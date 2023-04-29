Главный фаворит НБА?

«Финикс» не стоит на месте. Еще совсем недавно менялись тут в основном тренеры, а команда оставалась на дне, драфтуя в топ-5 Алексея Леня, Драгана Бендера и Джоша Джексона.

Но 2020-й стал для «Финикса» чертовски важным годом. Команда приехала в «пузырь», где выиграла все 8 матчей. Этих побед не хватило для попадания в плей-офф, но сообщение было услышано: «Финикс» – уже не мальчики для битья, а приличная команда, которая еще будет прибавлять. Молодой костяк из Букера, Эйтона, Бриджеса и Джонсона выглядел интригующе и многообещающе. А позже, осенью 2020-го (тогда межсезонье было осенью, а не летом), «Санс» добавляют к имеющимся кадрам Пола и Краудера. Опытные новобранцы идеально дополняют то, что уже было у «Финикса», и команда, прошив насквозь несколько уровней вверх, взлетает в финал уже в 2021-м.

Но окно возможностей оказалось уже, чем планировалось. В 2022-м «Финикс» с треском отлетает в седьмом матче с «Далласом» а, у нас появляется та самая фотка Букера и его отца Дончича.

Пол потихоньку сдает и слишком часто травмируется, Эйтон отказывается продолжать прогрессировать, а Краудер болезненно воспринимает перспективу играть со скамейки и решает не играть вовсе. В итоге спустя полтора года после выхода в финал команда понимает, что таланта не хватает, и, чтобы претендовать на титул, нужно что-то менять. Мы никогда не узнаем, какое развитие получила бы история, если бы «Санс» поверили в способность Микэла Бриджес стать четко очерченной второй звездой рядом с Букером.

Потому что зимой 2023-го Бриджеса, Джонсона и кучу пиков двинули в «Бруклин» за Кевина Дюрэнта. Это должно было дать команде искомый атакующий апгрейд и вернуть «Санс» в список главных фаворитов. Но такой ход ударил по глубине и порезал любые намеки на гибкость при дальнейшем построении команды.

В итоге «Финикс» в свой первый сезон с Дюрэнтом вылетел во втором раунде. В серии с «Наггетс» Монти отчаянно рылся в составе, пытаясь откопать хоть кого-то дееспособного, но безуспешно – окружение Дюрэнта и Букера провалилось по полной (кроме разве что центров), а вернувшийся после травмы Кэмерон Пэйн вообще притворялся мертвым вплоть до последней игры. Команда атаковала вдвоем против пятерых и умудрилась дважды пропустить 129+ очков от «Клипперс», у которых не было ни Кавая, ни Джорджа.

Естественно, нужно было что-то менять. Ради повышения оборонительной изобретательности была проведена смена тренера, и на место Монти Уильямса наняли Фрэнка Вогеля с репутацией защитного специалиста. Но нужно было усиливать и состав, хотя пиков нет, а платежка забита. Как можно выйти из этой ситуации?

О трансферах этого лета

Оказалось, что можно обменять Криса Пола на переплаченного Била с дико неудобным контрактом и правом вето на обмен (да, оно у Била осталось). А еще можно воспользоваться статусом команды с амбициями, чтобы получить ветеранов на минимальных контрактах. Нехитрый инструмент превышения потолка под рабочим названием «минималка» был использован для подписаний Эрика Гордона, Бола Бола, Кейты Бейтс-Диопа, Дрю Юбэнкса, Чимези Мету и Юты Ватанабе. За копейки сохранили Джоша Окоги и Дэмиона Ли.

В итоге от команды, которая выходила в финал в 2021-м, остались Букер да Эйтон.

Любопытно, что теперь у «Санс» на руках фактически только максималки и минималки. Последним шагом по истреблению среднего класса стала депортация Пэйна в «Сперс» – у Кэмерона был контракт на 6,5 млн.

Небольшое отступление: технически некоторые маленькие контракты не минимальные. Окоги продлили, а поэтому он смог получить 120% от своего минимума. Но это все еще меньше, чем минималка Гордона (потому что Эрик отыграл в НБА больше сезонов, и его минимум выше). То есть это все еще совсем скромные деньги.

