбия принесли результат. 

Самый оригинальный костюм: Андрей Мозалев 

Лаконичный, но запоминающийся костюм Андрея Мозалева к произвольной программе — отличный пример, как остаться верным своему стилю, обойтись без вычурности, и одновременно помочь зрителям воспринять твою программу.

Исполняя хореографию, воплощая своей игрой на льду драматичные повороты сюжета, фигурист смог передать одновременно два характера: своего героя и «непослушной» красной руки с глазом на ладони. Неудивительно, что болельщики тут же откликнулись: с первых турниров на трибунах начали появляться люди в одной красной перчатке — костюм сработал как дополнительный смысловой слот программы, объединил спортсмена с публикой. После выступления Андрея посыпались еще и плюшевые красные сердца с вышитым глазом — несколько готично, зато в духе оригинальной постановки.

Самый смелый музыкальный выбор: Евгений Семененко 

Айдолом этого сезона в мужской одиночке без сомнения становится Евгений Семененко со своим зажигательным перфомансом под k-pop. От первой и до последней ноты такой выбор — революция для российского фигурного катания. Слишком мощно, слишком самобытно, слишком непривычно для штаба Алексея Николаевича Мишина, слишком неожиданно для самого Жени Семененко, с которым зрители знакомились под не раз проверенные на льду композиции Игоря Корнелюка и затертый саундтрек из «Нотр-Дама».

Хореографы в массе своей все же предпочитают не связываться с возрастным судейским сектором, который излишние эксперименты может оценить крайне скупо. И тем радостнее видеть, что риск — дело благородное: и под корейский хит можно зажечь настолько круто, что ни одна рука не дрогнет оценить по достоинству. Это вызов в первую очередь самому себе и Женя Семененко не подвел — нашел свой стиль и стал чемпионом страны.

Полина Крутихина, блог «Без недокрутов»

 

Самые эффектные выбросы: Анастасия Мишина / Александр Галлямов

Большой соблазн вручить Галлямову-Элвису приз за оригинальный костюм, но больше хочется наградить его и Мишину за самые эффектные выбросы. Феноменальная стабильность и длинные выезды, несмотря на то что на тренировках они разучивают четверной, а это обычно в худшую сторону сказывается на привычных трех оборотах. 

Лучшая короткая программа: Александра Бойкова / Дмитрий Козловский  

Среди коротких программ самая интересная – у Бойковой и Козловского. Они поддержали тренд сезона на необычные каверы современной обработкой «Hit The Road Jack», хотя в интервью шутили, что так и не договорились насчет сюжета: Саша катает неприступную девушку, которая устала от отношений, а Дима пытается ее вернуть – но, кажется, сам не очень согласен с такой интерпретацией.

Самая сложная программа: Наталья Хабибуллина / Илья Княжук

Эта номинация – для Хабибуллиной и Княжука. Базовая стоимость их короткой и произвольной на чемпионате России выше, чем у всех призеров, а еще они единственные, кто в обеих программах рискнул с тройным лутцем. Амбициозный контент Натальи и Ильи – серьезная мотивация для старших пар, которые тоже начали усложнять программы: Бойкова и Козловской добили каскад из двух тройных сальховов через ойлер и усилили короткую риттбергером, Тарасова и Морозов на прыжковом турнире вспомнили о четверной подкрутке.

***

Чтобы распределить по номинациям танцевальные дуэты и сделать свой выбор в остальных категориях, заходите в наше голосование.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Реклама. АО «НСПК». 

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vesna krasna
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Не фиксирует ответы. Переходишь к след вопросу, предыдущие пропадают
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Санитар-волк
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Плохая голосовалка - раз. Идея ограничиваться только "нашими" - тоже не фонтан.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
STAVRsSC
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ August
Потому что это не авторы спортс.ру, а рекламодатели - платежная система "Мир"
не совсем. Написано же: "мы вместе с платежной системой «Мир»."
то есть, это коллективный труд спортса и "Мира".
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Светлана Менова
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Согласна, голосовалка просто тупая. Почему я должна непременно засунуть какого-либо спортсмена в номинацию, даже если считаю, что он не заслуживает ни одной? Или не могу за одного спортсмена в нескольких номинациях проголосовать? И кто вообще выбирал номинантов?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
August
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ STAVRsSC
Никудышная голосовалка. Я не вижу некоторых спортсменов ни в одной номинации, а меня вынуждают за них голосовать. А кто-то вполне претендует и на 2-3 номинации, но поставить заслуженное 1-е место не дают. Зачем авторы спортс занимаются такой профанацией?
Потому что это не авторы спортс.ру, а рекламодатели - платежная система "Мир"
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
STAVRsSC
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Никудышная голосовалка. Я не вижу некоторых спортсменов ни в одной номинации, а меня вынуждают за них голосовать. А кто-то вполне претендует и на 2-3 номинации, но поставить заслуженное 1-е место не дают. Зачем авторы спортс занимаются такой профанацией?
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
tull
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Тупейшее голосование, все в стиле местных "журналистов"
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sports fan 38
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Дурацкое голосование. Надо было дать возможность ставить одного спортсмена в несколько номинаций. Сейчас там половина наполняется по остаточному принципу.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий