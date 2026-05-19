Канчельскис о Сперцяне: «Если бы он хотел, то давно бы ушел! То, что пишут, – это фантазии. До сих пор говорят, что Титов должен был играть в «Баварии», а в итоге что?»

Канчельскис: если бы Сперцян хотел, то давно бы ушел.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о возможном уходе лидеров «Краснодара ».

«Быки» финишировали на 2-м месте в Мир РПЛ , набрав 66 очков. Чемпионом стал «Зенит» с 68 баллами.

«Краснодару» не хватило удачи и везения, чтобы стать чемпионом: некоторые игры могли сложиться иначе. А так они провели сезон очень здорово, где-то чего-то не хватало, что как раз и сказалось на финальном отрезке.

Лидеры могут покинуть клуб? Говоря про Сперцяна : если бы он хотел, то он давно бы ушел! То, что говорят и пишут, – это фантазии, нужно официальное приглашение. До сих пор говорят, что Титов должен был играть в «Баварии», а в итоге что?

Трудно сказать, что «Краснодар» зависит от своих лидеров. Конечно, Кордоба – лучший бомбардир, лидер команды, как и Сперцян. Но у них есть и свои недочеты, которые тоже влияют на игру команды. В том числе поэтому и нет каких-то серьезных предложений к ним. Но если резюмировать, то уход таких игроков, конечно же, был бы большой потерей для команды», – сказал Канчельскис.