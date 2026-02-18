⛸️ Олимпиада-2026. Фигурное катание. Петросян идет 5-й после короткой программы, Накаи лидирует, Сакамото – 2-я, Лью – 3-я
Российская фигуристка Аделия Петросян занимает пятое место после короткой программы на Олимпиаде-2026 в Милане. Лидирует японка Ами Накаи.
Олимпиада-2026
Милан, Италия
Женщины
Короткая программа
1. Ами Накаи (Япония) – 78,71
2. Каори Сакамото (Япония) – 77,23
3. Алиса Лью (США) – 76,59
4. Моне Чиба (Япония) – 74,00
5. Аделия Петросян (Россия) – 72,89
6. Анастасия Губанова (Грузия) – 71,77
7. Луна Хендрикс (Бельгия) – 70,93
8. Изабо Левито (США) – 70,84
9. Ли Хэ Ин (Южная Корея) – 70,07
10. Нина Петрыкина (Эстония) – 69,63
11. Нина Пинзарроне (Бельгия) – 68,97
12. София Самоделкина (Казахстан) – 68,47
13. Эмбер Гленн (США) – 67,39
14. Син Чжи А (Южная Корея) – 65,66
15. Ида Кархунен (Финляндия) – 65,06
16. Юлия Саутер (Румыния) – 63,13
17. Ольга Микутина (Австрия) – 61,72
18. Лара Наки Гутманн (Италия) – 61,56
19. Екатерина Куракова (Польша) – 60,14
20. Чжан Жуйян (Китай) – 59,38
21. Кимми Репонд (Швейцария) – 59,20
22. Мария Сенюк (Израиль) – 58,61
23. Ливия Кайзер (Швейцария) – 55,69
24. Лорин Шильд (Франция) – 55,63
25. Маделен Скизас (Канада) – 55,38
26. Виктория Сафонова (Беларусь) – 54,57
27. Меда Варякойте (Литва) – 53,86
28. Александра Фейгин (Болгария) – 53,42
29. Кристен Спурс (Великобритания) – 45,54
На трибуне буду в белой футболке, двое моих друзей, сидящих рядом, будут в красной и синей соответственно 🇷🇺 - мы будем живым российским флагом - и хрен нам кто запретит!!!
Аделия, ты нас увидишь и услышишь! (не перед самим прокатом, конечно - мы ж не идиоты)
Вообще пофиг на результат - никаких ожиданий, просто поддержать нашу спортсменку - мы так долго этого ждали!..
Форца Аделия!!! 🫶🫶🫶
А всего-то лишь от того, что совсем внаглую не засудили… И еще потому что к нам все соседи снизу, сбоку и сверху полезли обниматься, хотя они кажется итальянцы и бельгийцы 😁
Нам здесь за сегодня уже столько слов хороших сказали, и ни одного косого взгляда, хотя совершенно понятно что мы являем собой запрещенку 😂 Даже стюарты нам улыбаются
Есть ощущение, что Адель по-спортивному злая. И ничего никому просто так не отдаст.
И Тара ещё отдельно сказала, что с артистической точки зрения это было не просто катание, а почти шоу на льду — настолько свободно, красиво и уверенно она себя подала.
И в итоге она прямо сказала, что этим прокатом Аделия задала стандарты, то есть сразу обозначила планку для всех остальных.
Хорошую короткую программу выбрали для Адели. И она её классно с настроением откатала.
Надеюсь, все готовы к новой порции боли?
Пусть пройдет в ПП! Вика - ты крутая! Ты уже героиня!
Она еще высокая, красиво смотрится на льду
Молодцы))