Агкацев о 2-м месте «Краснодара»: «Точно заслуживали большего. Только мы знаем, насколько было тяжело практически одним составом выходить и отдавать все на поле в каждом матче»

Станислав Агкацев: «Краснодар» заслуживал большего в сезоне РПЛ.

Вратарь «Краснодара » Станислав Агкацев поделился мыслями касательно итогов сезона Мир РПЛ , в котором команда заняла второе место, уступив «Зенита» два очка.

«Завершился сезон РПЛ – сезон, в который мы все верили и на который возлагали большие надежды. Сезон, в который мы вложили всю душу, силы, эмоции и порой даже здоровье – все ради одной цели: чемпионства.

Этот путь был полон трудностей и испытаний. Только мы внутри команды знаем, насколько тяжело было практически одним составом выходить биться и отдавать все на поле в каждом матче.

Но я горжусь каждым игроком и всеми, кто был рядом с нами на протяжении всего сезона. Мы точно заслуживали большего, но, к сожалению, нам не хватило совсем немного…

Впереди – финал Кубка России. Еще один шанс выиграть трофей и подарить нашему городу настоящий праздник. До встречи в «Лужниках»!» – написал Станислав Агкацев .