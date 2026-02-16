Александр Жулин: «На Олимпиаде через одного русское имя или фамилия. Наш генофонд везде прорвется»

Жулин о фигуристах с русскими фамилиями на ОИ: наш генофонд везде прорвется.

Заслуженный тренер России Александр Жулин высказался о большом количестве фигуристов с русскими фамилиями на Олимпиаде в Милане.

«Несмотря на отстранение российских пар, на Олимпиаде через одного – русское имя или фамилия.

Но мне больше всего приятно за сборную Америки в мужском одиночном катании. Это были (Илья ) Малинин, (Эндрю) Торгашев и (Максим ) Наумов. Замечательные американские спортсмены. Наш генофонд везде прорвется», – сказал Жулин.