Контракт Эйтона, напротив, является максималкой технически, но не фактически. Эйтон играет на «детском» максе. Он начинается с 25% от потолка (а не с 30-35) – причем от прошлогоднего, более низкого потолка. В сезоне-24/25 Эйтон заработает 34 миллиона, а Джейлен Браун – 52 миллиона, и это все как бы максималки, но вы же понимаете. Кроме того, Деандре подписывал оффер «Индианы», а не продлевался по правам Берда, из-за чего и ежегодная прибавка в его контракте не максимальная. Поэтому контракт – 133М за 4 года, а, например, Гилджес-Александеру за первые 4 года нового контракта полагается 138,5М. Потому что он-то подписывал продление со своей командой и предельными прибавками, а не оффер от чужой команды.

В общем, это не стерильные «минималки и максималки». Да и с точки зрения баскетбольных навыков нельзя сказать, что здесь 4 звезды и куча слабаков. Во-первых, максимальный Эйтон (а может, и Бил) – никакая не звезда. Во-вторых, тот же Эрик Гордон – игрок более высокого уровня, чем то, что обычно подразумевается под минималкой.

Важно-то, в конце концов, то, как все это будет играть.

Несмотря на вылет во втором раунде и явные игровые проблемы, «Санс» в прошлогоднем плей-офф оказались единственной командой, которая взяла у «Денвера» больше одной победы. И с тех пор «Санс» постарались стать сильнее.

Начнем с главного изменения в составе.

Как сработает замена Пола на Била

У Криса в последние годы не только возникали стабильные проблемы со здоровьем в самый неподходящий момент, у него еще и начали появляться проблемы с броском. «Денвер» толпой бросался на Букера и Дюрэнта, но не выходил на Пола, что упрощало «самородкам» защиту. Бил должен стать усилением и по надежности в плане здоровья (хотя бы за счет возраста), и по надежности в плане броска, дав больше пространства Букеру с Дюрэнтом.

Но вопрос с джампером совсем не такой простой. На «поймал-бросил» трешках в прошлогодней регулярке Крис попадал 50% (около полутора попыток за матч), Бил – 40% (чуть больше 2 попыток). Совсем открытые – 46% у Била, 45% у Пола (по 1,7 попытки за матч у обоих). Чуть менее открытые трешки – 34% у Била, 36% у Пола (примерно по 2 попытки за матч у обоих). Я специально привожу эти показатели, потому что тут не так важна разница в роли в атаке и можно сравнивать разных игроков – открытая трешка, она и есть открытая трешка. А трехочковые в целом у Криса на 1 п.п. точнее, количество попыток идентично. Пол, конечно, был откровенно плох в плей-офф, но Бил-то там вообще не был, так что тут сравнивать не с чем (когда Бил в прошлый раз играл на вылет, он попадал из-за дуги 22%).

Тем не менее расчет «Санс» ясен. Бил – более опасная опция, он лучше как скорер и привлечет к себе больше внимания защиты. Билу привычнее играть без мяча, он будет двигаться и открываться, пока Букер с Дюрэнтом возятся на средней (Пол ничего этого не делал). Он должен лучше дополнять звезд «Финикса». Когда-то давно, когда деревья были большими, Пол был классным креативщиком и много чего придумывал на мяче. Но нынешний Пол в команде с Дюрэнтом и Букером – просто подносчик снарядов, который часто будет оставаться без мяча. И Бил готов к такой роли лучше.

«Финикс» на дне таблицы по броскам из-под кольца, и Бил в этом плане заметно агрессивнее Пола. У Брэдли почти 20% всех бросков с игры приходит с дистанции до метра (у Пола – 2,5%, и нет, это не опечатка), с дистанции «флоутера» Бил совершает 25% всех своих попыток с игры (Пол – 13%). То есть Бил может внести разнообразие и помочь подтянуть атаку там, где нужно.

Правда, у команды теперь совсем не осталось разыгрывающих. В старте это не должно быть проблемой – Букер может вести мяч на очень высоком уровне. И уж тем более, когда рядом Бил, Дюрэнт и хороший постановщик заслонов. Но что будет, когда Девин пойдет отдыхать? Пола нет, Пэйна слили. Просто набор изоляций Дюрэнта? Бил в роли номинального разыгрывающего? Звучит приемлемо для игры против второй пятерки соперника, хотя вряд ли смотрибельно.

Что на другой половине площадки? У Пола репутация классного оборонца, но в последние годы он заметно просел. У Била, напротив, репутация дыры в защите, но играя третью скрипку в атаке, Брэдли сможет больше концентрироваться на обороне. У него были неплохие, хоть и редкие, защитные проблески. А в «Финиксе» Бил часто будет еще и опекать разыгрывающих, где у него преимущество в габаритах над подопечным.

