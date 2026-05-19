«Переговоры о продлении Барко застопорились. Они сказали «нет» на предложение «Спартака», которое клуб улучшать не готов». Лепсая о хавбеке

Теймураз Лепсая: переговоры о продлении Барко застопорились.

Футбольный функционер Теймураз Лепсая рассказал о паузе в переговорах по новому контракту между «Спартаком » и хавбеком Эсекиэлем Барко .

Ранее сообщалось , что аргентинец продлит соглашение с клубом на четыре года, а его зарплата вырастет до трех миллионов евро в год.

– У меня есть информация, что переговоры о продлении застопорились.

Все обещали, что вот-вот, что почти, если вы помните. А у меня есть информация, что не почти, что стороны стали дальше, чем были.

– Сторона Барко вышла из переговоров?

– Не то чтобы прямо вышла из переговоров, но последнее предложение, которое «Спартак» делал и улучшать не готов, – они на него сказали «нет», насколько я знаю.

Думаю, зависит от денег, – сказал Теймураз Лепсая .

В прошедшем сезоне Барко забил 8 голов и сделал 7 передач в 29 матчах Мир РПЛ.