«Все с большой завистью смотрят на возможности «Зенита». Примеры Жерсона и Дурана говорят о том, что средства были потрачены неэффективно». Хомуха о чемпионстве клуба

Дмитрий Хомуха: все с большой завистью смотря на возможности «Зенита».

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился мыслями о чемпионстве «Зенита » в завершившемся сезоне Мир РПЛ.

– Справедливо ли чемпионство «Зенита»?

– Раз «Зенит» набрал больше очков, значит, он является чемпионом.

«Динамо» обыграло «Краснодар» в предпоследнем туре, и это стало решающим фактором. После этого стало ясно, что питерцы не упустят золотые медали.

– В этом сезоне «Зенит» очень много критиковали. Вы помните, когда последний раз обладателя золотых медалей на протяжении чемпионата так много критиковали?

– Все с большой завистью смотрят на то, какие возможности есть у «Зенита», который приглашает дорогостоящих футболистов.

Правда, это не всегда правильные трансферы. Примеры Жерсона и Дурана говорят о том, что средства на них были потрачены неэффективно. Из-за этого есть небольшое послевкусие.

А так команда Семака абсолютно по праву стала чемпионом.

– Кордоба после матча с «Оренбургом» сказал, что в этом сезоне южане боролись против многих вещей. Как понимаете его слова?

– Опять-таки разговоры в пользу бедных. Как только сезон завершен и места распределены, оправдываться нет смысла. Никто никому не мешал.

Все происходило в честной борьбе. Судьи ошибались на протяжении всего чемпионата против всех клубов.

– А тот факт, что в пользу «Зенита» дали больше всего пенальти, как оцените?

– Понятное дело, что атакующая группа у команды Семака очень хорошего уровня, и она напрягает защитников соперника. Поэтому идут нарушения.

У меня не сложилось впечатление, что судьи как-то помогают «Зениту».

Если так рассматривать, вам об этом скажут еще десять команд, которые считают, что арбитры им помешали добиться более высоких результатов, – сказал Дмитрий Хомуха.