Чайковская о шансах Петросян на Олимпиаде: «Давайте об этом говорить после проката. А то будет как с Малининым»
Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская высказалась о шансах Аделии Петросян на медали Олимпиады в Милане.
– Стоит ли ждать такого же судейства в отношении Петросян, как было у Петра Гуменника?
– Давайте об этом всем будем говорить после проката. А то будет как с Ильей Малининым, когда говорили, что он уже чемпион вселенной. Как получится, так получится, – сказала Чайковская.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
А по Петру ясности изначально не было, сравнивать, так с очевидным.
Но на ОККО к сожалению этого правила не знают и идет ежедневно агрессивная реклама : Петросян едет на ОИ за золотом . И так весь день , смотрю соревнования и думаю, ну и зачем это .
ОЛи золото любит тишину и особо в личке .
Удачи и успеха Аделии !
Не понимаю этих обзвонов с прогнозами и карканьем.
Какая связь может быть у Аделии с Малининым?
Аделия едет для судей ноунеймом, а Малинина позиционировали перед ОИ суперзвездой и обязательно ОЧ.