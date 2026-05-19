  • Агкацев о 2-м месте «Краснодара»: «Точно заслуживали большего. Только мы знаем, насколько было тяжело практически одним составом выходить и отдавать все на поле в каждом матче»
Агкацев о 2-м месте «Краснодара»: «Точно заслуживали большего. Только мы знаем, насколько было тяжело практически одним составом выходить и отдавать все на поле в каждом матче»

Станислав Агкацев: «Краснодар» заслуживал большего в сезоне РПЛ.

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев поделился мыслями касательно итогов сезона Мир РПЛ, в котором команда заняла второе место, уступив «Зенита» два очка.

«Завершился сезон РПЛ – сезон, в который мы все верили и на который возлагали большие надежды. Сезон, в который мы вложили всю душу, силы, эмоции и порой даже здоровье – все ради одной цели: чемпионства.

Этот путь был полон трудностей и испытаний. Только мы внутри команды знаем, насколько тяжело было практически одним составом выходить биться и отдавать все на поле в каждом матче.

Но я горжусь каждым игроком и всеми, кто был рядом с нами на протяжении всего сезона. Мы точно заслуживали большего, но, к сожалению, нам не хватило совсем немного…

Впереди – финал Кубка России. Еще один шанс выиграть трофей и подарить нашему городу настоящий праздник. До встречи в «Лужниках»!» – написал Станислав Агкацев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Станислава Агкацева
Комментарии

Ужас, играть раз в неделю, иногда два за 1 лям евро на полном обеспечении
Кубок забирайте, и вы красавцы!
Не стоит. Было бы здорово, если бы они и кубок России проиграли. И неважно, что выиграет его их соперник.
Ты обрекаешь нас на матч за Суперкубок с заведомо слабой командой))
Врет, не только он знает, у Акинфеева спроси, он одним составом до 2018 года играл
Даже уже не хочется в 100й раз говорить очередному стонущему от нагрузок молодому парню, что 90% населения страны работает 5 дней в неделю (некоторые 6!) с заработками в сотни раз меньше. Травмы и прочий вред здоровью получают все: никому деньги не достаются за "просто так". Я к своему немалому возрасту получил кучу болячек, хотя не футболист, и так каждый: от рабочих горячего цеха до дворников. Подсказать Стасу, сколько мы получаем? Пусть сравнит со своим квиточком)
Должен радоваться, что есть таакая работа, ведь везет не каждому футболисту: бОльшая часть работает за обычную зарплату.
обычный популизм с вашей стороны, ребята с детства тренируются, сколько пацанов кто не вышел даже на уровень фнл и играет за зарплату меньше чем у курьера или вообще получил травму не совместимую с игрой и начинает с нуля, добраться до высшей лиги, испытывать это давление, таких людей не много) любой кто является лучшим специалистом - достойно зарабатывает
Если завтра Валеря с графиком 6-1 и зп 50 тысяч не будет работать = его семья будет голодать и он может потерять жилье.

Если Вратарь из академии Краснодара перестанет ходить на тренировки будучи ребенком = ничего не изменится глобально.

Самое глупое это отмазываться "я ходил на футбол и тратил свое время". Футбол в академиях и на детском уровне это не работа. Это как сидеть дома и рисовать по собственному желанию, а потом рассказывать, что ему было очень тяжело и больно. Если же родители заставляли = вопрос к ним.
"Большего" - Галицкий даст
По поводу состава, нечего ссылаться на это,у вас же академия хваленая или там нет легиоиров
Заслужили то что в вас вложили,значит надо было Галицкому больше трансферов делать.
