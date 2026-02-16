39

Александр Жулин: «На Олимпиаде через одного русское имя или фамилия. Наш генофонд везде прорвется»

Жулин о фигуристах с русскими фамилиями на ОИ: наш генофонд везде прорвется.

Заслуженный тренер России Александр Жулин высказался о большом количестве фигуристов с русскими фамилиями на Олимпиаде в Милане.

«Несмотря на отстранение российских пар, на Олимпиаде через одного – русское имя или фамилия.

Но мне больше всего приятно за сборную Америки в мужском одиночном катании. Это были (Илья) Малинин, (Эндрю) Торгашев и (Максим) Наумов. Замечательные американские спортсмены. Наш генофонд везде прорвется», – сказал Жулин.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РИА Новости
Вообще это скорее повод для грусти. То, что у мужчин из 29 участников 12 или даже больше русскоговорящие говорит о том, что их родители уезжали из на тот момент обнищавшей страны после распада СССР в поисках лучшей жизни, и теперь их дети прославляют те страны, в которых родились
Это не касается Миши Шайдорова, ибо он родился в стране СНГ, но вот Малинина, Наумова, Гоголева и прочих - очень даже касается
Да и сейчас не меньше уезжает - всякие там Майоровы, Кураковы и т.п. Да и во времена СССР были беглецы. Так что это просто жизнь.
Можно подумать Казахстан это не бывший СССР. Что такое страна СНГ?
Генофонд - это дети Гены Букина?
Чему радуется Жулин?
Хороший генофонд должен оставаться в своей стране, а не искать лучшей жизни в других странах. В чем причины, что талантливые люди уезжают из страны, и не только спортсмены?
В плохие времена люди часто уезжают. Плохие времена бывают везде.
Было время, когда эмигрировали с запада в Россию. Даже сейчас такое есть. И будет потом)
это к вовану и к остальному паханату вопросы.
Как-то странно это звучит на фоне фамилий наших нейтральных.
... и никто их 3х себя русским не считает.
Русские такие плохие пока они русские. А когда это уже ассимилянты - сразу хорошие, гениальные, умные.
Был такой анекдот.
— В год один МГУ выпускает более 100 философов. Зачем?
— Как зачем? А где их там держать?
Оно конечно да, но вот вопрос, на который никто из рассуждающих про генофонд , не пытаются дать ответ. Вот просто задуматься, а в чем причина, что этот генофонд по всей планете? Отчего так выходит? Может в консерватории что-то поменять и будет более сконцентрирован в одном месте.
А Германии что надо поменять в консерватории, раз у американцев больше всего немецких корней?
А Британии?
Это всем понятно -причина 90-е.
Ну не только российским генофондом славится ФК, не забываем Этери Гогиевну и Матевоса Ветлугина ❗🙃
США такая страна, которая любому генофонду позволяет гордиться собой - от Африки до Китая. Только считают они себя обычно в первую очередь американцами, а не генофондом.
