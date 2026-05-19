Агкацев о 2-м месте «Краснодара»: «Точно заслуживали большего. Только мы знаем, насколько было тяжело практически одним составом выходить и отдавать все на поле в каждом матче»
Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев поделился мыслями касательно итогов сезона Мир РПЛ, в котором команда заняла второе место, уступив «Зенита» два очка.
«Завершился сезон РПЛ – сезон, в который мы все верили и на который возлагали большие надежды. Сезон, в который мы вложили всю душу, силы, эмоции и порой даже здоровье – все ради одной цели: чемпионства.
Этот путь был полон трудностей и испытаний. Только мы внутри команды знаем, насколько тяжело было практически одним составом выходить биться и отдавать все на поле в каждом матче.
Но я горжусь каждым игроком и всеми, кто был рядом с нами на протяжении всего сезона. Мы точно заслуживали большего, но, к сожалению, нам не хватило совсем немного…
Впереди – финал Кубка России. Еще один шанс выиграть трофей и подарить нашему городу настоящий праздник. До встречи в «Лужниках»!» – написал Станислав Агкацев.
Должен радоваться, что есть таакая работа, ведь везет не каждому футболисту: бОльшая часть работает за обычную зарплату.
Если Вратарь из академии Краснодара перестанет ходить на тренировки будучи ребенком = ничего не изменится глобально.
Самое глупое это отмазываться "я ходил на футбол и тратил свое время". Футбол в академиях и на детском уровне это не работа. Это как сидеть дома и рисовать по собственному желанию, а потом рассказывать, что ему было очень тяжело и больно. Если же родители заставляли = вопрос к ним.