⛸️ Олимпиада-2026. Фигурное катание. Петросян идет 5-й после короткой программы, Накаи лидирует, Сакамото – 2-я, Лью – 3-я

Фигуристка Петросян идет 5-й после короткой программы на Олимпиаде-2026.

Российская фигуристка Аделия Петросян занимает пятое место после короткой программы на Олимпиаде-2026 в Милане. Лидирует японка Ами Накаи.

Олимпиада-2026

Милан, Италия

Женщины

Короткая программа

1. Ами Накаи (Япония) – 78,71

2. Каори Сакамото (Япония) – 77,23

3. Алиса Лью (США) – 76,59

4. Моне Чиба (Япония) – 74,00

5. Аделия Петросян (Россия) – 72,89

6. Анастасия Губанова (Грузия) – 71,77

7. Луна Хендрикс (Бельгия) – 70,93

8. Изабо Левито (США) – 70,84

9. Ли Хэ Ин (Южная Корея) – 70,07

10. Нина Петрыкина (Эстония) – 69,63

11. Нина Пинзарроне (Бельгия) – 68,97

12. София Самоделкина (Казахстан) – 68,47

13. Эмбер Гленн (США) – 67,39

14. Син Чжи А (Южная Корея) – 65,66

15. Ида Кархунен (Финляндия) – 65,06

16. Юлия Саутер (Румыния) – 63,13

17. Ольга Микутина (Австрия) – 61,72

18. Лара Наки Гутманн (Италия) – 61,56

19. Екатерина Куракова (Польша) – 60,14

20. Чжан Жуйян (Китай) – 59,38

21. Кимми Репонд (Швейцария) – 59,20

22. Мария Сенюк (Израиль) – 58,61

23. Ливия Кайзер (Швейцария) – 55,69

24. Лорин Шильд (Франция) – 55,63

25. Маделен Скизас (Канада) – 55,38

26. Виктория Сафонова (Беларусь) – 54,57

27. Меда Варякойте (Литва) – 53,86

28. Александра Фейгин (Болгария) – 53,42

29. Кристен Спурс (Великобритания) – 45,54

Расписание фигурного катания на Олимпиаде-2026

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Прямо сейчас выезжаю в Милан, на машине, ехать буду почти всю ночь
На трибуне буду в белой футболке, двое моих друзей, сидящих рядом, будут в красной и синей соответственно 🇷🇺 - мы будем живым российским флагом - и хрен нам кто запретит!!!

Аделия, ты нас увидишь и услышишь! (не перед самим прокатом, конечно - мы ж не идиоты)

Вообще пофиг на результат - никаких ожиданий, просто поддержать нашу спортсменку - мы так долго этого ждали!..

Форца Аделия!!! 🫶🫶🫶
Ответ Kontiolahti
Прямо сейчас выезжаю в Милан, на машине, ехать буду почти всю ночь На трибуне буду в белой футболке, двое моих друзей, сидящих рядом, будут в красной и синей соответственно 🇷🇺 - мы будем живым российским флагом - и хрен нам кто запретит!!! Аделия, ты нас увидишь и услышишь! (не перед самим прокатом, конечно - мы ж не идиоты) Вообще пофиг на результат - никаких ожиданий, просто поддержать нашу спортсменку - мы так долго этого ждали!.. Форца Аделия!!! 🫶🫶🫶
Поддержите нашу девочку от души. 🥹💫
Ответ Kontiolahti
Прямо сейчас выезжаю в Милан, на машине, ехать буду почти всю ночь На трибуне буду в белой футболке, двое моих друзей, сидящих рядом, будут в красной и синей соответственно 🇷🇺 - мы будем живым российским флагом - и хрен нам кто запретит!!! Аделия, ты нас увидишь и услышишь! (не перед самим прокатом, конечно - мы ж не идиоты) Вообще пофиг на результат - никаких ожиданий, просто поддержать нашу спортсменку - мы так долго этого ждали!.. Форца Аделия!!! 🫶🫶🫶
Спасибо!
Мы тут радуемся как дураки, даже чуток в слезах 😂
А всего-то лишь от того, что совсем внаглую не засудили… И еще потому что к нам все соседи снизу, сбоку и сверху полезли обниматься, хотя они кажется итальянцы и бельгийцы 😁
Нам здесь за сегодня уже столько слов хороших сказали, и ни одного косого взгляда, хотя совершенно понятно что мы являем собой запрещенку 😂 Даже стюарты нам улыбаются
Ответ Kontiolahti
Мы тут радуемся как дураки, даже чуток в слезах 😂 А всего-то лишь от того, что совсем внаглую не засудили… И еще потому что к нам все соседи снизу, сбоку и сверху полезли обниматься, хотя они кажется итальянцы и бельгийцы 😁 Нам здесь за сегодня уже столько слов хороших сказали, и ни одного косого взгляда, хотя совершенно понятно что мы являем собой запрещенку 😂 Даже стюарты нам улыбаются
Спасибо вам за прямой эфир)) вещайте!)
Ответ Kontiolahti
Мы тут радуемся как дураки, даже чуток в слезах 😂 А всего-то лишь от того, что совсем внаглую не засудили… И еще потому что к нам все соседи снизу, сбоку и сверху полезли обниматься, хотя они кажется итальянцы и бельгийцы 😁 Нам здесь за сегодня уже столько слов хороших сказали, и ни одного косого взгляда, хотя совершенно понятно что мы являем собой запрещенку 😂 Даже стюарты нам улыбаются
А вы там?)
Аделия, включай рок-звезду и танцуй зрителя, как ты умеешь!!! Мы все с тобой, за тебя, любим, обожаем, поддерживаем!
Ответ Маргарита В Сафронова
Аделия, включай рок-звезду и танцуй зрителя, как ты умеешь!!! Мы все с тобой, за тебя, любим, обожаем, поддерживаем!
Поддерживаю комментарий.
Ответ Дядя Коля 026
Поддерживаю комментарий.
Аделия взяла зрителя сразу. Молодец! Один взгляд чего стоит.
Ребята на трибунах, если читаете - красавцы, круто пошумели в поддержку!
Для меня самое крутое в прокате Аделии - её взгляд. Так смотрела на судей и соперниц Медведева в своей самой звенящей форме, так "выжигала" всё вокруг своими глазами Аня Щербакова, когда "перевоплощалась" в олимпийской произвольной.
Есть ощущение, что Адель по-спортивному злая. И ничего никому просто так не отдаст.
Tara Lipinski —бывшая олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а сейчас она работает комментатором фигурного катания на Олимпийских играх.И после проката Adelia Petrosyan она была просто в шоке. Говорила, что её потрясло, насколько технически уверенно Аделия откатала очень сложную программу — и это при том, что она вообще никогда не выступала на международных стартах, а тут сразу Олимпиада.

