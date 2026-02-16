39

Чайковская о шансах Петросян на Олимпиаде: «Давайте об этом говорить после проката. А то будет как с Малининым»

Чайковская о шансах Петросян на Олимпиаде: давайте говорить после проката.

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская высказалась о шансах Аделии Петросян на медали Олимпиады в Милане.

– Стоит ли ждать такого же судейства в отношении Петросян, как было у Петра Гуменника?

– Давайте об этом всем будем говорить после проката. А то будет как с Ильей Малининым, когда говорили, что он уже чемпион вселенной. Как получится, так получится, – сказала Чайковская.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoсборная России
женское катание
logoЕлена Чайковская
logoАделия Петросян
logoИлья Малинин
logoОлимпиада-2026
logoОлимпийская сборная России
39 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
"Давайте об этом всем будем говорить после проката. А то будет как с Ильей Малининым"....В данном высказывании уместнее поставить с Петром Гуменником.
Ответ TanKiri
"Давайте об этом всем будем говорить после проката. А то будет как с Ильей Малининым"....В данном высказывании уместнее поставить с Петром Гуменником.
Уместнее всего оставить первую половину фразы. И просто последовать совету эксперта.
Ответ TanKiri
"Давайте об этом всем будем говорить после проката. А то будет как с Ильей Малининым"....В данном высказывании уместнее поставить с Петром Гуменником.
ну, у нас же пишут, что у Аделии самая технически сложная программа, значит, сравнимо с Малининым. Будем надеяться, что с нервами и выдержкой у нее все так же хорошо, как у Петра
Ага, как с Малининым. У нас же Петросян в статусе мегафаворитки перед судьями приехала, да? С победами на последних ЧМ, первый прыжок сделает - сразу ГОЕ +4-5, как у Малинина.
Ответ Defender64
Ага, как с Малининым. У нас же Петросян в статусе мегафаворитки перед судьями приехала, да? С победами на последних ЧМ, первый прыжок сделает - сразу ГОЕ +4-5, как у Малинина.
Да вот именно, параллельную реальность какую-то транслируют наши функционеры. А мы от них ждём еще каких-то там действий по восстановлению справедливости 🙈
Ответ Defender64
Ага, как с Малининым. У нас же Петросян в статусе мегафаворитки перед судьями приехала, да? С победами на последних ЧМ, первый прыжок сделает - сразу ГОЕ +4-5, как у Малинина.
Судя по толпам новорожденных "болельщиков" ФК и Гуменник ехал "мегафаворитом".
А у нас Петросян в ЖО - это как Малинин в МО?😂
Ответ Twenty2
А у нас Петросян в ЖО - это как Малинин в МО?😂
С Малининым просто наиболее яркий пример. И да, по факту Адель там реально лучшая, куда бы её не поставили в итоге.
А по Петру ясности изначально не было, сравнивать, так с очевидным.
Ответ azure
С Малининым просто наиболее яркий пример. И да, по факту Адель там реально лучшая, куда бы её не поставили в итоге. А по Петру ясности изначально не было, сравнивать, так с очевидным.
Чтобы быть лучшей, надо сначала откатать на уровень лучше. В этом сезоне, Аделия не катала лучше своих прямых конкуренток. Я уже не говорю о той пропасти, которая есть между максимумом Малинина и другими фигуристами - в 50+ баллов минимум.
С Малининым? Может, как с Гуменником? Опять не хотим ничего говорить публично?)
Ответ Yasenka
С Малининым? Может, как с Гуменником? Опять не хотим ничего говорить публично?)
Гуменник мог выступить лучше, мог хуже, но он не мог выиграть, но и не мог совсем уж развалиться, Петросян может выиграть, а может и 8 стать.
Ответ alexnew
Гуменник мог выступить лучше, мог хуже, но он не мог выиграть, но и не мог совсем уж развалиться, Петросян может выиграть, а может и 8 стать.
Адель в любом случае ближе по ситуации к Гуменнику, чем к Малинину, который привозил всем по 50 баллов и ехал абсолютным фаворитом с судейской поддержкой, которая аж с командника начала его тащить. И, как оказалось, Петр мог и выиграть)), а вот у Адель расклада, что все соперники развалятся в хлам без ультраси, я не вижу.
