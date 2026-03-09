  • Спортс
  • «Локомотив» не выиграл у «Ахмата» – 2:2. Пруцев и Фассон ответили на голы Мелкадзе и Самородова, забивших за 2 минуты
«Локомотив» не выиграл у «Ахмата» – 2:2. Пруцев и Фассон ответили на голы Мелкадзе и Самородова, забивших за 2 минуты

«Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом».

«Локомотив» дома поделил очки с «Ахматом» (2:2) в 20-м туре РПЛ.

Матч проходил на «РЖД Арене».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Георгий Мелкадзе открыл счет на 24-й минуте. Максим Самородов на 26-й увеличил преимущество гостей. Лукас Фассон на 2-й добавленной к первому тайму минуте отыграл один мяч. Данил Пруцев на 48-й сравнял счет.

«Локомотив» не сумел воспользоваться осечками «Краснодара» и «Зенита» и остается на третьем месте. «Ахмат» идет 9-м.

Премьер-лига Россия (РПЛ). 20 тур
9 марта 13:30, РЖД Арена
Логотип домашней команды
Локомотив
Завершен
2 - 2
Логотип гостевой команды
Ахмат
Матч окончен
90’
+5’
Ндонг
90’
+1’
Садулаев   Абдулкадыров
90’
+1’
Сидоров   Хлусевич
Ненахов   Сильянов
90’
+1’
87’
Самородов   Кенжебек
Батраков
67’
Карпукас   Вера
60’
60’
Пряхин   Жемалетдинов
  Пруцев
48’
Карпукас
47’
2тайм
Перерыв
  Фассон
45’
+2’
Монтес   Ньямси
30’
26’
  Самородов
24’
  Мелкадзе
Локомотив
Митрюшкин, Фассон, Монтес, Морозов, Ненахов, Карпукас, Пруцев, Батраков, Воробьев, Бакаев, Комличенко
Запасные: Веселов, Чевардин, Сарвели, Мялковский, Сильянов, Тимофеев, Годяев, Вера, Лантратов, Ньямси, Погостнов, Рамирес
1тайм
Ахмат:
Ульянов, Богосавац, Цаке, Ндонг, Сидоров, Келиану, Пряхин, Садулаев, Касинтура, Самородов, Мелкадзе
Запасные: Жемалетдинов, Конате, Шелия, Абдулкадыров, Уциев, Хлусевич, Заре, Гадио, Кенжебек, Магомедов, Ибишев, Царукян
Опубликал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс''
Рекомендуем