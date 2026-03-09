Мбаппе приступил к тренировкам с «Реалом» после возвращения из Парижа, где обследовал колено
Мбаппе приступил к тренировкам с «Реалом».
Форвард «Реала» Килиан Мбаппе вернулся к тренировкам с командой.
Ранее француз проходил обследование травмированного колена в Париже.
Вчера стало известно, что 27-летний игрок прибыл назад в Мадрид в сопровождении физиотерапевтов «сливочных» и неких «доверенных лиц».
11 марта «Реал» примет «Манчестер Сити» в матче Лиги чемпионов.
Мбаппе боится играть из-за колена. Все версии: до крестов и риска пропустить ЧМ
