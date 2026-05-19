«Все с большой завистью смотрят на возможности «Зенита». Примеры Жерсона и Дурана говорят о том, что средства были потрачены неэффективно». Хомуха о чемпионстве клуба
Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился мыслями о чемпионстве «Зенита» в завершившемся сезоне Мир РПЛ.
– Справедливо ли чемпионство «Зенита»?
– Раз «Зенит» набрал больше очков, значит, он является чемпионом.
«Динамо» обыграло «Краснодар» в предпоследнем туре, и это стало решающим фактором. После этого стало ясно, что питерцы не упустят золотые медали.
– В этом сезоне «Зенит» очень много критиковали. Вы помните, когда последний раз обладателя золотых медалей на протяжении чемпионата так много критиковали?
– Все с большой завистью смотрят на то, какие возможности есть у «Зенита», который приглашает дорогостоящих футболистов.
Правда, это не всегда правильные трансферы. Примеры Жерсона и Дурана говорят о том, что средства на них были потрачены неэффективно. Из-за этого есть небольшое послевкусие.
А так команда Семака абсолютно по праву стала чемпионом.
– Кордоба после матча с «Оренбургом» сказал, что в этом сезоне южане боролись против многих вещей. Как понимаете его слова?
– Опять-таки разговоры в пользу бедных. Как только сезон завершен и места распределены, оправдываться нет смысла. Никто никому не мешал.
Все происходило в честной борьбе. Судьи ошибались на протяжении всего чемпионата против всех клубов.
– А тот факт, что в пользу «Зенита» дали больше всего пенальти, как оцените?
– Понятное дело, что атакующая группа у команды Семака очень хорошего уровня, и она напрягает защитников соперника. Поэтому идут нарушения.
У меня не сложилось впечатление, что судьи как-то помогают «Зениту».
Если так рассматривать, вам об этом скажут еще десять команд, которые считают, что арбитры им помешали добиться более высоких результатов, – сказал Дмитрий Хомуха.
Есть главные факты:
1. место в таблице
2. со всем лидерами плюсовая разница (ни кому не проиграли)
3. Количество очков.
Научить вас делать хорошие аналитические материалы?)
И так например про 14 пенальти.
Берете просматриваете все, приглашаете несколько экспертов.
Делаете выводы, пишете статью, выкладываете, профит.
А вы пытаетесь, просто вытащить необоснованную сенсацию.
Дуран арендован был. Так что потратились несильно - только на подписной бонус игроку и плату за аренду - всего несколько миллионов. Жерсона продали чуть дороже чем купили. В чём проблема?
Это же не футболиста покупать за 12 или даже 20 лямов, который не играет. И отдавать потом бесплатно.
Раньше ошибки тоже были (например, Артур), а сейчас есть и удачные приобретения. Тот же Дивеев, Дркушич.
Я бы критиковал конструктивно: например, за невзрачную игру или за то, что академия могла бы больше талантов развивать.
- Жерсона продали за те же деньги.
- Дуран вообще не полноценный трансфер, а краткосрочная аренда.
Зато с Дивеевым попали на 100%.