Александр Жулин: «На Олимпиаде через одного русское имя или фамилия. Наш генофонд везде прорвется»
Жулин о фигуристах с русскими фамилиями на ОИ: наш генофонд везде прорвется.
Заслуженный тренер России Александр Жулин высказался о большом количестве фигуристов с русскими фамилиями на Олимпиаде в Милане.
«Несмотря на отстранение российских пар, на Олимпиаде через одного – русское имя или фамилия.
Но мне больше всего приятно за сборную Америки в мужском одиночном катании. Это были (Илья) Малинин, (Эндрю) Торгашев и (Максим) Наумов. Замечательные американские спортсмены. Наш генофонд везде прорвется», – сказал Жулин.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РИА Новости
Это не касается Миши Шайдорова, ибо он родился в стране СНГ, но вот Малинина, Наумова, Гоголева и прочих - очень даже касается
Хороший генофонд должен оставаться в своей стране, а не искать лучшей жизни в других странах. В чем причины, что талантливые люди уезжают из страны, и не только спортсмены?
Было время, когда эмигрировали с запада в Россию. Даже сейчас такое есть. И будет потом)
— В год один МГУ выпускает более 100 философов. Зачем?
— Как зачем? А где их там держать?
А Британии?