Наконец-то здраво и разумно сказано. Хоть кто-то сделал выводы с коронованием заранее . Чайковская Елена Анатольевна права .
Но на ОККО к сожалению этого правила не знают и идет ежедневно агрессивная реклама : Петросян едет на ОИ за золотом . И так весь день , смотрю соревнования и думаю, ну и зачем это .
ОЛи золото любит тишину и особо в личке .
Удачи и успеха Аделии !
Поддерживаю Елену Анатольевну.
Не понимаю этих обзвонов с прогнозами и карканьем.
Петросян вроде даже не в тройке у буков, так что сравнение с Малининым некорректное.
В каком-то тг-канале Петросян уже назвали золотой.
Умеет Чайковская поддержать наших фигуристов, конечно...
Какая связь может быть у Аделии с Малининым?
Аделия едет для судей ноунеймом, а Малинина позиционировали перед ОИ суперзвездой и обязательно ОЧ.
Ответ Olga.t
Умеет Чайковская поддержать наших фигуристов, конечно... Какая связь может быть у Аделии с Малининым? Аделия едет для судей ноунеймом, а Малинина позиционировали перед ОИ суперзвездой и обязательно ОЧ.
А что не так? Аделия едет одним из фаворитов.
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
⛸️ Олимпиада-2026. Фигурное катание. Петросян идет 5-й после короткой программы, Накаи лидирует, Сакамото – 2-я, Лью – 3-я
17 февраля, 21:59
Первая тренировка Аделии Петросян на Олимпиаде. Кажется, есть новый план
16 февраля, 19:40
Петр Гуменник: «После тренировки посмотрел, поддержал Петросян. Потом поехал в Миланский собор»
16 февраля, 16:20
Рекомендуем
Главные новости
Первенство Москвы. Докукина победила, Смагина – 2-я, Заикина – 3-я
55 минут назад
Олимпиада-2026. Фигурное катание. Петросян, Сакамото, Накаи, Лью, Чиба, Губанова, Хендрикс, Левито выступят с произвольными программами
сегодня, 05:55
Ирина Роднина: «Если кто-то рассчитывает, что нас будут честно оценивать, пусть лучше коньки на полку положит»
вчера, 19:10
Камила Валиева: «Я хочу поблагодарить свой прошлый штаб за все, чему меня научили. Буду помнить это всегда»
вчера, 18:09
Камила Валиева: «Новая программа будет в ретро-стиле в современном прочтении. Скоро все узнаете на ближайшем соревновании»
вчера, 17:26
Валиева о тройном акселе: «Не форсируя события, где-то точно есть в планах. Как говорят, слона нужно есть по кусочкам»
вчера, 17:23
Даниил Глейхенгауз: «В последние пару лет в России очень вырос уровень мужского катания. Мы это увидим, как только нас допустят на международную арену»
вчера, 16:52
Даниил Глейхенгауз: «В тренировочном процессе не чувствую себя злодеем и стараюсь доносить до спортсмена, что и он не должен относиться ко мне так»
вчера, 16:41
Максим Траньков: «Гуменник мог быть выше на Олимпиаде, но таково фигурное катание — есть люди, которые решают, кто достоин, а кто — нет»
вчера, 16:00
Илья Авербух: «Исторически шестое место никогда не приглашали на показательные выступления. Всегда принимали участие топ-5 фигуристов»
вчера, 15:52
Ко всем новостям
Последние новости
Первенство Москвы. Самбуев, Малышев, Мельников, Сарновский, Колесников, Артем Федотов покажут произвольные программы
45 минут назад
Роман Костомаров: «Петросян выступила прекрасно, но и другие на высочайшем уровне. Без элементов ультра-си в нашей ситуации не обойтись»
вчера, 12:21
Александр Жулин: «Петросян каталась великолепно. У нее прекрасные шансы на медаль при чистом прокате произвольной»
вчера, 08:04
Роднина о прокате Петросян: «Очень рада за Аделию! Это то, чего от нее все ждали»
17 февраля, 20:50
Елена Радионова: «Петросян спокойно справилась с программой. Все выполнила настолько уверенно, что придраться совершенно не к чему»
17 февраля, 20:37
Железняков о прокате Петросян: «Надо так же бомбануть в произвольной программе. Не думать о баллах, а идти и заряжать по полной»
17 февраля, 20:01
Мишин о прокате Петросян: «Отлично справилась с задачей»
17 февраля, 19:27
Катарина Гербольдт: «Меня расстроил уровень парного катания на Олимпиаде. Японцы откатали относительно чисто, но не вау»
17 февраля, 13:46
Сериал «На льду» про фигурное катание выйдет на Okko 6 марта
17 февраля, 10:01Видео
Александр Энберт: «У Миуры и Кихары была программа, достойная Олимпийских игр. Они катались в полную силу»
17 февраля, 09:58
Рекомендуем