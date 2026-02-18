⛸️ Олимпиада-2026. Фигурное катание. Петросян идет 5-й после короткой программы, Накаи лидирует, Сакамото – 2-я, Лью – 3-я

Фигуристка Петросян идет 5-й после короткой программы на Олимпиаде-2026.

Российская фигуристка Аделия Петросян занимает пятое место после короткой программы на Олимпиаде-2026 в Милане. Лидирует японка Ами Накаи.

Олимпиада-2026

Милан, Италия

Женщины

Короткая программа

1. Ами Накаи (Япония) – 78,71

2. Каори Сакамото (Япония) – 77,23

3. Алиса Лью (США) – 76,59

4. Моне Чиба (Япония) – 74,00

5. Аделия Петросян (Россия) – 72,89

6. Анастасия Губанова (Грузия) – 71,77

7. Луна Хендрикс (Бельгия) – 70,93

8. Изабо Левито (США) – 70,84

9. Ли Хэ Ин (Южная Корея) – 70,07

10. Нина Петрыкина (Эстония) – 69,63

11. Нина Пинзарроне (Бельгия) – 68,97

12. София Самоделкина (Казахстан) – 68,47

13. Эмбер Гленн (США) – 67,39

14. Син Чжи А (Южная Корея) – 65,66

15. Ида Кархунен (Финляндия) – 65,06

16. Юлия Саутер (Румыния) – 63,13

17. Ольга Микутина (Австрия) – 61,72

18. Лара Наки Гутманн (Италия) – 61,56

19. Екатерина Куракова (Польша) – 60,14

20. Чжан Жуйян (Китай) – 59,38

21. Кимми Репонд (Швейцария) – 59,20

22. Мария Сенюк (Израиль) – 58,61

23. Ливия Кайзер (Швейцария) – 55,69

24. Лорин Шильд (Франция) – 55,63

25. Маделен Скизас (Канада) – 55,38

26. Виктория Сафонова (Беларусь) – 54,57

27. Меда Варякойте (Литва) – 53,86

28. Александра Фейгин (Болгария) – 53,42

29. Кристен Спурс (Великобритания) – 45,54

Расписание фигурного катания на Олимпиаде-2026