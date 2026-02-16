Чайковская о шансах Петросян на Олимпиаде: «Давайте об этом говорить после проката. А то будет как с Малининым»

Чайковская о шансах Петросян на Олимпиаде: давайте говорить после проката.

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская высказалась о шансах Аделии Петросян на медали Олимпиады в Милане.

– Стоит ли ждать такого же судейства в отношении Петросян, как было у Петра Гуменника?

– Давайте об этом всем будем говорить после проката. А то будет как с Ильей Малининым, когда говорили, что он уже чемпион вселенной. Как получится, так получится, – сказала Чайковская.