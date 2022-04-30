Не стало Мино Райолы. Первые новости о смерти оказались фейком, но сейчас все по-настоящему

В четверг футбольное медиаполе содрогнула новость: умер 54-летний Мино Райола. Про смерть одного из самых известных и влиятельных агентов современности написал авторитетный инсайдер Танкреди Палмери. Позже Мино и его окружение новость резко опровергли

Всего через пару часов в твиттере самого Райолы появился ироничный пост: «Информация о моем состоянии для тех, кто интересуется: возмущен, что меня хоронят во второй раз за четыре месяца. Кажется, я умею воскресать».

Сегодня Райолы не стало – на этот раз информацию о смерти агента принес его адвокат. Через пару минут в твиттере Райолы появилось сообщение от семьи:

«С большим прискорбием сообщаем, что скончался самый заботливый и невероятный футбольный агент из всех когда-либо живших. Мино боролся до самого конца с тем же усердием, которое он вкладывал в переговорные процессы, защищая своих футболистов.

Работа Мино затронула жизни стольких людей, он написал новую главу в современной истории футбола. Мы всегда будем скучать по нему. Миссия Мино над тем, чтобы сделать футбольный мир для игроков лучше, будет продолжена с прежней страстью.

Мы благодарим всех за ту невероятную поддержку, оказанную нам в этот непростой период, и просим уважительно относиться к частной жизни семьи и друзей в этот грустный момент».

Райола боролся с болезнью с января

В начале 2022 года привычные трансферные новости смешались с тревожными сообщениями о болезни агента.

•‎ Сначала главный врач миланской больницы «Сан-Раффаэль» и президент «Дженоа» Альберто Дзангрилло подтвердил информацию о том, что Мино был госпитализирован и перенес операцию. Он уточнял, что операция была запланирована некоторое время назад.

•‎ Затем Bild писал, что Райола находился в «Сан-Раффаэле» несколько недель из-за болезни легких. Сообщалось, что он был в реанимации, но состояние агента улучшилось.

•‎ Позже информацию о болезни Райолы опровергли. Его окружение заявило, что Мино всего лишь проходил в «Сан-Раффаэле» плановое обследование – а затем вернулся домой в Монте-Карло.

Насколько Мино был важен для футбольного рынка?

Он был запредельно важен.

Список клиентов Мино очень длинный – мы взяли лишь самых звездных из огромного списка. Не удивляйтесь Павелу Недведу с Деннисом Бергкампом – Райола вел их дела еще до того, как взял на себя целое поколение талантливых футболистов.

С агентством Райолы также сотрудничают: Райан Гравенберх («Аякс»), Ирвинг Лозано («Наполи»), Алессио Романьоли («Милан»), Дензел Дамфрис («Интер»), Джастин Клюйверт («Ницца»), Альфонс Ареоля («Вест Хэм»), Хави Симмонс («ПСЖ»), Мойзе Кин («Ювентус») и Дониэлл Мален («Дортмунд»).

Этим летом Мино должен был провернуть несколько исторических сделок.

•‎ Разговоры о трансфере Эрлинга Холанда циркулируют в медиа весь сезон. Норвежца хотят «Реал», «Бавария» и «Барселона», но «Ман Сити» – явный фаворит в гонке.

•‎ Контракт Поля Погба с «МЮ» истекает летом – и вряд ли будет продлен. На Поля претендуют «Реал», «ПСЖ», «Ювентус» и несколько неназванных клубов АПЛ.

•‎ «Бавария» – главный претендент на 19-летнего полузащитника «Аякса» Райана Гравенберха. Также он интересен «Барсе», «МЮ», «Юве» и «Реалу», но мюнхенцы настроены серьезно. В комплекте с ним в Мюнхен должен приехать и защитник Нуссаир Мазрауи – он тоже агент Райолы.

Почему игроки так любили Мино? Все просто: Райола любил заработать, но всегда защищал своих клиентов и ради них был готов конфликтовать с целыми клубами.

«Я нахожусь дома максимум 56 дней в году. Есть агенты, которые сидят перед теликом и ведут переговоры по телефону. Я не такой. Мне нужно общаться с людьми на месте. Я хочу знать, что думают тренеры, президенты и жены игроков.

Хороший трансфер – это как брак. Вы сходитесь с людьми, потому что нравитесь друг другу. Я занимаюсь тем, что свожу влюбленных, и мне нужно знать о них все. Я не работаю на рынке.

Я и есть рынок».

Фото: globallookpress.com/Nicolò Campo