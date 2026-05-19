  Канчельскис о Сперцяне: «Если бы он хотел, то давно бы ушел! То, что пишут, – это фантазии. До сих пор говорят, что Титов должен был играть в «Баварии», а в итоге что?»
Канчельскис о Сперцяне: «Если бы он хотел, то давно бы ушел! То, что пишут, – это фантазии. До сих пор говорят, что Титов должен был играть в «Баварии», а в итоге что?»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о возможном уходе лидеров «Краснодара».

«Быки» финишировали на 2-м месте в Мир РПЛ, набрав 66 очков. Чемпионом стал «Зенит» с 68 баллами.

«Краснодару» не хватило удачи и везения, чтобы стать чемпионом: некоторые игры могли сложиться иначе. А так они провели сезон очень здорово, где-то чего-то не хватало, что как раз и сказалось на финальном отрезке.

Лидеры могут покинуть клуб? Говоря про Сперцяна: если бы он хотел, то он давно бы ушел! То, что говорят и пишут, – это фантазии, нужно официальное приглашение. До сих пор говорят, что Титов должен был играть в «Баварии», а в итоге что?

Трудно сказать, что «Краснодар» зависит от своих лидеров. Конечно, Кордоба – лучший бомбардир, лидер команды, как и Сперцян. Но у них есть и свои недочеты, которые тоже влияют на игру команды. В том числе поэтому и нет каких-то серьезных предложений к ним. Но если резюмировать, то уход таких игроков, конечно же, был бы большой потерей для команды», – сказал Канчельскис.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
Комментарии

Говорят Бавария уже практически договорилась с Титовым
Afo_nya
Ждут результата анализа на мельдоний
Afo_nya
Скорее Байер.
А Титова то зачем приплёл?
При чем тут хотел или не хотел? Кроме Чемпионшипа его никуда не звали.
Каждому бы Кордобу со Сперцяном.
Сперцян тоже на бромантане носится?
Кроме Саутгемптона у Сперцяна не было предложений, которые устраивали клуб и доходили до переговоров с игроком. Да, было немало запросов о трансфере, но никто не не готов был платить за игрока под 20 млн из РПЛ. В грандах из топ-5 он никому не интересен, а условные Бетисы, Лансы, Штутгарты или Удинезе побоятся выложить такую сумму за игрока из российского чемпионата-она для них внушительная и брать из РПЛ 25-летнего игрока достаточно рискованно. Единственная лига где хорошисты и середняки могут позволить себе так потратиться не сильно парясь это АПЛ. Но переходы из РПЛ заблокированы. Зп у него в Краснодаре нормальная, все устраивает, клуб тоже его уж точно не будет продавать одного из лидеров за дёшево абы уехал. Так что да, уже сомневаюсь что он куда-то уедет
Ок, согласен со всем сказанным. Зарплаты наших футболёров огромные, а налоги маленькие. Поэтому уезжают в попытке вырасти профессионально - единицы. Какой к черту профессиональный рост, если и тут тепло и сытно кормят?
А не это ли главная цель в жизни? Любому предложи такие бабки, он будет от предложений ПСЖ в основе отказываться за меньшие деньги)
А вы всегда меняете работу, на ту где надо побольше работать и меньше получать? Тем более армян, он с халявы так просто не слезет.
