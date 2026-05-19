«Переговоры о продлении Барко застопорились. Они сказали «нет» на предложение «Спартака», которое клуб улучшать не готов». Лепсая о хавбеке
Футбольный функционер Теймураз Лепсая рассказал о паузе в переговорах по новому контракту между «Спартаком» и хавбеком Эсекиэлем Барко.
Ранее сообщалось, что аргентинец продлит соглашение с клубом на четыре года, а его зарплата вырастет до трех миллионов евро в год.
– У меня есть информация, что переговоры о продлении застопорились.
Все обещали, что вот-вот, что почти, если вы помните. А у меня есть информация, что не почти, что стороны стали дальше, чем были.
– Сторона Барко вышла из переговоров?
– Не то чтобы прямо вышла из переговоров, но последнее предложение, которое «Спартак» делал и улучшать не готов, – они на него сказали «нет», насколько я знаю.
Думаю, зависит от денег, – сказал Теймураз Лепсая.
В прошедшем сезоне Барко забил 8 голов и сделал 7 передач в 29 матчах Мир РПЛ.
Плюс если бы хоть один из двух дорогих трансферов был успешным (Ливай, Жедсон), было бы проще договариваться, т.к. футболисты чувствуют силу партнёров и трезво оценивают шансы на чемпионство и вытекающие премии.
И еще раз об управленческой импотенции Спартака - кто и на каком основании подписал с игроком за которого уплочено 15 лямов всего лишь 3 летний контракт. Я такое первый раз вижу если честно. Опцию продления то хотя бы на год можно вписать? Можно, а зачем?