И Тара ещё отдельно сказала, что с артистической точки зрения это было не просто катание, а почти шоу на льду — настолько свободно, красиво и уверенно она себя подала.
И в итоге она прямо сказала, что этим прокатом Аделия задала стандарты, то есть сразу обозначила планку для всех остальных.
Хорошую короткую программу выбрали для Адели. И она её классно с настроением откатала.
Ответ Exfinity
Tara Lipinski —бывшая олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а сейчас она работает комментатором фигурного катания на Олимпийских играх.И после проката Adelia Petrosyan она была просто в шоке. Говорила, что её потрясло, насколько технически уверенно Аделия откатала очень сложную программу — и это при том, что она вообще никогда не выступала на международных стартах, а тут сразу Олимпиада. И Тара ещё отдельно сказала, что с артистической точки зрения это было не просто катание, а почти шоу на льду — настолько свободно, красиво и уверенно она себя подала. И в итоге она прямо сказала, что этим прокатом Аделия задала стандарты, то есть сразу обозначила планку для всех остальных. Хорошую короткую программу выбрали для Адели. И она её классно с настроением откатала.
Спасибо Вам! Приятно такое читать
Ответ Exfinity
Tara Lipinski —бывшая олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а сейчас она работает комментатором фигурного катания на Олимпийских играх.И после проката Adelia Petrosyan она была просто в шоке. Говорила, что её потрясло, насколько технически уверенно Аделия откатала очень сложную программу — и это при том, что она вообще никогда не выступала на международных стартах, а тут сразу Олимпиада. И Тара ещё отдельно сказала, что с артистической точки зрения это было не просто катание, а почти шоу на льду — настолько свободно, красиво и уверенно она себя подала. И в итоге она прямо сказала, что этим прокатом Аделия задала стандарты, то есть сразу обозначила планку для всех остальных. Хорошую короткую программу выбрали для Адели. И она её классно с настроением откатала.
Как приятно слышать о мнении адекватных, неангажированных людей.
Сотникову хочется разбудить, а Фёдорову усыпить.
Ответ crybaby
Сотникову хочется разбудить, а Фёдорову усыпить.
ахах) им бы поделиться друг с другом тем, что они принимают))
Ответ crybaby
Сотникову хочется разбудить, а Фёдорову усыпить.
Федорова веществами не поделилась
Говорят, русский человек особенно болезненно переносит несправедливость.
Надеюсь, все готовы к новой порции боли?
Ответ Defender64
Говорят, русский человек особенно болезненно переносит несправедливость. Надеюсь, все готовы к новой порции боли?
Вот у меня примерно такое же настроение. Пете его технический контент не помог попасть на пьедестал даже при развале всех остальных соперников. Что может помочь Аделии? Только справедливость судей, которую ждать не приходится.
Ответ Sportsfan
Вот у меня примерно такое же настроение. Пете его технический контент не помог попасть на пьедестал даже при развале всех остальных соперников. Что может помочь Аделии? Только справедливость судей, которую ждать не приходится.
Ещё чудо остаётся
А давайте поддержим Вику в комментах! Она 3 сезона открывает наши гран-при первой❤🙏!
Пусть пройдет в ПП! Вика - ты крутая! Ты уже героиня!
Ответ Пьяная Бестия
А давайте поддержим Вику в комментах! Она 3 сезона открывает наши гран-при первой❤🙏! Пусть пройдет в ПП! Вика - ты крутая! Ты уже героиня!
За Вику переживается как за родную
Она еще высокая, красиво смотрится на льду
Ответ Арктический Лед
За Вику переживается как за родную Она еще высокая, красиво смотрится на льду
А не является ли это проблемой для ФК?
Иностранный коммент в инсте Ису: это буквально то, что хотят видеть фанаты, разбаните русских!

Молодцы))
Ответ Другая_
Иностранный коммент в инсте Ису: это буквально то, что хотят видеть фанаты, разбаните русских! Молодцы))
Хоть где-то есть адекватные люди
Ответ Другая_
Иностранный коммент в инсте Ису: это буквально то, что хотят видеть фанаты, разбаните русских! Молодцы))
Круто