Обмен Пола на Била – нормальный ход для «Санс» в сложившейся ситуации. Они стали сильнее, не имея для этого никаких ресурсов, кроме готовности и возможности принять очень дорогой контракт.

Кто будет пятым игроком основы

Этот вопрос остро встал по ходу прошлогоднего плей-офф. Тогда Крэйг начал серию с «Клипперс» и был успешен. Но на серию с «Денвером» в роли стартера по каким-то причинам выходил Окоги. И там обнаружились проблемы. Окоги не тянул в плане броска, да и защитным монстром не выглядел. Но вообще там перепробовали всех (не в старте, но в ротации), и не работало ничего, включая того же Крэйга. Те, кто считался шутерами, не попадали, те, кто считался оборонительными специалистами, не давали достаточного уровня в защите, мелкого Кэмерона Пэйна часто опекал Йокич, и Николе ничего за это не было.

Сейчас в старте будут Бил, Букер, Дюрэнт и Эйтон. Но с пятым игроком по-прежнему все сложно.

Это может быть Окоги, просто потому что команде не помешает сильный защитный игрок на периметре. Но Джош очень нестабилен в плане броска.

Это может быть Эрик Гордон, который все еще крепкий старик, способный упираться в защите и при этом заставить обороняться против себя на дуге. Он, вероятно, будет пятым игроком в составах, закрывающих матчи. Но в старте с Букером, Билом и Дюрэнтом как будто нужен игрок попроще (того же Окоги). В то время как на минутах запасных, когда 1-2 человека из ключевого трио сидят, помощь Эрика будет нужнее.

Это может быть Бэйтс-Диоп, если он не будет отказываться бросать открытые трешки.

Или это может быть Ватанабе, который скорее шутер, чем кто-то еще, но иногда выдает зубодробительные моменты в обороне.

Есть еще суперталантливый Бол Бол, который вполне может встать на «четверку», сдвинув КейДи на «тройку», но тут всегда есть опасность, что Дюрэнт снова обидится, когда окажется, что Бол Бол забирает все броски и всю славу.

Пока все выглядит так, что начнет сезон в старте Окоги, но «Санс», судя по всему, будут пробовать разные варианты.

Как будет работать ротация

Как будут разводить по минутам звезд? Какие будут сочетания, когда игроки основы начнут уходить на отдых? Пока логичным выглядит вариант, при котором Букер будет играть один, а Била оставят в паре с Кей-Ди. Букер как человек, в одиночку приводящий атаку в движение, выглядит надежнее (развести троицу по минутам так, чтобы на паркете всегда было двое из них, слишком сложно, придется либо накручивать минуты, либо переводить Била на скамейку).

Пятерка Девина будет примерно такой: Букер, Гордон, Диоп/Окоги, Ватанабе и Эйтон. Это выглядит как дееспособная пятерка с нормальным пространством, хорошим партнером для пик-н-роллов Девина и без больших проблем в защите.

В минуты без Букера получается что-то вроде Бил, Гордон, Ватанабе/Диоп, Дюрэнт и Юбэнкс/Мету. Но тут есть важная развилка: готов ли Вогель играть смоллбол? Юбэнкс и Мету – это скорее третьи центры в составе, чем вторые. Закладываться на то, что в каждом матче тебе нужно кому-то из них давать 15 минут – не слишком весело. Будем ли мы чаще видеть что-то вроде Бил, Гордон, Ватанабе, Диоп, Дюрэнт? Полно пространства под изоляции в атаке, размен в защите, и все такое? Монти пробовал Кей-Ди на «пятерке» в прошлом сезоне, но на каких-то совсем микроскопических минутах. Правда, легкий состав подразумевает готовность бежать, а «Финикс» в прошлом сезоне был на дне по частоте быстрых отрывов. Готовы ли они поднять темп? Поможет ли в этом Бил? «Вашингтону» не помог. Но играть маленьким составом и не бежать – странно.

Но смоллбол с Дюрэнтом и без Букера, конечно, никогда не будет обязательным. Полноразмерные пятерки свои минуты получат. Насколько успешным будет этот состав без разыгрывающего и с центром – никто не знает. В «регулярке» Дюрэнта или Била будет достаточно для приличной атаки во второй пятерке, а в плей-офф Букер все равно отдыхать не будет.

