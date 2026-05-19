«Какой ЧМ без Неймара?» Форвард выложил видео сразу после новости о вызове в сборную на ЧМ

Неймар моментально отреагировал на включение в заявку сборной Бразилии на чемпионат мира.

Главный тренер команды Карло Анчелотти сегодня объявил , что 34-летний форвард «Сантоса» включен в окончательный список.

После этого в соцсетях футболиста появилось видео, в котором он рвет лист бумаги, где написано, что Неймара нет в списке.

«Вызов, который все мы ждали. Какой чемпионат мир без Неймара?» – подписан ролик, набравший в течение часа более миллиона лайков.