Мбаппе приступил к тренировкам с «Реалом» после возвращения из Парижа, где обследовал колено

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе вернулся к тренировкам с командой.

Ранее француз проходил обследование травмированного колена в Париже.

Вчера стало известно, что 27-летний игрок прибыл назад в Мадрид в сопровождении физиотерапевтов «сливочных» и неких «доверенных лиц».

11 марта «Реал» примет «Манчестер Сити» в матче Лиги чемпионов.

Мбаппе боится играть из-за колена. Все версии: до крестов и риска пропустить ЧМ

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Очень не хватает черепашки, дай Бог ему здоровья, с ним куда спокойнее
