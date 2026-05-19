  • «Переговоры о продлении Барко застопорились. Они сказали «нет» на предложение «Спартака», которое клуб улучшать не готов». Лепсая о хавбеке
«Переговоры о продлении Барко застопорились. Они сказали «нет» на предложение «Спартака», которое клуб улучшать не готов». Лепсая о хавбеке

Футбольный функционер Теймураз Лепсая рассказал о паузе в переговорах по новому контракту между «Спартаком» и хавбеком Эсекиэлем Барко.

Ранее сообщалось, что аргентинец продлит соглашение с клубом на четыре года, а его зарплата вырастет до трех миллионов евро в год.

– У меня есть информация, что переговоры о продлении застопорились.

Все обещали, что вот-вот, что почти, если вы помните. А у меня есть информация, что не почти, что стороны стали дальше, чем были.

– Сторона Барко вышла из переговоров?

– Не то чтобы прямо вышла из переговоров, но последнее предложение, которое «Спартак» делал и улучшать не готов, – они на него сказали «нет», насколько я знаю.

Думаю, зависит от денег, – сказал Теймураз Лепсая.

В прошедшем сезоне Барко забил 8 голов и сделал 7 передач в 29 матчах Мир РПЛ.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Обязательно надо продлевать контракт, если хотят что-то завоевать.
Комментарий скрыт
Он уже 2 года в Спартаке. Что он помог завоевать?
Это далеко не Промес, и лидером он не является ни на поле, ни в раздевалке, и в одиночку решать матчи не способен.
Игрок отличный,но и давать любые деньги тоже не стоит. Очень часто он просто тормозит начало атаки
Выставлять на трансфер его?
Зачем. Просто гнуть свою линию,а не идти на поводу агента
Да он в одно касание вообще не играет.
Что такого делает Барко в Спартаке, что платить ему надо 3 миллиона долларов? Кроме Южной Америки нигде неизвестен. Совсем с ума посходили.
Ого, с добрым утром! Барко с отрывом лучший в команде, через него строится вся игра в атаке. Забил больше всех, отдал больше всех. Такого уровня в Спартаке игроков больше нет. За что Зенит платит Венделу 4,5? Совсем с ума посходили.
Он штатный пенальтист, его статистика по голам из-за этого не вполне объективна. При том, что он позволял себе в этом сезоне пежонить при пробитии пенальти и не забивать. По голевым пасам он на 1 лучше Марки. Кто действительно играет и тянет за собой нашу команду так это Марки.
Кахигао открыл Ящик Пандоры подписав Жедсона на ЗП выше чем у Барко.
Плюс если бы хоть один из двух дорогих трансферов был успешным (Ливай, Жедсон), было бы проще договариваться, т.к. футболисты чувствуют силу партнёров и трезво оценивают шансы на чемпионство и вытекающие премии.
Ну, посмотрим как "компетентный спортивный директор" Ахигао решит эту ситуацию: сможет ли он сбить хотелки игрока или продаст лучшего игрока, в самом расцвете, за приличную сумму, а может по традиции отпустит свободным агентом на следующий год с аргументом этого игрока не я покупал ни чего не знаю. Как вы считаете?
И еще раз об управленческой импотенции Спартака - кто и на каком основании подписал с игроком за которого уплочено 15 лямов всего лишь 3 летний контракт. Я такое первый раз вижу если честно. Опцию продления то хотя бы на год можно вписать? Можно, а зачем?
Там еще и у Ливая контракт на 3, 5 года. Даже если это чудо разыграется, то летом 28 года он просто уйдет бесплатно.
А можно избавиться и от Барко, и от Жедсона, Ливая и Кахигао?! Барко при всех своих очевидных плюсах очень сильно замедляет игру, Жедсон вообще инородное тело, а кто такой Ливай я так и не понял. Предсезонка короткая и шансов встроить Жедсона и Ливая в игру мало, так и для чего их держать?! Правда, сомневаюсь, что их можно сейчас продать за вменяемые деньги - про отбить вложения вообще говорить нет смысла
Есть кто-то сильнее Барко на эту позицию на примете?
Да и ничего страшного. Барко играет очень эффектно, но ни разу не эффективно. Сколько выходов на ворота запорол, когда надо было элементарный пас партнёру отдать. А обрезов сколько, в том числе голевых. А пенальти и кто-нибудь другой пробьёт (кстати, и тут не забыть его пенальти Зениту)
Барко , игрок приличного уровня , нет спора . Но , порой , он замедляет развитие атаки , вместо паса начинает заниматься , не всегда нужным , дриблингом . И пенальти исполняет , действительно , по пижонски , дух захватывает , когда он к отметке подходит . Стиль Спартака - стеночки , забегания , игра в мелкий и средний пас , быстрые передачи в одно касание . Да и игроков с хорошим дальним ударом в команде всегда хватало , Гесс , Родионов , Цымбаларь , Глушаков , Фернандо ,Алекс Никифоров
