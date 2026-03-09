«Локомотив» не выиграл у «Ахмата» – 2:2. Пруцев и Фассон ответили на голы Мелкадзе и Самородова, забивших за 2 минуты

«Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом».

«Локомотив » дома поделил очки с «Ахматом » (2:2) в 20-м туре РПЛ.

Матч проходил на «РЖД Арене».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Георгий Мелкадзе открыл счет на 24-й минуте. Максим Самородов на 26-й увеличил преимущество гостей. Лукас Фассон на 2-й добавленной к первому тайму минуте отыграл один мяч. Данил Пруцев на 48-й сравнял счет.

«Локомотив» не сумел воспользоваться осечками «Краснодара» и «Зенита» и остается на третьем месте. «Ахмат» идет 9-м.