Что еще может сделать «Финикс»

Позиция запасного центра оставляет желать лучшего. Но если бы «Санс» сами так считали, могли бы оставить Лэндейла. Да, это было бы дорого. Очень.

Вопрос с пятым стартером до сих пор без ответа. Может, кто-то из имеющихся проявит себя, и все будет хорошо. Но пока нет человека, в которого можно уверенно ткнуть пальцем (возможно, в плей-офф в старте будет выходить Гордон).

И, конечно, не помешала бы еще пара качественных игроков. «Финикс» может собрать мощную пятерку. У них достаточно людей на роль восьмого-девятого-десятого игроков. Но вот с шестым-седьмым – пустота. Только надежда на то, что недостаточно талантливый седьмой игрок – это то, что можно себе позволить, когда твой второй лучший игрок – сам Кевин Дюрэнт.

Однако с менее талантливой прошлогодней командой такое не сработало.

Ресурсов для усиления не осталось. Права обмена пиками уже перезакладываются по десятому разу, контрактов среднего размера нет, есть только несколько лишних пиков второго раунда, но получить что-то толковое за это добро невозможно.

Главный ресурс тут – Деандре Эйтон. Можно предположить, что после ухода Пола и Монти и с новым владельцем Деандре станет чуть меньше страдать от пребывания в «Финиксе». Но разговоры о потенциальном обмене продолжаются. «Финикс» не в том положении, когда за то, что для них делает Эйтон, можно платить столько, сколько они платят Эйтону. Или вы верите в то, что Вогель превратит Деандре в защитного монстра, или его нужно менять.

Ад в платежке: в сезоне-24/25 Букер, Бил и Дюрэнт на троих будут зарабатывать больше 152 миллионов, а там супер-пупер-очень-жесткий потолок начинается со 190. А значит, у клуба не будет ни исключений, ни контрактов на обмен, ни пиков, налог конский, только все те же минималки. И Эйтон с крупным контрактом выглядит как нелогичное распределение ресурсов.

Как только поступит адекватное предложение, Эйтон сменит клуб. «Финикс» устроит или все еще приличный центр, но дешевле (чтобы сэкономить денег и, возможно, даже получить в следующем году хоть какой-то мид-левел на усиление), либо обмен 1 в 2, где контракт Деандре разобьют на два контракта (недорогого центра и еще кого-то), чтобы прокачать глубину.

Проблема в том, что контракт Эйтона на данный момент большой положительной ценности в себе не несет, и получить за него что-то полезное будет не так-то просто.

Краткосрочные перспективы «Санс»

Очевидно, «Финикс» надеется в ближайшие год-два взять титул. Ты не отдаешь все пики на столетия вперед, чтобы вылетать в первом раунде. Ну, если ты не «Миннесота». Учитывая возраст Кей-Ди, чемпионское окно, если оно вообще есть, достаточно узкое. Смотрят «Санс» на «здесь и сейчас».

В последнее время отношение к «Финиксу» несколько снисходительное. Но «Санс» не были плохи, и они стали сильнее. А конкуренты не прибавили, кроме, пожалуй «Лейкерс», которые, впрочем, и в новом составе точно отлетели бы от прошлогодних «Наггетс».

«Денвер» был ощутимо лучше остальных, но потерял двух важных игроков ротации. «Уорриорс» так и не решили главную проблему. «Финикс» действительно один из главных фаворитов Запада и имеет реальные шансы в серии с кем угодно. Восточные конкуренты тоже не слишком пугают: «Филадельфия» в подвешенном состоянии из-за ситуации с Харденом (они, скорее всего, станут слабее), «Бакс» не молодеют, «Бостон» изменился, но не факт, что стал сильнее, и потерял в глубине. Исключением могут стать «Майами Хит», если получат Лилларда. Тогда это мощная команда, возможно, слишком мощная для «Санс». Но пока они, как и «Денвер», просто потеряли двух важных игроков и никем их не заменили.

У «Санс» должны быть хорошие шансы на титул (по версии букмекеров они 3-4-е в списке фаворитов). И осязаемый шанс – это максимум, на который можно закладываться в НБА. Чемпионство – всегда стечение обстоятельств, а задача – создать команду, которая сможет воспользоваться благоприятным раскладом, когда/если таковой представится. Похоже, что «Санс» с этой задачей справились.

Фото: Gettyimages.ru/Christian Petersen, Rob Carr, Ronald Martinez, Patrick Smith