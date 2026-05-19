  • «Какой ЧМ без Неймара?» Форвард выложил видео сразу после новости о вызове в сборную на ЧМ
«Какой ЧМ без Неймара?» Форвард выложил видео сразу после новости о вызове в сборную на ЧМ

Неймар моментально отреагировал на включение в заявку сборной Бразилии на чемпионат мира.

Главный тренер команды Карло Анчелотти сегодня объявил, что 34-летний форвард «Сантоса» включен в окончательный список.

После этого в соцсетях футболиста появилось видео, в котором он рвет лист бумаги, где написано, что Неймара нет в списке.

«Вызов, который все мы ждали. Какой чемпионат мир без Неймара?» – подписан ролик, набравший в течение часа более миллиона лайков.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?37300 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Источник: соцсети Неймара
Еще три недели, он успеет травмироваться дважды
а во время 1/8 полетит на карнавал вместо матча.
День рождения сестры прошёл, так что не травмируется 😁
Нормальная бы сборная была… а тут собралась эдакая команда Мстителей-Мечтателей, один борец с расизмом, другой борец с травмами, а про остальных даже и нечего сказать…
Пенсионеры будут и в других сборных) Босния, Португалия, Аргентина
А в Боснии это кто?
Кто не хотел видеть Неймара на ЧМ, у тех мусорный бак вместо сердца
Есть информация из Бразилии, там президент не хотел его, но Анчелотти не прогнулся.
Бразилия — демократия. Не ходят строем перед поехавшим диктатором.
Анчи просто защитил себя немного от нападок СМИ и болельщиков, потому что если они проиграли бы, и ещё не взяли бы Неймара, все бы в Бразилии говорили, что из-за того что не взяли Неймара
Так и есть , Неймар станет козлом отпущения
Карло соображает, потолок бразили 1/4
Будет рилсы для малолеток "пилить". Это я сижу, это я лежу, это на пляжу, это ухожу.
не шути больше
рад за него, думаю покажет себя, чемпионат мира с ним будет интереснее
А я рад за патимейкера. Практически единственный среди игроков, кто играет ради эмоций, а не ради статистики. Киборги утомили
Его вызов может быть и чисто символическим: он пока ещё самый умный, опытный и может помочь в тяжёлые моменты.
Как-то вообще не стыкуются образ Неймара, с его крайней инфальтильностью, и эдакого мудрого наставника.
Насколько же плохи дела у бразильцев, что Неймар там самый умный.
Какая свадьба без баяна???😁😁😁
Бразильский Габулов, только шашлыки не делает
