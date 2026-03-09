Матч окончен
«Локомотив» не выиграл у «Ахмата» – 2:2. Пруцев и Фассон ответили на голы Мелкадзе и Самородова, забивших за 2 минуты
«Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом».
«Локомотив» дома поделил очки с «Ахматом» (2:2) в 20-м туре РПЛ.
Матч проходил на «РЖД Арене».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Георгий Мелкадзе открыл счет на 24-й минуте. Максим Самородов на 26-й увеличил преимущество гостей. Лукас Фассон на 2-й добавленной к первому тайму минуте отыграл один мяч. Данил Пруцев на 48-й сравнял счет.
«Локомотив» не сумел воспользоваться осечками «Краснодара» и «Зенита» и остается на третьем месте. «Ахмат» идет 9-м.
Как понимаю, никто не собирается становится чемпионом в юбилейный год. А сам зенит не может
Как тебя задели два поражения подряд от «Зенита» :) дальше у вас по календарю — злющий ЦСКА после серии поражений
С учётом того, что я болею за Балтику и ЦСКА, то рестарт сезона и следующий тур не дают позитива. Но общая картина в чемпионате весёлая
Вот смешно - игрок Ахмата лежит, а они бегут атаковать. Мяч перехватывает Локо - Кукуян свистит, останавливает игру
Да весь матч смешной, как и прошлый, судьи просто днище
Вот что значит пройти сборы с полевым командиром, а не с каким-то физруком 😁
Не сборы , а подготовку!
Согласно словаря Черчесова так и есть 🙂
Комментаторы лицемеры, судья сын двух отцов. Батраков положил руки на спину Лече и штрафной, Садулаев откровенно толкает в спину на всём ходу и нет фола.
Кукуян это конечно нечто
Хухуян явно не собирается нормально судить.
у хухуяна контракт
Ахмат на весенних говнополях второй тур безжалостно возит москвичей
Игра на РЖД АРЕНЕ вообще-то.
Какая разница, поля почти везде одинаково хреновые
Судья тридаварас испортил игру постоянными свистками.
Кукуян всю борьбу свистит, не дает играть командам
Не всю, когда Батракова лупят не свистит :)
он из железа
Это не Гонду, тут даже желтой нет 🤣🤣
