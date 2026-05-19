  • «Все с большой завистью смотрят на возможности «Зенита». Примеры Жерсона и Дурана говорят о том, что средства были потрачены неэффективно». Хомуха о чемпионстве клуба
Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился мыслями о чемпионстве «Зенита» в завершившемся сезоне Мир РПЛ.

– Справедливо ли чемпионство «Зенита»?

– Раз «Зенит» набрал больше очков, значит, он является чемпионом.

«Динамо» обыграло «Краснодар» в предпоследнем туре, и это стало решающим фактором. После этого стало ясно, что питерцы не упустят золотые медали.

– В этом сезоне «Зенит» очень много критиковали. Вы помните, когда последний раз обладателя золотых медалей на протяжении чемпионата так много критиковали?

– Все с большой завистью смотрят на то, какие возможности есть у «Зенита», который приглашает дорогостоящих футболистов.

Правда, это не всегда правильные трансферы. Примеры Жерсона и Дурана говорят о том, что средства на них были потрачены неэффективно. Из-за этого есть небольшое послевкусие.

А так команда Семака абсолютно по праву стала чемпионом.

– Кордоба после матча с «Оренбургом» сказал, что в этом сезоне южане боролись против многих вещей. Как понимаете его слова?

– Опять-таки разговоры в пользу бедных. Как только сезон завершен и места распределены, оправдываться нет смысла. Никто никому не мешал.

Все происходило в честной борьбе. Судьи ошибались на протяжении всего чемпионата против всех клубов.

– А тот факт, что в пользу «Зенита» дали больше всего пенальти, как оцените?

– Понятное дело, что атакующая группа у команды Семака очень хорошего уровня, и она напрягает защитников соперника. Поэтому идут нарушения.

У меня не сложилось впечатление, что судьи как-то помогают «Зениту».

Если так рассматривать, вам об этом скажут еще десять команд, которые считают, что арбитры им помешали добиться более высоких результатов, – сказал Дмитрий Хомуха.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Евро-футбол»
Там вот Бонгонда, купленный за 7.5 млн, уходит бесплатно. Но это другое.
ОтветOblomov
Мелина, купленный за 7 уходит беспоатно, Николсон-8(бесплатно), Рябчук-5(уйдет бесплатно), Тиль, Крал, Ливая точно за 18 никуда не сьагрят, за Жерсона хоть отбили деньги, Дуран дурака валял, так и расторгли досрочно.
"Журналисты" спортса, еще у бабушек спросите про пенальти, про судей, про достоин не достоин.
Есть главные факты:
1. место в таблице
2. со всем лидерами плюсовая разница (ни кому не проиграли)
3. Количество очков.
Научить вас делать хорошие аналитические материалы?)
И так например про 14 пенальти.
Берете просматриваете все, приглашаете несколько экспертов.
Делаете выводы, пишете статью, выкладываете, профит.
А вы пытаетесь, просто вытащить необоснованную сенсацию.
Если критиковать, то критикуйте хоть по справедливости, а не предвзято.
Дуран арендован был. Так что потратились несильно - только на подписной бонус игроку и плату за аренду - всего несколько миллионов. Жерсона продали чуть дороже чем купили. В чём проблема?
Это же не футболиста покупать за 12 или даже 20 лямов, который не играет. И отдавать потом бесплатно.

Раньше ошибки тоже были (например, Артур), а сейчас есть и удачные приобретения. Тот же Дивеев, Дркушич.

Я бы критиковал конструктивно: например, за невзрачную игру или за то, что академия могла бы больше талантов развивать.
А когда чемпионом страны по количеству пенальти был Ростов Карпина тоже каждый первый болтун маниакально зависал на этом факте? Или Ростову было можно, так как тогда позиционирование Карпина ещё воспринималось как мужик- правдюдоруб, а не как псевдотренер- гопник)?
Ответagentkuper
Ответ на поверхности)))
Хомухе респект: ответил корректно, без набросов. А главное, выдал ключевой фразу, обьясняющую всю эту мышинную возню: "с большой завистью смотрят..." И давно так смотрят, и собаки лают, а караван идёт... (с).
Чот как-то не по спортсовским канонам. Надо было интервью пополам делить, - в одной половине про возможности написать, а во второй про пенальти)
А какой клуб в РПЛ делает 100% удачные трансферы? Ошибки были, есть и будут. Задайте теперь вопрос про трансферы тем кто не стал чемпионом, на сколько они удачно вложились?
ОтветНиколай Шкляев
Агенты!
Вообще по статистике в любом клубе неудачные трансферы составляют от 40 до 60%. Так, что и Зенита есть и удачные трансферы и неудачные. Конкретно про два указанных трансфера:
- Жерсона продали за те же деньги.
- Дуран вообще не полноценный трансфер, а краткосрочная аренда.
Зато с Дивеевым попали на 100%.
Что уровень человека с вопросами, что суждение о «послевкусии» - суета вокруг дивана. Кстати, а никого не торкает, что питерские никогда не лезут в чужую клубную кухню?
еще один " специалист лишь бы сказать"
